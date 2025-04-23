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Новини Обшук у Панаіотіді
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Панаіотіді про обшук ДБР: "Все це вже було у 2013. Свавілля осіб в погонах"

Панаіотіді про общук

Колишня заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді прокоментувала обшук ДБР, що відбувся в неї вдома.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Без ухвали суду. Без ознайомлення з постановою про невідкладні слідчі дії. Навіть витягу з ЄРДР не дали, щоб пересвідчитися, що справа відкрита. 

Класична "схема" тиску і зловживання, коли ти в погонах. Недалеко від сусіда в методах, власне. О 6.30 ранку, вломитися без документів та пояснень, розповідати, що все законно, бо можуть. Протягом семи годин.

Власне, все це вже було у 2013. Свавілля осіб в погонах", - написала Панаіотіді у фейсбуці.

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Світлана Панаіотіді обіймала посаду заступниці міністра економіки у 2019-2021 роках, у 2015-2019 роках була державною уповноваженою Антимонопольного комітету України.

Панаіотіді повідомила про обшук

Автор: 

обшук (1973) ДБР (3495) Панаіотіді Світлана (21)


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Топ коментарі
+9
Так це ж орли ТАТАРОВА та бариги Єрмака - канєшна 2013 рік то вони
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23.04.2025 18:46
+9
73% повернули мракобесіє
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23.04.2025 18:50
+5
Зебіл нічим не відрізняється від Овоча. Хіба що більшим нахабством
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23.04.2025 19:00
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Так це ж орли ТАТАРОВА та бариги Єрмака - канєшна 2013 рік то вони
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23.04.2025 18:46 Відповісти
Золоті батони та 95 квартал у Міжгірії. Зе особисто розповідав, як після концерту на замовлення бухав з Януковичем там і не один раз
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23.04.2025 18:55 Відповісти
він концерт давав ОСОБИСТО для двох- Яника та його гостя Медведєва( коли той конфеткою його угощав на трибуні)
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23.04.2025 19:17 Відповісти
73% повернули мракобесіє
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23.04.2025 18:50 Відповісти
Покидьки у владі та в поліції. Ці ніколи не підуть на війну. Це не їх війна !
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23.04.2025 18:51 Відповісти
зеленський попереджав- менеджери, дуже патужні...
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23.04.2025 18:54 Відповісти
ДБР всього лиш шістки Офісу Покидька (скорочено ОП)!
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23.04.2025 18:59 Відповісти
Зебіл нічим не відрізняється від Овоча. Хіба що більшим нахабством
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23.04.2025 19:00 Відповісти
Гірше він все переводить за кордон, йому на Україну начхати
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23.04.2025 19:08 Відповісти
Жирне чмо закликає кланятись бацьку Зе
🤠Я не знаю країн, де на четвертому році війни в супермаркетах така кількість пропозицій і продуктів, а у нас це є. Це робота парламенту, уряду і президента, - глава ВР Стефанчук
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23.04.2025 19:01 Відповісти
В нього і власного рта вже давно немає
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23.04.2025 19:09 Відповісти
Не знаю чия це робота, але це дійсно так. Війна війною але профітролі з фуагра та різноманітними песто чи безліччю сортів хамону на всіх полицях. Реально до війни такого не було, в такій різноманітності. Може куди потрібніші гроші в інших галузях?
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23.04.2025 19:51 Відповісти
Та прям. Де ви жили...
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23.04.2025 19:56 Відповісти
Там де й ви. В Україні. Станцію метро називати не буду.
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23.04.2025 20:00 Відповісти
У нас все те саме. Нічого нового. Поступове заміщення українських продуктів європейськими.
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23.04.2025 20:08 Відповісти
Так. Я згоден. Але українська кабачкова ікра заміщується 50 різновидами італійського песто по 100-150 гр за майонезну баночку. Чи кілька в томаті на анчоуси по тих самих 150 гривень але вже за бздюльку грам на 70. Та забагато чого до війни не було навіть в Лє Сільпо. Зараз дивовижні фрукти які літаками щоденно везуть з усього світу. Такого різновиду не було. Не знаю як я до війни жив без рамбутанів чи драгон фрута. Гроші витрачаються на дурню.
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23.04.2025 20:27 Відповісти
Може ви не там живете. Повторюю, в нас асортимент такий же як і до війни. Пести, хамони, олівки, паштети, майонези, соуси все воно давно тут є.... те що я не дуже і люблю, до речі. Ле сільпо блін...
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23.04.2025 20:45 Відповісти
А чого в нас не було - Рошену
Тепер є. Всім на радість
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23.04.2025 20:46 Відповісти
спу набу назк дбр сбу нп тр
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23.04.2025 19:03 Відповісти
Зелена банда захопила владу...
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23.04.2025 20:55 Відповісти
2019-2022 роки, заступниця міністра економіки...
ЯК НЕВДОБНО, - ,,прєследованиє опозиції" ВЖЕ НЕ ПРОХОДИТЬ. 🤣
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23.04.2025 21:27 Відповісти
Ну..эта жена"чесного" Коболева хорошо знает законы..ведь у нее корочка адвокатская..))Думала ей чаю предложат))
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24.04.2025 00:24 Відповісти
а не треба було вдома ховати чеченців, от татаровці і перезбудилися
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24.04.2025 10:05 Відповісти
 
 