Торік країни НАТО витратили на оборону $1,3 трильйона. Це перевищує прогнози, - доповідь Альянсу

У 2024 році 32 країни-члени НАТО разом витратили на оборону $1,303 трильйона. Цей показник перевищив прогнози.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на доповідь Північноатлантичного Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 468 мільярдів доларів США витратили на оборону в Європі та Канаді. Водночас США витратили 818 мільярдів доларів США.

Згідно з документом, у попередньому - 2023 році - члени НАТО витратили на оборону на 200 мільярдів доларів менше.

Таким чином, торік країни НАТО витратили на оборону на 19% більше, у порівняно з попереднім роком.

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Крім того, 22 з 32 країн Альянсу досягли мети щодо витрат на оборону у 2% ВВП.

Згідно з початковими оцінками, опублікованими на початку року, передбачалося, що 23 країни досягнуть цієї позначки, але Чорногорія ще її не досягла.

Водночас Вашингтон уже наполягає на підвищенні витрат на оборону з 2 до 5% ВВП.

Дискусії тривають, і дипломати НАТО припускають, що компроміс може бути досягнутий навколо позначки 3% або 3,5%.

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Остаточне рішення буде ухвалено на саміті лідерів Альянсу у Гаазі наприкінці червня.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Європа та Канада мають зробити "квантовий стрибок" у видатках на оборону.