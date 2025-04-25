Шмигаль обговорив із прем’єром Норвегії Стере спільне виробництво зброї. ФОТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере на полях Spring Meetings у Вашингтоні.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Цінуємо виділені цього року Норвегією 8 млрд доларів для України. Особливо важливо, що переважна більшість цих коштів спрямовується на військові потреби. За останні два тижні було виділено 1,4 млрд доларів на артилерійські боєприпаси і підготовку військових та два менших пакети на зміцнення системи охорони здоров’я і відбудову України. Дякуємо за цю необхідну підтримку", - наголосив він.





Також під час зустрічі Шмигаль та Стере обговорили спільні виробництва зброї.

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"Маємо вже приклади успішної співпраці та налаштовані розширювати співробітництво. Розраховуємо на сприяння Уряду Норвегії в підтримці компаній, які зацікавлені інвестувати в Україну. Це інвестиція не лише в українську обороноздатність, але й у безпеку всієї Європи. Норвегія - наш важливий союзник. Дякуємо за співлідерство у Коаліції з морських спроможностей, а також активну й ефективну участь у коаліціях повітряних сил, ППО/ПРО, дронів та РЕБ", - наголосив він.

Також вони обговорили економічне співробітництво та спільні зусилля задля завершення війни.

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"Цінуємо позицію Норвегії щодо важливості встановлення справедливого миру. Вдячні норвезькому Уряду за важливу допомогу й солідарність з українським народом", - резюмує Шмигаль.