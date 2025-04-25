Потреби на відновлення України на найближчі 10 років складають 524 млрд дол., - Шмигаль
У 2025 році Україна очікує понад 39 млрд доларів бюджетної підтримки від міжнародних партнерів. Потреби на відновлення України на найближчі 10 років складають $524 млрд
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Незалежно від подальшого розвитку подій, 2026-2027 роки будуть часом великих викликів для макрофінансової стабільності України", – зазначив Шмигаль.
Одним із найбільш оптимальних варіантів вирішення цього питання, на думку прем’єра, є повна конфіскація російських знерухомлених активів на Заході та їх спрямування Україні.
За оцінками Світового банку, потреби на відновлення України на найближчі 10 років складають $524 млрд, що значно перевищує обсяг російських знерухомлених активів (приблизно 300 мільярдів доларів). Тому доцільно було б розглянути можливість додаткового оподаткування російської сировини.
"Агресор має заплатити за спричинені ним руйнування, а Україна має отримати ресурс для відновлення", – наголосив Шмигаль.
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що було зкомунізжене на великому крадівництві ,
покласти взад в казну і надати на потр**и ЗСУ?
а щє взорвати нарешті к **.ням собачим тут дорогу з Полісся на Київ
і по який перлася кацапня танками на столицю у 22гому?
Вона що ціла?
Є хоч насипи, ями якісь чи бетонні блоки і патрулі???
з того і побажання.
сподіваюсь хоч щільно замінована, але судячи з мінування Чонгару ермаком і верещючкою довіри якось небагато на те мінування.
найкоротший шлях до Київа - не думайте,
що кацапня не розглядає спробу 2...
Трандіти можна все що завгодно.
Кацапи ніколи не зупинять війну - бо це їх смерть автоматично.
Тільки після того як тушка ліліпутіна захолоне - можна буде починати рахувати збитки...
Який сенс життя у кацапа якщо немае війни... Ще й до того Україна існує як держава?
Те що вони там постіно кажуть - "ми можем не виграти" - це все маячня - дурилка картонна.
Сама думка, що немає кого завойовувати - кацапам плавить мізки.
Істинно треба кращі варіанти!
Аба або :
- вивезти весь мирняк в Европу і на ці гроші влаштувати їм навчання, реабілітацію, мовні курси інтеграції а також фінансування Діаспори щоб не забули коріння.
- Уряд Національного порятунку