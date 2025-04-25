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Новости Право на сохранение рабочего места для семьи мобилизованного
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В Раду внесен законопроект о преимуществе в сохранении рабочего места для семей мобилизованных

вр,парламент,совет,верховный

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает предоставить преимущественное право на сохранение рабочего места тем работникам, чьи мужья или жены были мобилизованы во время действия военного положения.

Соответствующий документ №13208 обнародован на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Инициатива предусматривает дополнение статьи 42 Кодекса законов о труде Украины нормой, которая гарантирует преимущество при сокращении работников в связи с изменениями в организации производства и труда. В частности, защита будет касаться работников, у которых мобилизован один из супругов.

Как указано в пояснительной записке, такая законодательная инициатива призвана защитить финансовую стабильность семей мобилизованных, у которых один из членов семьи остается без основного источника дохода. Кроме того, поддержка семей будет способствовать моральному подъему самих военнослужащих и усилению их мотивации.

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ВР (29247) работа (599) мобилизация (2765)


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Власникам фабрик-заводів по барабану законодавство. В них є дорогі юристи і вони звільняють людей з профкомів без згоди профспілки. А верховний суд не вбачає в цьому протизаконні порушення закону. Те ж саме очікує і на нові гарантії для сімей мобілізованих. Як з Конституцією- на папері гарантії є а в житті катма.
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25.04.2025 15:13 Ответить
 
 