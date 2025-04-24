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Новини Провокації РФ на морі
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ВМС готові до можливих провокацій росіян до 9 травня, - Плетенчук

ВМС готові до провокацій РФ

Військово-морські сили України постійно очікують від росіян якихось "сюрпризів", зокрема і на 9 травня, і українські захисники до них готові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в телеефірі.

"Сьогодні вони проводили заходи із розосередження. Це, в принципі, вважається виходом в море, але вони залишалися в бухті. Тобто, так, ворог намагається розосередити свою техніку, щоб її не вразити. Це тактика, в принципі, теж не нова, і зрозуміло, для чого це робиться", – розповів речник.

Стосовно можливих провокацій росіян до 9 травня Плетенчук наголосив, що українські захисники до них готові: "Ми очікуємо постійно від росіян якихось сюрпризів, і ви бачите, що зараз вони з нашого напрямку діють здебільшого в повітряному просторі. Але в цьому теж нічого нового нема, відбиваємо атаки по факту".

Також читайте: РФ зберігає активність у Чорному морі та Криму переважно з повітря, - ВМС

За його словами, ворог намагається приховувати місця дислокації кораблів, адже такі цілі неодноразово знищувалися.

Він наголосив, що корабельно-катерний склад ворога зараз активної участі у веденні бойових дій взяти не може, адже для цього йому треба було б вийти у море, наражаючи себе на небезпеку.

"В морі, тим не менш, здебільшого активність відбувається саме в повітряному просторі. Тому що безпосередньо корабельно-катерний склад зараз такої активної участі у веденні бойових дій взяти не може, тому що для цього треба вийти в море, а це вже – наразитися на серйозну небезпеку", – додав Плетенчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після закінчення так званого "перемир’я" росіяни поновили повітряні удари по Україні з окупованого Криму, - ВМС

Автор: 

ВМС (1384) Плетенчук Дмитро (173)


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Топ коментарі
+6
Провокации во время войны это что-то новое.
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24.04.2025 14:05
+5
До 9 травня ЗСУ треба "приготуватися" так, щоби кацапня надовго запам'ятала оте своє свято.
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24.04.2025 14:25
+3
дєди Ермака та Зеленського забороняють провокації проти РФ на 9 травня.
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24.04.2025 14:35
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Провокации во время войны это что-то новое.
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24.04.2025 14:05 Відповісти
ну от, а плетенчук вже готовий!
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24.04.2025 14:08 Відповісти
"Він наголосив, що корабельно-катерний склад ворога зараз активної участі у веденні бойових дій взяти не може" - так, а калібри по Києву з Чорного моря запускали привиди.
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24.04.2025 14:12 Відповісти
До 9 травня ЗСУ треба "приготуватися" так, щоби кацапня надовго запам'ятала оте своє свято.
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24.04.2025 14:25 Відповісти
дєди Ермака та Зеленського забороняють провокації проти РФ на 9 травня.
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24.04.2025 14:35 Відповісти
Фрегат України "Гетьман Сагайдачний" виведений з ладу
Наче теж були готові, тільки хтось двигуни на ремонт плановий зняв посеред зими, ьо знали що війна на носі
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24.04.2025 14:47 Відповісти
ото весь ВМФ..а адміралів купа, а щодо планового ремонту цього флагмана то на Чонгарі також багато чого познімали
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24.04.2025 14:51 Відповісти
Фрегат с 2015 стоял у причала небоеготовый. Для справедливости.
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24.04.2025 15:01 Відповісти
А війна в Україні з 14-го.
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24.04.2025 15:05 Відповісти
Верно и фрегат в ней не участвовал.
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24.04.2025 15:11 Відповісти
Звідки брехні заради справедливості. У спільних навчаннях з НАТО участь приймав а
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24.04.2025 20:50 Відповісти
На 9 травня треба єпанутий по кремлю, по всіх його баштах і по самій червоній площі!!! Це буде свято для монголоїдів!!!
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24.04.2025 14:47 Відповісти
там одної серени хватить шоб пуйло в бункер залізло і не вилазило))))
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24.04.2025 15:13 Відповісти
 
 