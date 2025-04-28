Дуді варто було схилити Трампа до тиску на РФ, але цього не відбулося, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розчарований тим, що польський лідер Анджей Дуда не закликав Дональда Трампа чинити тиск на Росію.
Про це пише Polsat News, передає Цензор.НЕТ.
"Я сподівався, що президент Дуда скористається своєю дружбою з президентом Трампом і схилить його до тиску на Росію, але, на жаль, такої розмови, здається, не відбулося. Я висловлював такі пропозиції приватно і публічно", - пояснив він.
Міністр висловив бажання, щоб ці "добрі відносини" між Трампом та Дудою "принесли якусь користь геополітичному становищу Польщі".
"А коли справа доходить до суті, то ми не бачимо впливу президента Дуди на президента Трампа", - додав Сікорський.
За словами глави МЗС, президент повинен більше залучатися до вигідного вирішення конфлікту в Україні, а не до політичних суперечок у Польщі.
"Зараз майже останній момент, щоб поставити на карту цю дружбу заради миру, України, заради стримування Путіна. Це те, що повинен робити президент, а не виступати на партійних з'їздах", - підсумував Сікорський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Комома алоха поу?
Вибори скоро. Дуда не має права балотуватись, можна "усьо вішати" на нього.
Кеннеді додав, що путін дурив Трампа, він порушив всі обіцянки, які давав президенту США. Він хоче зберегти всю захоплену територію.
І путін вважає, що Америка боїться його.
Наводимо список вимог озвучених лавровим бразильському «О Глобо»:
- демілітаризація та денацифікація України;
- Україна не вступає в НАТО;
- міжнародне визнання анексії Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя;
- зняття санкцій з рф та повернення заморожених активів;
- не згода рф з пропозицією США щодо передачі контролю над Запорізькою АЕС Вашингтону й Україні;
- скасування в Україні мовних законів, зокрема, які обмежують використання російських мови, культури, церкви.