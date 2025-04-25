Шмыгаль обсудил с премьером Норвегии Стере совместное производство оружия. ФОТО
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере на полях Spring Meetings в Вашингтоне.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Ценим выделенные в этом году Норвегией 8 млрд долларов для Украины. Особенно важно, что подавляющее большинство этих средств направляется на военные нужды. За последние две недели было выделено 1,4 млрд долларов на артиллерийские боеприпасы и подготовку военных и два меньших пакета на укрепление системы здравоохранения и восстановление Украины. Спасибо за эту необходимую поддержку", - подчеркнул он.
Также во время встречи Шмыгаль и Стере обсудили совместные производства оружия.
"Есть уже примеры успешного сотрудничества и настроены расширять сотрудничество. Рассчитываем на содействие Правительства Норвегии в поддержке компаний, которые заинтересованы инвестировать в Украину. Это инвестиция не только в украинскую обороноспособность, но и в безопасность всей Европы. Норвегия - наш важный союзник. Спасибо за солидерство в Коалиции по морским возможностям, а также активное и эффективное участие в коалициях воздушных сил, ПВО/ПРО, дронов и РЭБ", - подчеркнул он.
Также они обсудили экономическое сотрудничество и совместные усилия для завершения войны.
"Ценим позицию Норвегии относительно важности установления справедливого мира. Благодарны норвежскому правительству за важную помощь и солидарность с украинским народом", - резюмирует Шмыгаль.
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