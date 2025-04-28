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Новини Тиск на Росію
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Дуді варто було схилити Трампа до тиску на РФ, але цього не відбулося, - Сікорський

Сікорський розчарований Дудою. Він мав схилити Трампа до тиску на РФ

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розчарований тим, що польський лідер Анджей Дуда не закликав Дональда Трампа чинити тиск на Росію.

Про це пише Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

"Я сподівався, що президент Дуда скористається своєю дружбою з президентом Трампом і схилить його до тиску на Росію, але, на жаль, такої розмови, здається, не відбулося. Я висловлював такі пропозиції приватно і публічно", - пояснив він.

Міністр висловив бажання, щоб ці "добрі відносини" між Трампом та Дудою "принесли якусь користь геополітичному становищу Польщі".

"А коли справа доходить до суті, то ми не бачимо впливу президента Дуди на президента Трампа", - додав Сікорський.

За словами глави МЗС, президент повинен більше залучатися до вигідного вирішення конфлікту в Україні, а не до політичних суперечок у Польщі.

"Зараз майже останній момент, щоб поставити на карту цю дружбу заради миру, України, заради стримування Путіна. Це те, що повинен робити президент, а не виступати на партійних з'їздах", - підсумував Сікорський.

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Автор: 

Польща (8508) Сікорський Радослав (257) Дуда Анджей (775) Трамп Дональд (5706)


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Топ коментарі
+1
ДУДА ніякий
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28.04.2025 12:39
+1
Який би не був Дуда, з боку міністра це було непрофесійно, популістськи, бульварно і не по рангу. Польських політиків і посадовців час від часу косить щось на кшталт "волинського" вірусу сказу в широкому сенсі, я
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28.04.2025 13:26
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Дуді ваото

Комома алоха поу?
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28.04.2025 12:38 Відповісти
Дуда можливість зробити добру справу продудів. У дуду.
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28.04.2025 12:49 Відповісти
ДУДА ніякий
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28.04.2025 12:39 Відповісти
варто, але Дуді це не посилам навіть коли б і дуже хотів.
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28.04.2025 12:41 Відповісти
Трампа схилить раком хіба що тупорилий реднек з рогами який захоплював Капітолій.
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28.04.2025 12:43 Відповісти
Глава МЗС Польщі на лідера "бочку накотив"?
Вибори скоро. Дуда не має права балотуватись, можна "усьо вішати" на нього.
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28.04.2025 12:43 Відповісти
Краще не стане, поки ми не дамо зрозуміти путіну, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб, - республіканський сенатор Джон Кеннеді

Кеннеді додав, що путін дурив Трампа, він порушив всі обіцянки, які давав президенту США. Він хоче зберегти всю захоплену територію.

І путін вважає, що Америка боїться його.
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28.04.2025 12:57 Відповісти
Джон Кеннеді американський політик-республіканець
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28.04.2025 13:02 Відповісти
А давайте нарешті міняти пріоритети у житті. Особливо це стосується політиків. Для чого вони моляться ? БОГОВІ це потрібно ? А я впевнений, що Богу потрібні їх людяні вчинки, гуманність більш ніж їх НЕщирі слова молитви. Їх обирали, щоб вони думали не тільки за себе, і молились не тільки за свою сім'ю. Вони бачать Зло. І вважають це не їх справи ? Не їх війна ? Не вони розпочинали ? Людство несе відповідальність КОЛЕКТИВНУ за нашу планету. І мудрець, і бовдур, і бідний, і багатий. У них бач вибори ! Так давайте вибори залишимо НА ПОТІМ. Коли Земля буде в безпеці, і не залежитеме від поодиноких виродків, які шукають кращих умов для СВОГО життя за рахунок життів, мирного життя та спокою мільйонів.
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28.04.2025 13:03 Відповісти
Трамп 8 часов продержал его в приемной и вообще не узнал кто это, Польша себя очень переоценивает
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28.04.2025 13:04 Відповісти
❗️росія висунула свої «умови миру» - вони очікувано суперечать, як плану Трампа, так і позиції української сторони

Наводимо список вимог озвучених лавровим бразильському «О Глобо»:

- демілітаризація та денацифікація України;
- Україна не вступає в НАТО;
- міжнародне визнання анексії Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя;
- зняття санкцій з рф та повернення заморожених активів;
- не згода рф з пропозицією США щодо передачі контролю над Запорізькою АЕС Вашингтону й Україні;
- скасування в Україні мовних законів, зокрема, які обмежують використання російських мови, культури, церкви.
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28.04.2025 13:05 Відповісти
...Дуді варто було схилити Трампа до тиску на РФ, але цього не відбулося, - Сікорський... За 10 хвилин в коридорі то думаю не встиг би...
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28.04.2025 13:11 Відповісти
Який би не був Дуда, з боку міністра це було непрофесійно, популістськи, бульварно і не по рангу. Польських політиків і посадовців час від часу косить щось на кшталт "волинського" вірусу сказу в широкому сенсі, я
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28.04.2025 13:26 Відповісти
...як нашу безуглу.
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28.04.2025 13:27 Відповісти
Я что-то не понял, что у сикорского с дудой случилось, что на друг друга гонят. Выборы президента вроде бы не скоро в Польше
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28.04.2025 13:32 Відповісти
 
 