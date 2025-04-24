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Новости Провокации РФ на море
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ВМС готовы к возможным провокациям россиян к 9 мая, - Плетенчук

ВМС готовы к провокациям РФ

Военно-морские силы Украины постоянно ожидают от россиян каких-то "сюрпризов", в том числе и на 9 мая, и украинские защитники к ним готовы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в телеэфире.

"Сегодня они проводили мероприятия по рассредоточению. Это, в принципе, считается выходом в море, но они оставались в бухте. То есть, да, враг пытается рассредоточить свою технику, чтобы ее не поразить. Это тактика, в принципе, тоже не новая, и понятно, для чего это делается", - рассказал спикер.

Относительно возможных провокаций россиян к 9 мая Плетенчук отметил, что украинские защитники к ним готовы: "Мы ожидаем постоянно от россиян каких-то сюрпризов, и вы видите, что сейчас они с нашего направления действуют в основном в воздушном пространстве. Но в этом тоже ничего нового нет, отражаем атаки по факту".

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По его словам, враг пытается скрывать места дислокации кораблей, ведь такие цели неоднократно уничтожались.

Он отметил, что корабельно-катерный состав врага сейчас активного участия в ведении боевых действий принять не может, ведь для этого ему надо было бы выйти в море, подвергая себя опасности.

"В море, тем не менее, в основном активность происходит именно в воздушном пространстве. Потому что непосредственно корабельно-катерный состав сейчас такого активного участия в ведении боевых действий принять не может, потому что для этого надо выйти в море, а это уже - подвергнуться серьезной опасности", - добавил Плетенчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После окончания так называемого "перемирия" россияне возобновили воздушные удары по Украине из оккупированного Крыма, - ВМС

Автор: 

ВМС (1468) Плетенчук Дмитрий (167)


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Топ комментарии
+6
Провокации во время войны это что-то новое.
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24.04.2025 14:05
+5
До 9 травня ЗСУ треба "приготуватися" так, щоби кацапня надовго запам'ятала оте своє свято.
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24.04.2025 14:25
+3
дєди Ермака та Зеленського забороняють провокації проти РФ на 9 травня.
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24.04.2025 14:35
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Провокации во время войны это что-то новое.
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24.04.2025 14:05 Ответить
ну от, а плетенчук вже готовий!
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24.04.2025 14:08 Ответить
"Він наголосив, що корабельно-катерний склад ворога зараз активної участі у веденні бойових дій взяти не може" - так, а калібри по Києву з Чорного моря запускали привиди.
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24.04.2025 14:12 Ответить
До 9 травня ЗСУ треба "приготуватися" так, щоби кацапня надовго запам'ятала оте своє свято.
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24.04.2025 14:25 Ответить
дєди Ермака та Зеленського забороняють провокації проти РФ на 9 травня.
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24.04.2025 14:35 Ответить
Фрегат України "Гетьман Сагайдачний" виведений з ладу
Наче теж були готові, тільки хтось двигуни на ремонт плановий зняв посеред зими, ьо знали що війна на носі
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24.04.2025 14:47 Ответить
ото весь ВМФ..а адміралів купа, а щодо планового ремонту цього флагмана то на Чонгарі також багато чого познімали
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24.04.2025 14:51 Ответить
Фрегат с 2015 стоял у причала небоеготовый. Для справедливости.
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24.04.2025 15:01 Ответить
А війна в Україні з 14-го.
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24.04.2025 15:05 Ответить
Верно и фрегат в ней не участвовал.
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24.04.2025 15:11 Ответить
Звідки брехні заради справедливості. У спільних навчаннях з НАТО участь приймав а
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24.04.2025 20:50 Ответить
На 9 травня треба єпанутий по кремлю, по всіх його баштах і по самій червоній площі!!! Це буде свято для монголоїдів!!!
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24.04.2025 14:47 Ответить
там одної серени хватить шоб пуйло в бункер залізло і не вилазило))))
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24.04.2025 15:13 Ответить
 
 