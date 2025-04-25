Шмигаль у Вашингтоні: Україна має не просто виграти війну - вона має виграти мир
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтона провів зустріч з представниками провідних американських аналітичних центрів.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Шмигаля, обговорення зосередилося на побудові нової архітектури стійкості - на основі сильної армії, розвитку оборонно-промислового комплексу, сучасних технологій та глибшої інтеграції України у західну безпекову систему.
"Україна має не просто виграти війну - вона має виграти мир", - зазначив він.
Окрему увагу учасники зустрічі приділили концепції "Плану Маршалла" для України. Йдеться не лише про відновлення зруйнованого, а про побудову нової економіки - інноваційної, цифровізованої, з високим рівнем продуктивності та інтеграцією у глобальні ланцюги створення вартості.
Також обговорювалися теми реформ і можливості для системних змін у контексті євроінтеграційного курсу України.
"Нам важливо, щоб голос України був почутий, а наші аргументи - повністю зрозумілі. Саме тому такі зустрічі мають особливу цінність. Вдячний усім, хто долучився до розмови - і всім нашим друзям, які підтримують Україну й вірять у її успіх. Разом ми здатні реалізувати найбільший проєкт повоєнного відновлення в Європі - і зробити його взаємовигідним як для України, так і для її партнерів", - наголосив прем'єр.
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Ледве згадав, що цей Шмигаль не якийсь там Денис, а цілий Прем'єр-міністр.
Коли б не ці переможники країна мала б набагато кращу угоду ще в 22-23 роках, коли в раши все сипалось.
Навіть куйло якому Трампиня ледве сраку не лиже не каже йому нічого ні про яку перемогу. І Лавров не каже. І ніхто.
А кажуть про "життєво критичні речі" для рашки - про те шоб не було НАТО в Україні і щоб Крим був руснявим.
А наші дауни тільки і верещать "ПИРИМОГА ПИРИМОГА , ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ, НЄ ПОЗВАЛЯМ, МУРРІКАНЦІ СЛУХАЮТЬ РУСНЯВУ ПРОПАГАНДУ, ТУПІ МУРІКАНЦІ, ДАЙТЕ ГРОШЕЙ І ПОБІЛЬШЕ"
ну звісно що баризі Трампу таке не подобається - ви барани мали би денно і нощно казати що ми воюємо за безпеку наших дітей і що Українська держава не зможе існувати без гарантій безпеки у вигляді збройного контингенту + зобов'язань поширита на нас 5-ту статтю НАТО в разі повторного нападу.
дауни, просто дауни імбіцильні, вже нема сил на цю клоунарню дивитись
А на словах найбільші патріоти,або суперпатріотична риторика-як засіб прикриття.