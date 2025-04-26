Потребности на восстановление Украины на ближайшие 10 лет составляют 524 млрд долл., - Шмыгаль
В 2025 году Украина ожидает более 39 млрд долларов бюджетной поддержки от международных партнеров. Потребности на восстановление Украины на ближайшие 10 лет составляют $524 млрд
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Независимо от дальнейшего развития событий, 2026-2027 годы будут временем больших вызовов для макрофинансовой стабильности Украины", - отметил Шмыгаль.
Одним из наиболее оптимальных вариантов решения этого вопроса, по мнению премьера, является полная конфискация российских обездвиженных активов на Западе и их направление Украине.
По оценкам Всемирного банка, потребности на восстановление Украины на ближайшие 10 лет составляют $524 млрд, что значительно превышает объем российских обездвиженных активов (примерно 300 миллиардов долларов). Поэтому целесообразно было бы рассмотреть возможность дополнительного налогообложения российского сырья.
"Агрессор должен заплатить за вызванные им разрушения, а Украина должна получить ресурс для восстановления", - подчеркнул Шмыгаль.
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що було зкомунізжене на великому крадівництві ,
покласти взад в казну і надати на потр**и ЗСУ?
а щє взорвати нарешті к **.ням собачим тут дорогу з Полісся на Київ
і по який перлася кацапня танками на столицю у 22гому?
Вона що ціла?
Є хоч насипи, ями якісь чи бетонні блоки і патрулі???
з того і побажання.
сподіваюсь хоч щільно замінована, але судячи з мінування Чонгару ермаком і верещючкою довіри якось небагато на те мінування.
найкоротший шлях до Київа - не думайте,
що кацапня не розглядає спробу 2...
Трандіти можна все що завгодно.
Кацапи ніколи не зупинять війну - бо це їх смерть автоматично.
Тільки після того як тушка ліліпутіна захолоне - можна буде починати рахувати збитки...
Який сенс життя у кацапа якщо немае війни... Ще й до того Україна існує як держава?
Те що вони там постіно кажуть - "ми можем не виграти" - це все маячня - дурилка картонна.
Сама думка, що немає кого завойовувати - кацапам плавить мізки.
Але це вже слабо діє навіть на упоротих аленів
Плюс до цього відсоток тих, хто дивиться ТБ, зменшується, з огляду на старіння і природну (і неприродну) смерть, а решта сидять-таки в цих самих інтернетах і бачать, що йде 21 століття. Кругом інновації - штучний інтелект, космос, роботи, біотехнології тощо. А тут ні літаків, ні космосу, і найголовніше технологічне досягнення - як ******* санкції при перевезенні нафти або лівих мікросхем...
Істинно треба кращі варіанти!
Аба або :
- вивезти весь мирняк в Европу і на ці гроші влаштувати їм навчання, реабілітацію, мовні курси інтеграції а також фінансування Діаспори щоб не забули коріння.
- Уряд Національного порятунку
ы порахувати ще витрати америки і сша.
і виставити росії загальний рахунок.
америці і європі хай теж компенсує ьпотрачені гроші! війна ж виникла по вині росії.
а если серьезно то максимум думаю что Украине достанется это какая-то часть от 300 млрд замороженных и то скорее всего пуйло согласится только если часть пойдет на восстановление оккупированного Донбаса