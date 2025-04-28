Дуде было важно склонить Трампа к давлению на РФ, но этого не произошло, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский разочарован тем, что польский лидер Анджей Дуда не призвал Дональда Трампа оказать давление на Россию.

Об этом пишет Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

"Я надеялся, что президент Дуда воспользуется своей дружбой с президентом Трампом и склонит его к давлению на Россию, но, к сожалению, такого разговора, кажется, не произошло. Я высказывал такие предложения частным образом и публично", - пояснил он.

Министр выразил желание, чтобы эти "хорошие отношения" между Трампом и Дудой "принесли какую-то пользу геополитическому положению Польши".

"А когда дело доходит до сути, то мы не видим влияния президента Дуды на президента Трампа", - добавил Сикорский.

По словам главы МИД, президент должен больше привлекаться к выгодному решению конфликта в Украине, а не к политическим спорам в Польше.

"Сейчас почти последний момент, чтобы поставить на карту эту дружбу ради мира, Украины, ради сдерживания Путина. Это то, что должен делать президент, а не выступать на партийных съездах", - подытожил Сикорский.

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