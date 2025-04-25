Потреби на відновлення України на найближчі 10 років складають 524 млрд дол., - Шмигаль

У 2025 році Україна очікує понад 39 млрд доларів бюджетної підтримки від міжнародних партнерів. Потреби на відновлення України на найближчі 10 років складають $524 млрд

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Незалежно від подальшого розвитку подій, 2026-2027 роки будуть часом великих викликів для макрофінансової стабільності України", – зазначив Шмигаль.

Одним із найбільш оптимальних варіантів вирішення цього питання, на думку прем’єра, є повна конфіскація російських знерухомлених активів на Заході та їх спрямування Україні.

За оцінками Світового банку, потреби на відновлення України на найближчі 10 років складають $524 млрд, що значно перевищує обсяг російських знерухомлених активів (приблизно 300 мільярдів доларів). Тому доцільно було б розглянути можливість додаткового оподаткування російської сировини.

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"Агресор має заплатити за спричинені ним руйнування, а Україна має отримати ресурс для відновлення", – наголосив Шмигаль.