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Новини Право на збереження робочого місця
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У Раду внесено законопроєкт про перевагу на збереження робочого місця для сімей мобілізованих

вр,парламент,рада,верховна

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує надати переважне право на збереження робочого місця тим працівникам, чиї чоловіки або дружини були мобілізовані під час дії воєнного стану.

Відповідний документ №13208 оприлюднений на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Ініціатива передбачає доповнення статті 42 Кодексу законів про працю України нормою, яка гарантує перевагу при скороченні працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці. Зокрема, захист стосуватиметься працівників, у яких мобілізовано одного з подружжя.

Як зазначено в пояснювальній записці, така законодавча ініціатива покликана захистити фінансову стабільність сімей мобілізованих, у яких один із членів родини залишається без основного джерела доходу. Крім того, підтримка родин сприятиме моральному піднесенню самих військовослужбовців і посиленню їхньої мотивації.

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ВР (14976) робота (1204) мобілізація (3059)


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Власникам фабрик-заводів по барабану законодавство. В них є дорогі юристи і вони звільняють людей з профкомів без згоди профспілки. А верховний суд не вбачає в цьому протизаконні порушення закону. Те ж саме очікує і на нові гарантії для сімей мобілізованих. Як з Конституцією- на папері гарантії є а в житті катма.
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25.04.2025 15:13 Відповісти
 
 