Панаиотиди об обыске ГБР: "Все это уже было в 2013 году. Произвол лиц в погонах"

Бывший заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди прокомментировала обыск ГБР, который состоялся у нее дома.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Без постановления суда. Без ознакомления с постановлением о неотложных следственных действиях. Даже выписки из ЕРДР не дали, чтобы убедиться, что дело открыто.

Классическая "схема" давления и злоупотребления, когда ты в погонах. Недалеко от соседа в методах, собственно. В 6:30 утра, вломиться без документов и объяснений, рассказывать, что все законно, потому что могут. В течение семи часов.

Собственно, все это уже было в 2013. Произвол лиц в погонах", - написала Панаиотиди в фейсбуке.

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Светлана Панаиотиди занимала должность заместителя министра экономики в 2019-2021 годах, в 2015-2019 годах была государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины.