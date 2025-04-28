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Новости Давление на Россию
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Дуде было важно склонить Трампа к давлению на РФ, но этого не произошло, - Сикорский

Сикорский разочарован Дудой. Он должен был склонить Трампа к давлению на РФ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский разочарован тем, что польский лидер Анджей Дуда не призвал Дональда Трампа оказать давление на Россию.

Об этом пишет Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

"Я надеялся, что президент Дуда воспользуется своей дружбой с президентом Трампом и склонит его к давлению на Россию, но, к сожалению, такого разговора, кажется, не произошло. Я высказывал такие предложения частным образом и публично", - пояснил он.

Министр выразил желание, чтобы эти "хорошие отношения" между Трампом и Дудой "принесли какую-то пользу геополитическому положению Польши".

"А когда дело доходит до сути, то мы не видим влияния президента Дуды на президента Трампа", - добавил Сикорский.

По словам главы МИД, президент должен больше привлекаться к выгодному решению конфликта в Украине, а не к политическим спорам в Польше.

"Сейчас почти последний момент, чтобы поставить на карту эту дружбу ради мира, Украины, ради сдерживания Путина. Это то, что должен делать президент, а не выступать на партийных съездах", - подытожил Сикорский.

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Автор: 

Польша (8417) Сикорский Радослав (415) Дуда Анджей (759) Трамп Дональд (5286)


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Топ комментарии
+2
ДУДА ніякий
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28.04.2025 12:39
+1
Який би не був Дуда, з боку міністра це було непрофесійно, популістськи, бульварно і не по рангу. Польських політиків і посадовців час від часу косить щось на кшталт "волинського" вірусу сказу в широкому сенсі, я
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28.04.2025 13:26
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Дуді ваото

Комома алоха поу?
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28.04.2025 12:38 Ответить
Дуда можливість зробити добру справу продудів. У дуду.
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28.04.2025 12:49 Ответить
ДУДА ніякий
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28.04.2025 12:39 Ответить
варто, але Дуді це не посилам навіть коли б і дуже хотів.
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28.04.2025 12:41 Ответить
Трампа схилить раком хіба що тупорилий реднек з рогами який захоплював Капітолій.
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28.04.2025 12:43 Ответить
Глава МЗС Польщі на лідера "бочку накотив"?
Вибори скоро. Дуда не має права балотуватись, можна "усьо вішати" на нього.
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28.04.2025 12:43 Ответить
Краще не стане, поки ми не дамо зрозуміти путіну, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб, - республіканський сенатор Джон Кеннеді

Кеннеді додав, що путін дурив Трампа, він порушив всі обіцянки, які давав президенту США. Він хоче зберегти всю захоплену територію.

І путін вважає, що Америка боїться його.
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28.04.2025 12:57 Ответить
Джон Кеннеді американський політик-республіканець
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28.04.2025 13:02 Ответить
А давайте нарешті міняти пріоритети у житті. Особливо це стосується політиків. Для чого вони моляться ? БОГОВІ це потрібно ? А я впевнений, що Богу потрібні їх людяні вчинки, гуманність більш ніж їх НЕщирі слова молитви. Їх обирали, щоб вони думали не тільки за себе, і молились не тільки за свою сім'ю. Вони бачать Зло. І вважають це не їх справи ? Не їх війна ? Не вони розпочинали ? Людство несе відповідальність КОЛЕКТИВНУ за нашу планету. І мудрець, і бовдур, і бідний, і багатий. У них бач вибори ! Так давайте вибори залишимо НА ПОТІМ. Коли Земля буде в безпеці, і не залежитеме від поодиноких виродків, які шукають кращих умов для СВОГО життя за рахунок життів, мирного життя та спокою мільйонів.
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28.04.2025 13:03 Ответить
Трамп 8 часов продержал его в приемной и вообще не узнал кто это, Польша себя очень переоценивает
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28.04.2025 13:04 Ответить
❗️росія висунула свої «умови миру» - вони очікувано суперечать, як плану Трампа, так і позиції української сторони

Наводимо список вимог озвучених лавровим бразильському «О Глобо»:

- демілітаризація та денацифікація України;
- Україна не вступає в НАТО;
- міжнародне визнання анексії Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя;
- зняття санкцій з рф та повернення заморожених активів;
- не згода рф з пропозицією США щодо передачі контролю над Запорізькою АЕС Вашингтону й Україні;
- скасування в Україні мовних законів, зокрема, які обмежують використання російських мови, культури, церкви.
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28.04.2025 13:05 Ответить
...Дуді варто було схилити Трампа до тиску на РФ, але цього не відбулося, - Сікорський... За 10 хвилин в коридорі то думаю не встиг би...
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28.04.2025 13:11 Ответить
Який би не був Дуда, з боку міністра це було непрофесійно, популістськи, бульварно і не по рангу. Польських політиків і посадовців час від часу косить щось на кшталт "волинського" вірусу сказу в широкому сенсі, я
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28.04.2025 13:26 Ответить
...як нашу безуглу.
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28.04.2025 13:27 Ответить
Я что-то не понял, что у сикорского с дудой случилось, что на друг друга гонят. Выборы президента вроде бы не скоро в Польше
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28.04.2025 13:32 Ответить
 
 