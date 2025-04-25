В Раду внесен законопроект о преимуществе в сохранении рабочего места для семей мобилизованных
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает предоставить преимущественное право на сохранение рабочего места тем работникам, чьи мужья или жены были мобилизованы во время действия военного положения.
Соответствующий документ №13208 обнародован на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.
Инициатива предусматривает дополнение статьи 42 Кодекса законов о труде Украины нормой, которая гарантирует преимущество при сокращении работников в связи с изменениями в организации производства и труда. В частности, защита будет касаться работников, у которых мобилизован один из супругов.
Как указано в пояснительной записке, такая законодательная инициатива призвана защитить финансовую стабильность семей мобилизованных, у которых один из членов семьи остается без основного источника дохода. Кроме того, поддержка семей будет способствовать моральному подъему самих военнослужащих и усилению их мотивации.
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