ВМС готові до можливих провокацій росіян до 9 травня, - Плетенчук

Військово-морські сили України постійно очікують від росіян якихось "сюрпризів", зокрема і на 9 травня, і українські захисники до них готові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в телеефірі.

"Сьогодні вони проводили заходи із розосередження. Це, в принципі, вважається виходом в море, але вони залишалися в бухті. Тобто, так, ворог намагається розосередити свою техніку, щоб її не вразити. Це тактика, в принципі, теж не нова, і зрозуміло, для чого це робиться", – розповів речник.

Стосовно можливих провокацій росіян до 9 травня Плетенчук наголосив, що українські захисники до них готові: "Ми очікуємо постійно від росіян якихось сюрпризів, і ви бачите, що зараз вони з нашого напрямку діють здебільшого в повітряному просторі. Але в цьому теж нічого нового нема, відбиваємо атаки по факту".

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За його словами, ворог намагається приховувати місця дислокації кораблів, адже такі цілі неодноразово знищувалися.

Він наголосив, що корабельно-катерний склад ворога зараз активної участі у веденні бойових дій взяти не може, адже для цього йому треба було б вийти у море, наражаючи себе на небезпеку.

"В морі, тим не менш, здебільшого активність відбувається саме в повітряному просторі. Тому що безпосередньо корабельно-катерний склад зараз такої активної участі у веденні бойових дій взяти не може, тому що для цього треба вийти в море, а це вже – наразитися на серйозну небезпеку", – додав Плетенчук.

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