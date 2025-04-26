Потребности на восстановление Украины на ближайшие 10 лет составляют 524 млрд долл., - Шмыгаль

В 2025 году Украина ожидает более 39 млрд долларов бюджетной поддержки от международных партнеров. Потребности на восстановление Украины на ближайшие 10 лет составляют $524 млрд

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Независимо от дальнейшего развития событий, 2026-2027 годы будут временем больших вызовов для макрофинансовой стабильности Украины", - отметил Шмыгаль.

Одним из наиболее оптимальных вариантов решения этого вопроса, по мнению премьера, является полная конфискация российских обездвиженных активов на Западе и их направление Украине.

По оценкам Всемирного банка, потребности на восстановление Украины на ближайшие 10 лет составляют $524 млрд, что значительно превышает объем российских обездвиженных активов (примерно 300 миллиардов долларов). Поэтому целесообразно было бы рассмотреть возможность дополнительного налогообложения российского сырья.

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"Агрессор должен заплатить за вызванные им разрушения, а Украина должна получить ресурс для восстановления", - подчеркнул Шмыгаль.