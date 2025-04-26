Шмигаль і глава МВФ Георгієва обговорили підтримку України у 2025-2026 роках

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, під час якої вони обговорили подальшу підтримку України в 2025-2026 роках.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Радий зустрічі у Вашингтоні з Директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за потужну промову на підтримку України під час Круглого столу міністерського рівня. А також за лідерство пані Георгієвої та МВФ в координації фінансової підтримки для нашої країни на суму понад 150 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

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Також Шмигаль зазначив, що сторони продовжують роботу над спільною програмою EFF. І подякував за сім успішних переглядів програми, що дало змогу залучити більше 10 млрд доларів.

"Обговорили також подальшу підтримку України в 2025-2026 роках. Україна віддана реформам, які ми впроваджуємо спільно з МВФ. Дякуємо Міжнародному валютному фонду за послідовну й непохитну підтримку України", - додав прем’єр.

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