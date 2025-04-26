Шмыгаль и глава МВФ Георгиева обсудили поддержку Украины в 2025-2026 годах

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, во время которой они обсудили дальнейшую поддержку Украины в 2025-2026 годах.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Рад встрече в Вашингтоне с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за мощную речь в поддержку Украины во время Круглого стола министерского уровня. А также за лидерство госпожи Георгиевой и МВФ в координации финансовой поддержки для нашей страны на сумму более 150 млрд долларов", - говорится в сообщении.

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Также Шмыгаль отметил, что стороны продолжают работу над совместной программой EFF. И поблагодарил за семь успешных пересмотров программы, что позволило привлечь более 10 млрд долларов.

"Обсудили также дальнейшую поддержку Украины в 2025-2026 годах. Украина предана реформам, которые мы внедряем совместно с МВФ. Спасибо Международному валютному фонду за последовательную и непоколебимую поддержку Украины", - добавил премьер.

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