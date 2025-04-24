ВМС готовы к возможным провокациям россиян к 9 мая, - Плетенчук

Военно-морские силы Украины постоянно ожидают от россиян каких-то "сюрпризов", в том числе и на 9 мая, и украинские защитники к ним готовы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в телеэфире.

"Сегодня они проводили мероприятия по рассредоточению. Это, в принципе, считается выходом в море, но они оставались в бухте. То есть, да, враг пытается рассредоточить свою технику, чтобы ее не поразить. Это тактика, в принципе, тоже не новая, и понятно, для чего это делается", - рассказал спикер.

Относительно возможных провокаций россиян к 9 мая Плетенчук отметил, что украинские защитники к ним готовы: "Мы ожидаем постоянно от россиян каких-то сюрпризов, и вы видите, что сейчас они с нашего направления действуют в основном в воздушном пространстве. Но в этом тоже ничего нового нет, отражаем атаки по факту".

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По его словам, враг пытается скрывать места дислокации кораблей, ведь такие цели неоднократно уничтожались.

Он отметил, что корабельно-катерный состав врага сейчас активного участия в ведении боевых действий принять не может, ведь для этого ему надо было бы выйти в море, подвергая себя опасности.

"В море, тем не менее, в основном активность происходит именно в воздушном пространстве. Потому что непосредственно корабельно-катерный состав сейчас такого активного участия в ведении боевых действий принять не может, потому что для этого надо выйти в море, а это уже - подвергнуться серьезной опасности", - добавил Плетенчук.

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