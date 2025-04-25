РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8793 посетителя онлайн
Новости Заявления о мире
1 207 22

Шмыгаль в Вашингтоне: Украина должна не просто выиграть войну - она должна выиграть мир

Шмыгаль о принципе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон провел встречу с представителями ведущих американских аналитических центров.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, обсуждение сосредоточилось на построении новой архитектуры устойчивости - на основе сильной армии, развития оборонно-промышленного комплекса, современных технологий и более глубокой интеграции Украины в западную систему безопасности.

"Украина должна не просто выиграть войну - она должна выиграть мир", - отметил он.

Читайте также: Предложение Трампа относительно мирного соглашения является "актом капитуляции" Украины, - депутат Бундестага Кизеветтер

Отдельное внимание участники встречи уделили концепции "Плана Маршалла" для Украины. Речь идет не только о восстановлении разрушенного, а о построении новой экономики - инновационной, цифровизированной, с высоким уровнем производительности и интеграцией в глобальные цепи создания стоимости.

Также обсуждались темы реформ и возможности для системных изменений в контексте евроинтеграционного курса Украины.

"Нам важно, чтобы голос Украины был услышан, а наши аргументы - полностью понятны. Именно поэтому такие встречи имеют особую ценность. Благодарен всем, кто присоединился к разговору - и всем нашим друзьям, которые поддерживают Украину и верят в ее успех. Вместе мы способны реализовать крупнейший проект послевоенного восстановления в Европе - и сделать его взаимовыгодным как для Украины, так и для ее партнеров", - подчеркнул премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна уступить территорию в любом мирном соглашении, - Рубио

Автор: 

Шмыгаль Денис (2690) война в Украине (3946)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Україна спочатку має позбутись зелені, а потім вже можна про щось говорити. А то коли клоуни біля керма і з доступом до бюджету - ніфіга не буде
показать весь комментарий
25.04.2025 12:12
+3
Україні треба найскоріше відновлювати ядерний статус, тоді і мир буде.
показать весь комментарий
25.04.2025 12:20
+3
700 000 в месяц зп шмыгалевича на мозги ему давят. Слава нашим трудягам- держимордам!
показать весь комментарий
25.04.2025 12:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перемога,і більш нічого І не потрибно займатися словоблудіем.
показать весь комментарий
25.04.2025 12:05 Ответить
Їздити зараз до грьобанутих рижих - це "артєль напрасний труд". А вартість перельоту за рахунок багатого українського бюджету.
показать весь комментарий
25.04.2025 12:23 Ответить
Україна спочатку має позбутись зелені, а потім вже можна про щось говорити. А то коли клоуни біля керма і з доступом до бюджету - ніфіга не буде
показать весь комментарий
25.04.2025 12:12 Ответить
Не заздри, чоловіче.
показать весь комментарий
25.04.2025 12:19 Ответить
І що ти цим хотів сказати? Наче якась ідея була, але думки виявились швидшими за тебе?
показать весь комментарий
25.04.2025 12:24 Ответить
Україні треба найскоріше відновлювати ядерний статус, тоді і мир буде.
показать весь комментарий
25.04.2025 12:20 Ответить
700 000 в месяц зп шмыгалевича на мозги ему давят. Слава нашим трудягам- держимордам!
показать весь комментарий
25.04.2025 12:21 Ответить
має,повинна,має,повинна....чому все від нього звучить так,як будто він в загалі не до чого,а ,,повинні,, лише прості українці,як в принципі і є
показать весь комментарий
25.04.2025 12:22 Ответить
Шмигаль пошмигав по Вашингтону.
Ледве згадав, що цей Шмигаль не якийсь там Денис, а цілий Прем'єр-міністр.
показать весь комментарий
25.04.2025 12:23 Ответить
трампізм виявляється заразним
показать весь комментарий
25.04.2025 17:12 Ответить
Невже зробив бомбу, ліквідували путлера, втягнули третю країну у війну?
Коли б не ці переможники країна мала б набагато кращу угоду ще в 22-23 роках, коли в раши все сипалось.
показать весь комментарий
25.04.2025 12:25 Ответить
Плять, які ж тупорилі ЗЕдегенерати....

Навіть куйло якому Трампиня ледве сраку не лиже не каже йому нічого ні про яку перемогу. І Лавров не каже. І ніхто.

А кажуть про "життєво критичні речі" для рашки - про те шоб не було НАТО в Україні і щоб Крим був руснявим.

А наші дауни тільки і верещать "ПИРИМОГА ПИРИМОГА , ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ, НЄ ПОЗВАЛЯМ, МУРРІКАНЦІ СЛУХАЮТЬ РУСНЯВУ ПРОПАГАНДУ, ТУПІ МУРІКАНЦІ, ДАЙТЕ ГРОШЕЙ І ПОБІЛЬШЕ"

ну звісно що баризі Трампу таке не подобається - ви барани мали би денно і нощно казати що ми воюємо за безпеку наших дітей і що Українська держава не зможе існувати без гарантій безпеки у вигляді збройного контингенту + зобов'язань поширита на нас 5-ту статтю НАТО в разі повторного нападу.

дауни, просто дауни імбіцильні, вже нема сил на цю клоунарню дивитись
показать весь комментарий
25.04.2025 12:30 Ответить
Філософ мля
показать весь комментарий
25.04.2025 12:59 Ответить
"Украина выиграла мир", превосходный слоган на будущее.
показать весь комментарий
25.04.2025 13:03 Ответить
Виграти мир - це вже щось нове в лексиці влади.Замість "перемога понад усе" говориться "мир понад усе"...По москальськи це звучить "нє до жиру бить би живу"...Чи не зарано?..
показать весь комментарий
25.04.2025 13:13 Ответить
Про яку перемогу думали,коли знищували кб південне?
А на словах найбільші патріоти,або суперпатріотична риторика-як засіб прикриття.
показать весь комментарий
25.04.2025 13:19 Ответить
При прем'ері шмигалі одна нова гума на легкове авто коштує дорожче ніж пенсія в Україні.МолоДЕць!
показать весь комментарий
25.04.2025 15:34 Ответить
Чому не закінчив? "Виграти той мир, який Зеьонскій угледів в очах вбивці Пуйла".
показать весь комментарий
25.04.2025 15:48 Ответить
Оригінальненько - пряма доріжка в 95-й квартал. Тобто, виграти мир, це продовжити війну?
показать весь комментарий
25.04.2025 17:11 Ответить
 
 