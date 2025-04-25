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Новини Відновлення України
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Потреби на відновлення України на найближчі 10 років складають 524 млрд дол., - Шмигаль

Шмигаль у США

У 2025 році Україна очікує понад 39 млрд доларів бюджетної підтримки від міжнародних партнерів. Потреби на відновлення України на найближчі 10 років складають $524 млрд

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Незалежно від подальшого розвитку подій, 2026-2027 роки будуть часом великих викликів для макрофінансової стабільності України", – зазначив Шмигаль.

Одним із найбільш оптимальних варіантів вирішення цього питання, на думку прем’єра, є повна конфіскація російських знерухомлених активів на Заході та їх спрямування Україні.

За оцінками Світового банку, потреби на відновлення України на найближчі 10 років складають $524 млрд, що значно перевищує обсяг російських знерухомлених активів (приблизно 300 мільярдів доларів). Тому доцільно було б розглянути можливість додаткового оподаткування російської сировини.

Також читайте: Шмигаль у Вашингтоні: Україна має не просто виграти війну - вона має виграти мир

"Агресор має заплатити за спричинені ним руйнування, а Україна має отримати ресурс для відновлення", – наголосив Шмигаль.

Автор: 

Шмигаль Денис (4576) відновлення (582)


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Топ коментарі
+5
зепацани, а ніяк не можна все те,
що було зкомунізжене на великому крадівництві ,
покласти взад в казну і надати на потр**и ЗСУ?
а щє взорвати нарешті к **.ням собачим тут дорогу з Полісся на Київ
і по який перлася кацапня танками на столицю у 22гому?
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26.04.2025 00:14
+4
Мирні переговори почалися, ризик, що війна закінчиться, хвилює дуже багато людей у темі та при грошових потоках. Тому вже зараз треба складати плани як пиляти і красти бабло наступні 10-20 років на відновленні
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26.04.2025 00:09
+1
пуцло не для того війну починав, що мир підписувати з живою Україною.
Трандіти можна все що завгодно.
Кацапи ніколи не зупинять війну - бо це їх смерть автоматично.
Тільки після того як тушка ліліпутіна захолоне - можна буде починати рахувати збитки...
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26.04.2025 00:15
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Мирні переговори почалися, ризик, що війна закінчиться, хвилює дуже багато людей у темі та при грошових потоках. Тому вже зараз треба складати плани як пиляти і красти бабло наступні 10-20 років на відновленні
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26.04.2025 00:09 Відповісти
зепацани, а ніяк не можна все те,
що було зкомунізжене на великому крадівництві ,
покласти взад в казну і надати на потр**и ЗСУ?
а щє взорвати нарешті к **.ням собачим тут дорогу з Полісся на Київ
і по який перлася кацапня танками на столицю у 22гому?
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26.04.2025 00:14 Відповісти
А що з дорогою?
Вона що ціла?
Є хоч насипи, ями якісь чи бетонні блоки і патрулі???
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26.04.2025 00:19 Відповісти
нічого ніде не чув про те, що вона вже не існує на всьому протязі,
з того і побажання.
сподіваюсь хоч щільно замінована, але судячи з мінування Чонгару ермаком і верещючкою довіри якось небагато на те мінування.
найкоротший шлях до Київа - не думайте,
що кацапня не розглядає спробу 2...
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26.04.2025 00:28 Відповісти
пуцло не для того війну починав, що мир підписувати з живою Україною.
Трандіти можна все що завгодно.
Кацапи ніколи не зупинять війну - бо це їх смерть автоматично.
Тільки після того як тушка ліліпутіна захолоне - можна буде починати рахувати збитки...
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26.04.2025 00:15 Відповісти
Про автоматичну смерть, занадто гучно. У них такий режим і пропаганда, що вони якось справляться.
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26.04.2025 00:29 Відповісти
З чим справляться? З втратою сенса життя?
Який сенс життя у кацапа якщо немае війни... Ще й до того Україна існує як держава?
Те що вони там постіно кажуть - "ми можем не виграти" - це все маячня - дурилка картонна.
Сама думка, що немає кого завойовувати - кацапам плавить мізки.
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26.04.2025 00:37 Відповісти
Для них перемога те що їм скажуть по телевізору скабєєва і ко.
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26.04.2025 01:00 Відповісти
А як і для кого? 💩ЗЕлень розкраде ж..
Істинно треба кращі варіанти!
Аба або :
- вивезти весь мирняк в Европу і на ці гроші влаштувати їм навчання, реабілітацію, мовні курси інтеграції а також фінансування Діаспори щоб не забули коріння.
- Уряд Національного порятунку
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26.04.2025 00:18 Відповісти
Яке відновлення, щк війна іле, Москаль у Мелітополі, Скадовську, Маріуполі
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26.04.2025 00:21 Відповісти
Оркоактиви треба конфіскувати, без питань, але почати треба з активів, які за останні 3 роки потужно наскирдували в Україні.
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26.04.2025 00:58 Відповісти
 
 