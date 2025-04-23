Панаіотіді про обшук ДБР: "Все це вже було у 2013. Свавілля осіб в погонах"

Колишня заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді прокоментувала обшук ДБР, що відбувся в неї вдома.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Без ухвали суду. Без ознайомлення з постановою про невідкладні слідчі дії. Навіть витягу з ЄРДР не дали, щоб пересвідчитися, що справа відкрита.

Класична "схема" тиску і зловживання, коли ти в погонах. Недалеко від сусіда в методах, власне. О 6.30 ранку, вломитися без документів та пояснень, розповідати, що все законно, бо можуть. Протягом семи годин.

Власне, все це вже було у 2013. Свавілля осіб в погонах", - написала Панаіотіді у фейсбуці.

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Світлана Панаіотіді обіймала посаду заступниці міністра економіки у 2019-2021 роках, у 2015-2019 роках була державною уповноваженою Антимонопольного комітету України.