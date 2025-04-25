Торік країни НАТО витратили на оборону $1,3 трильйона. Це перевищує прогнози, - доповідь Альянсу
У 2024 році 32 країни-члени НАТО разом витратили на оборону $1,303 трильйона. Цей показник перевищив прогнози.
Про це повідомляє Euractiv із посиланням на доповідь Північноатлантичного Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 468 мільярдів доларів США витратили на оборону в Європі та Канаді. Водночас США витратили 818 мільярдів доларів США.
Згідно з документом, у попередньому - 2023 році - члени НАТО витратили на оборону на 200 мільярдів доларів менше.
Таким чином, торік країни НАТО витратили на оборону на 19% більше, у порівняно з попереднім роком.
Крім того, 22 з 32 країн Альянсу досягли мети щодо витрат на оборону у 2% ВВП.
Згідно з початковими оцінками, опублікованими на початку року, передбачалося, що 23 країни досягнуть цієї позначки, але Чорногорія ще її не досягла.
Водночас Вашингтон уже наполягає на підвищенні витрат на оборону з 2 до 5% ВВП.
Дискусії тривають, і дипломати НАТО припускають, що компроміс може бути досягнутий навколо позначки 3% або 3,5%.
Остаточне рішення буде ухвалено на саміті лідерів Альянсу у Гаазі наприкінці червня.
Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Європа та Канада мають зробити "квантовий стрибок" у видатках на оборону.
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