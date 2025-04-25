В прошлом году страны НАТО потратили на оборону $1,3 триллиона. Это превышает прогнозы, - доклад Альянса
В 2024 году 32 страны-члены НАТО вместе потратили на оборону $1,303 триллиона. Этот показатель превысил прогнозы.
Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на доклад Североатлантического Альянса, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 468 миллиардов долларов США потратили на оборону в Европе и Канаде. В то же время США потратили 818 миллиардов долларов США.
Согласно документу, в предыдущем - 2023 году - члены НАТО потратили на оборону на 200 миллиардов долларов меньше.
Таким образом, в прошлом году страны НАТО потратили на оборону на 19% больше, по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, 22 из 32 стран Альянса достигли цели по расходам на оборону в 2% ВВП.
Согласно первоначальным оценкам, опубликованным в начале года, предполагалось, что 23 страны достигнут этой отметки, но Черногория еще ее не достигла.
В то же время Вашингтон уже настаивает на повышении расходов на оборону с 2 до 5% ВВП.
Дискуссии продолжаются, и дипломаты НАТО предполагают, что компромисс может быть достигнут вокруг отметки 3% или 3,5%.
Окончательное решение будет принято на саммите лидеров Альянса в Гааге в конце июня.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа и Канада должны сделать "квантовый скачок" в расходах на оборону.
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