Шмигаль у Вашингтоні: Україна має не просто виграти війну - вона має виграти мир

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтона провів зустріч з представниками провідних американських аналітичних центрів.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, обговорення зосередилося на побудові нової архітектури стійкості - на основі сильної армії, розвитку оборонно-промислового комплексу, сучасних технологій та глибшої інтеграції України у західну безпекову систему.

"Україна має не просто виграти війну - вона має виграти мир", - зазначив він.

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Окрему увагу учасники зустрічі приділили концепції "Плану Маршалла" для України. Йдеться не лише про відновлення зруйнованого, а про побудову нової економіки - інноваційної, цифровізованої, з високим рівнем продуктивності та інтеграцією у глобальні ланцюги створення вартості.

Також обговорювалися теми реформ і можливості для системних змін у контексті євроінтеграційного курсу України.

"Нам важливо, щоб голос України був почутий, а наші аргументи - повністю зрозумілі. Саме тому такі зустрічі мають особливу цінність. Вдячний усім, хто долучився до розмови - і всім нашим друзям, які підтримують Україну й вірять у її успіх. Разом ми здатні реалізувати найбільший проєкт повоєнного відновлення в Європі - і зробити його взаємовигідним як для України, так і для її партнерів", - наголосив прем'єр.

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