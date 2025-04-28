Дуді варто було схилити Трампа до тиску на РФ, але цього не відбулося, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розчарований тим, що польський лідер Анджей Дуда не закликав Дональда Трампа чинити тиск на Росію.

Про це пише Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

"Я сподівався, що президент Дуда скористається своєю дружбою з президентом Трампом і схилить його до тиску на Росію, але, на жаль, такої розмови, здається, не відбулося. Я висловлював такі пропозиції приватно і публічно", - пояснив він.

Міністр висловив бажання, щоб ці "добрі відносини" між Трампом та Дудою "принесли якусь користь геополітичному становищу Польщі".

"А коли справа доходить до суті, то ми не бачимо впливу президента Дуди на президента Трампа", - додав Сікорський.

За словами глави МЗС, президент повинен більше залучатися до вигідного вирішення конфлікту в Україні, а не до політичних суперечок у Польщі.

"Зараз майже останній момент, щоб поставити на карту цю дружбу заради миру, України, заради стримування Путіна. Це те, що повинен робити президент, а не виступати на партійних з'їздах", - підсумував Сікорський.

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