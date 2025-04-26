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Новости Восстановление Украины
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Потребности на восстановление Украины на ближайшие 10 лет составляют 524 млрд долл., - Шмыгаль

Шмыгаль в США

В 2025 году Украина ожидает более 39 млрд долларов бюджетной поддержки от международных партнеров. Потребности на восстановление Украины на ближайшие 10 лет составляют $524 млрд

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Независимо от дальнейшего развития событий, 2026-2027 годы будут временем больших вызовов для макрофинансовой стабильности Украины", - отметил Шмыгаль.

Одним из наиболее оптимальных вариантов решения этого вопроса, по мнению премьера, является полная конфискация российских обездвиженных активов на Западе и их направление Украине.

По оценкам Всемирного банка, потребности на восстановление Украины на ближайшие 10 лет составляют $524 млрд, что значительно превышает объем российских обездвиженных активов (примерно 300 миллиардов долларов). Поэтому целесообразно было бы рассмотреть возможность дополнительного налогообложения российского сырья.

Также читайте: Шмыгаль в Вашингтоне: Украина должна не просто выиграть войну - она должна выиграть мир

"Агрессор должен заплатить за вызванные им разрушения, а Украина должна получить ресурс для восстановления", - подчеркнул Шмыгаль.

Автор: 

Шмыгаль Денис (2688) восстановления (146)


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Топ комментарии
+13
зепацани, а ніяк не можна все те,
що було зкомунізжене на великому крадівництві ,
покласти взад в казну і надати на потр**и ЗСУ?
а щє взорвати нарешті к **.ням собачим тут дорогу з Полісся на Київ
і по який перлася кацапня танками на столицю у 22гому?
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26.04.2025 00:14
+12
Мирні переговори почалися, ризик, що війна закінчиться, хвилює дуже багато людей у темі та при грошових потоках. Тому вже зараз треба складати плани як пиляти і красти бабло наступні 10-20 років на відновленні
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26.04.2025 00:09
+6
нічого ніде не чув про те, що вона вже не існує на всьому протязі,
з того і побажання.
сподіваюсь хоч щільно замінована, але судячи з мінування Чонгару ермаком і верещючкою довіри якось небагато на те мінування.
найкоротший шлях до Київа - не думайте,
що кацапня не розглядає спробу 2...
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26.04.2025 00:28
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Правила форума Совет форумчан
Мирні переговори почалися, ризик, що війна закінчиться, хвилює дуже багато людей у темі та при грошових потоках. Тому вже зараз треба складати плани як пиляти і красти бабло наступні 10-20 років на відновленні
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26.04.2025 00:09 Ответить
зепацани, а ніяк не можна все те,
що було зкомунізжене на великому крадівництві ,
покласти взад в казну і надати на потр**и ЗСУ?
а щє взорвати нарешті к **.ням собачим тут дорогу з Полісся на Київ
і по який перлася кацапня танками на столицю у 22гому?
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26.04.2025 00:14 Ответить
А що з дорогою?
Вона що ціла?
Є хоч насипи, ями якісь чи бетонні блоки і патрулі???
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26.04.2025 00:19 Ответить
нічого ніде не чув про те, що вона вже не існує на всьому протязі,
з того і побажання.
сподіваюсь хоч щільно замінована, але судячи з мінування Чонгару ермаком і верещючкою довіри якось небагато на те мінування.
найкоротший шлях до Київа - не думайте,
що кацапня не розглядає спробу 2...
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26.04.2025 00:28 Ответить
пуцло не для того війну починав, що мир підписувати з живою Україною.
Трандіти можна все що завгодно.
Кацапи ніколи не зупинять війну - бо це їх смерть автоматично.
Тільки після того як тушка ліліпутіна захолоне - можна буде починати рахувати збитки...
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26.04.2025 00:15 Ответить
Про автоматичну смерть, занадто гучно. У них такий режим і пропаганда, що вони якось справляться.
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26.04.2025 00:29 Ответить
З чим справляться? З втратою сенса життя?
Який сенс життя у кацапа якщо немае війни... Ще й до того Україна існує як держава?
Те що вони там постіно кажуть - "ми можем не виграти" - це все маячня - дурилка картонна.
Сама думка, що немає кого завойовувати - кацапам плавить мізки.
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26.04.2025 00:37 Ответить
Для них перемога те що їм скажуть по телевізору скабєєва і ко.
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26.04.2025 01:00 Ответить
А у нас разве не так ? Уже многие закидывают что Киев не захватили это уже огромная победа над рф. А еще год назад трындели что никакой заморозки и кордоны 91 . Покрутят на марафоне с недельку как буба с татаровым героически чеченцев крошили и отстояли Киев и население будет в экстазе
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26.04.2025 06:42 Ответить
Не зовсім. Те що в нормальний стан у них виходу немає, то це зрозуміло. Але війна-то була потрібна переможна, коли куйло себе царицею морською відчув. А коли третій рік на одному місці та ще й по кацапських територіях прилітає, то тут тільки на карму доводиться все це списувати, типу, доля це наша кацапська, кругом вороги, вічний бій і так далі.
Але це вже слабо діє навіть на упоротих аленів

Плюс до цього відсоток тих, хто дивиться ТБ, зменшується, з огляду на старіння і природну (і неприродну) смерть, а решта сидять-таки в цих самих інтернетах і бачать, що йде 21 століття. Кругом інновації - штучний інтелект, космос, роботи, біотехнології тощо. А тут ні літаків, ні космосу, і найголовніше технологічне досягнення - як ******* санкції при перевезенні нафти або лівих мікросхем...
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26.04.2025 09:51 Ответить
А як і для кого? 💩ЗЕлень розкраде ж..
Істинно треба кращі варіанти!
Аба або :
- вивезти весь мирняк в Европу і на ці гроші влаштувати їм навчання, реабілітацію, мовні курси інтеграції а також фінансування Діаспори щоб не забули коріння.
- Уряд Національного порятунку
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26.04.2025 00:18 Ответить
При Зе всі ціни на будівництво доріг виросли в рази, бо охочі красти. Тому без Шмигаля та Зе треба грошей в рази меньше
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26.04.2025 05:12 Ответить
Яке відновлення, щк війна іле, Москаль у Мелітополі, Скадовську, Маріуполі
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26.04.2025 00:21 Ответить
Оркоактиви треба конфіскувати, без питань, але почати треба з активів, які за останні 3 роки потужно наскирдували в Україні.
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26.04.2025 00:58 Ответить
треба виставити росыъ такий рахунок.
ы порахувати ще витрати америки і сша.
і виставити росії загальний рахунок.
америці і європі хай теж компенсує ьпотрачені гроші! війна ж виникла по вині росії.
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26.04.2025 01:53 Ответить
війна на максімалках,а ці йолупи рахують гроші на відновлення України..
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26.04.2025 04:08 Ответить
Яке ще відновлення 524 млрд? Де розбудова армії і економіки? Знову дороги замість армії? А тим часом путін буде вкладати в свою армію.
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26.04.2025 04:59 Ответить
Эти цифры похоже примерно также считают как и Трамп озвучивает сколько сша потратили помощи на Украину . Первая ссылка в Гугле говорит что другие насчитали триллион https://www.unian.ua/economics/other/vidnovlennya-ukrajini-obiydetsya-v-1-trilyon-uzhe-ye-priblizniy-plan-bloomberg-12568272.html

а если серьезно то максимум думаю что Украине достанется это какая-то часть от 300 млрд замороженных и то скорее всего пуйло согласится только если часть пойдет на восстановление оккупированного Донбаса
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26.04.2025 06:37 Ответить
Шмигло уже губу розкатуэ
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26.04.2025 07:28 Ответить
Шмигаль просто і без прикрас пояснив результат правління «нових ліц».
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26.04.2025 09:10 Ответить
а чого не трильЙон, га шмаркаль? вам і трильйона буде мало, ви все розпи..... крадете
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26.04.2025 11:11 Ответить
Вотето бабло,уже пилят в мыслях.Что то чмыгалю дали микрофон,или забыли забрать?)
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26.04.2025 12:39 Ответить
 
 