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Шмигаль у Вашингтоні: Україна має не просто виграти війну - вона має виграти мир

Шмигаль про принцип

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтона провів зустріч з представниками провідних американських аналітичних центрів.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, обговорення зосередилося на побудові нової архітектури стійкості - на основі сильної армії, розвитку оборонно-промислового комплексу, сучасних технологій та глибшої інтеграції України у західну безпекову систему.

"Україна має не просто виграти війну - вона має виграти мир", - зазначив він.

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Окрему увагу учасники зустрічі приділили концепції "Плану Маршалла" для України. Йдеться не лише про відновлення зруйнованого, а про побудову нової економіки - інноваційної, цифровізованої, з високим рівнем продуктивності та інтеграцією у глобальні ланцюги створення вартості.

Також обговорювалися теми реформ і можливості для системних змін у контексті євроінтеграційного курсу України.

"Нам важливо, щоб голос України був почутий, а наші аргументи - повністю зрозумілі. Саме тому такі зустрічі мають особливу цінність. Вдячний усім, хто долучився до розмови - і всім нашим друзям, які підтримують Україну й вірять у її успіх. Разом ми здатні реалізувати найбільший проєкт повоєнного відновлення в Європі - і зробити його взаємовигідним як для України, так і для її партнерів", - наголосив прем'єр. 

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Автор: 

Шмигаль Денис (4581) війна в Україні (3981)


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Топ коментарі
+4
Україна спочатку має позбутись зелені, а потім вже можна про щось говорити. А то коли клоуни біля керма і з доступом до бюджету - ніфіга не буде
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25.04.2025 12:12
+3
Україні треба найскоріше відновлювати ядерний статус, тоді і мир буде.
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25.04.2025 12:20
+3
700 000 в месяц зп шмыгалевича на мозги ему давят. Слава нашим трудягам- держимордам!
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25.04.2025 12:21
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Перемога,і більш нічого І не потрибно займатися словоблудіем.
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25.04.2025 12:05 Відповісти
Їздити зараз до грьобанутих рижих - це "артєль напрасний труд". А вартість перельоту за рахунок багатого українського бюджету.
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25.04.2025 12:23 Відповісти
Україна спочатку має позбутись зелені, а потім вже можна про щось говорити. А то коли клоуни біля керма і з доступом до бюджету - ніфіга не буде
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25.04.2025 12:12 Відповісти
Не заздри, чоловіче.
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25.04.2025 12:19 Відповісти
І що ти цим хотів сказати? Наче якась ідея була, але думки виявились швидшими за тебе?
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25.04.2025 12:24 Відповісти
Україні треба найскоріше відновлювати ядерний статус, тоді і мир буде.
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25.04.2025 12:20 Відповісти
700 000 в месяц зп шмыгалевича на мозги ему давят. Слава нашим трудягам- держимордам!
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25.04.2025 12:21 Відповісти
має,повинна,має,повинна....чому все від нього звучить так,як будто він в загалі не до чого,а ,,повинні,, лише прості українці,як в принципі і є
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25.04.2025 12:22 Відповісти
Шмигаль пошмигав по Вашингтону.
Ледве згадав, що цей Шмигаль не якийсь там Денис, а цілий Прем'єр-міністр.
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25.04.2025 12:23 Відповісти
трампізм виявляється заразним
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25.04.2025 17:12 Відповісти
Невже зробив бомбу, ліквідували путлера, втягнули третю країну у війну?
Коли б не ці переможники країна мала б набагато кращу угоду ще в 22-23 роках, коли в раши все сипалось.
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25.04.2025 12:25 Відповісти
Плять, які ж тупорилі ЗЕдегенерати....

Навіть куйло якому Трампиня ледве сраку не лиже не каже йому нічого ні про яку перемогу. І Лавров не каже. І ніхто.

А кажуть про "життєво критичні речі" для рашки - про те шоб не було НАТО в Україні і щоб Крим був руснявим.

А наші дауни тільки і верещать "ПИРИМОГА ПИРИМОГА , ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ, НЄ ПОЗВАЛЯМ, МУРРІКАНЦІ СЛУХАЮТЬ РУСНЯВУ ПРОПАГАНДУ, ТУПІ МУРІКАНЦІ, ДАЙТЕ ГРОШЕЙ І ПОБІЛЬШЕ"

ну звісно що баризі Трампу таке не подобається - ви барани мали би денно і нощно казати що ми воюємо за безпеку наших дітей і що Українська держава не зможе існувати без гарантій безпеки у вигляді збройного контингенту + зобов'язань поширита на нас 5-ту статтю НАТО в разі повторного нападу.

дауни, просто дауни імбіцильні, вже нема сил на цю клоунарню дивитись
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25.04.2025 12:30 Відповісти
Філософ мля
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25.04.2025 12:59 Відповісти
"Украина выиграла мир", превосходный слоган на будущее.
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25.04.2025 13:03 Відповісти
Виграти мир - це вже щось нове в лексиці влади.Замість "перемога понад усе" говориться "мир понад усе"...По москальськи це звучить "нє до жиру бить би живу"...Чи не зарано?..
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25.04.2025 13:13 Відповісти
Про яку перемогу думали,коли знищували кб південне?
А на словах найбільші патріоти,або суперпатріотична риторика-як засіб прикриття.
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25.04.2025 13:19 Відповісти
При прем'ері шмигалі одна нова гума на легкове авто коштує дорожче ніж пенсія в Україні.МолоДЕць!
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25.04.2025 15:34 Відповісти
Чому не закінчив? "Виграти той мир, який Зеьонскій угледів в очах вбивці Пуйла".
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25.04.2025 15:48 Відповісти
Оригінальненько - пряма доріжка в 95-й квартал. Тобто, виграти мир, це продовжити війну?
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25.04.2025 17:11 Відповісти
 
 