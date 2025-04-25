Шмыгаль в Вашингтоне: Украина должна не просто выиграть войну - она должна выиграть мир
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон провел встречу с представителями ведущих американских аналитических центров.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Шмыгаля, обсуждение сосредоточилось на построении новой архитектуры устойчивости - на основе сильной армии, развития оборонно-промышленного комплекса, современных технологий и более глубокой интеграции Украины в западную систему безопасности.
"Украина должна не просто выиграть войну - она должна выиграть мир", - отметил он.
Отдельное внимание участники встречи уделили концепции "Плана Маршалла" для Украины. Речь идет не только о восстановлении разрушенного, а о построении новой экономики - инновационной, цифровизированной, с высоким уровнем производительности и интеграцией в глобальные цепи создания стоимости.
Также обсуждались темы реформ и возможности для системных изменений в контексте евроинтеграционного курса Украины.
"Нам важно, чтобы голос Украины был услышан, а наши аргументы - полностью понятны. Именно поэтому такие встречи имеют особую ценность. Благодарен всем, кто присоединился к разговору - и всем нашим друзьям, которые поддерживают Украину и верят в ее успех. Вместе мы способны реализовать крупнейший проект послевоенного восстановления в Европе - и сделать его взаимовыгодным как для Украины, так и для ее партнеров", - подчеркнул премьер.
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Ледве згадав, що цей Шмигаль не якийсь там Денис, а цілий Прем'єр-міністр.
Коли б не ці переможники країна мала б набагато кращу угоду ще в 22-23 роках, коли в раши все сипалось.
Навіть куйло якому Трампиня ледве сраку не лиже не каже йому нічого ні про яку перемогу. І Лавров не каже. І ніхто.
А кажуть про "життєво критичні речі" для рашки - про те шоб не було НАТО в Україні і щоб Крим був руснявим.
А наші дауни тільки і верещать "ПИРИМОГА ПИРИМОГА , ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ, НЄ ПОЗВАЛЯМ, МУРРІКАНЦІ СЛУХАЮТЬ РУСНЯВУ ПРОПАГАНДУ, ТУПІ МУРІКАНЦІ, ДАЙТЕ ГРОШЕЙ І ПОБІЛЬШЕ"
ну звісно що баризі Трампу таке не подобається - ви барани мали би денно і нощно казати що ми воюємо за безпеку наших дітей і що Українська держава не зможе існувати без гарантій безпеки у вигляді збройного контингенту + зобов'язань поширита на нас 5-ту статтю НАТО в разі повторного нападу.
дауни, просто дауни імбіцильні, вже нема сил на цю клоунарню дивитись
А на словах найбільші патріоти,або суперпатріотична риторика-як засіб прикриття.