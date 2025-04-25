У Раду внесено законопроєкт про перевагу на збереження робочого місця для сімей мобілізованих

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує надати переважне право на збереження робочого місця тим працівникам, чиї чоловіки або дружини були мобілізовані під час дії воєнного стану.

Відповідний документ №13208 оприлюднений на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Ініціатива передбачає доповнення статті 42 Кодексу законів про працю України нормою, яка гарантує перевагу при скороченні працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці. Зокрема, захист стосуватиметься працівників, у яких мобілізовано одного з подружжя.

Як зазначено в пояснювальній записці, така законодавча ініціатива покликана захистити фінансову стабільність сімей мобілізованих, у яких один із членів родини залишається без основного джерела доходу. Крім того, підтримка родин сприятиме моральному піднесенню самих військовослужбовців і посиленню їхньої мотивації.

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