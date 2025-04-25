Шмыгаль в Вашингтоне: Украина должна не просто выиграть войну - она должна выиграть мир

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон провел встречу с представителями ведущих американских аналитических центров.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, обсуждение сосредоточилось на построении новой архитектуры устойчивости - на основе сильной армии, развития оборонно-промышленного комплекса, современных технологий и более глубокой интеграции Украины в западную систему безопасности.

"Украина должна не просто выиграть войну - она должна выиграть мир", - отметил он.

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Отдельное внимание участники встречи уделили концепции "Плана Маршалла" для Украины. Речь идет не только о восстановлении разрушенного, а о построении новой экономики - инновационной, цифровизированной, с высоким уровнем производительности и интеграцией в глобальные цепи создания стоимости.

Также обсуждались темы реформ и возможности для системных изменений в контексте евроинтеграционного курса Украины.

"Нам важно, чтобы голос Украины был услышан, а наши аргументы - полностью понятны. Именно поэтому такие встречи имеют особую ценность. Благодарен всем, кто присоединился к разговору - и всем нашим друзьям, которые поддерживают Украину и верят в ее успех. Вместе мы способны реализовать крупнейший проект послевоенного восстановления в Европе - и сделать его взаимовыгодным как для Украины, так и для ее партнеров", - подчеркнул премьер.

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