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Новини Втрати України Україна втратила літак
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Наш винищувач Су-27 розбився під час відбиття дронової атаки ворога. Пілот катапультувався, загрози життю немає, - Повітряні сили

Винищувач су-27

Уранці 28 квітня 2025 року, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних Сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу.

Читайте також: Літак F-16, яким керував загиблий пілот Павло Іванов, ймовірно, збила ракета РФ, - BBC

"Пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний", - наголошують у ПС.

Загибель пілота F-16 Павла Іванова

Нагадаємо, 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію та висловив співчуття у зв’язку з його загибеллю. Він додав, що вже заслухав необхідні доповіді військових щодо цієї бойової ситуації.

Пізніше президент присвоїв звання Героя України (посмертно) пілоту Павлу Іванову, який загинув 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа про авіакатастрофу українського F-16: слідчі ДБР продовжують експертизи

Автор: 

авіакатастрофа (1098) авіація (4126) літак (2904) Повітряні сили (2652) війна в Україні (3988)


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Топ коментарі
+7
Ну що, апологети збиття дронів бойовими винищувачами?
І це ще, на щастя, пілот вижив. Бувало й інакше.
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28.04.2025 13:04
+5
Шахеди збивати треба АН-2 встановивши ДШК в салоні літака.
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28.04.2025 13:10
+1
Це вже мінімум четвертий літак (про які ми знаємо) втрачений при відбитті дроново-ракетних атак. Таки рашистські дронові атаки ефективні даже якщо подивитись з цього боку. Зате як у нас розказують що рашисти витрачають багато грошей на шахеди. Да вони вже відбили свої капіталовкладення в шахеди не раз
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28.04.2025 13:04
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Ну що, апологети збиття дронів бойовими винищувачами?
І це ще, на щастя, пілот вижив. Бувало й інакше.
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28.04.2025 13:04 Відповісти
Крилаті ракети легше збивати для винищувачів ,ніж ці шахеди. А все через значну різницю в швидкостях. Збивалося ж мабуть гарматою ,не ракетою.
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28.04.2025 13:04 Відповісти
В сети немало видео, где сбивают ракетами малой дальности "воздух-воздух".
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28.04.2025 13:09 Відповісти
Ну це запроста ,от тільки вартість збиття буде в 10 раз більше вартості шахеда , тому пробують хбивати гарматою ,але це вдається тільки асам з великою долею смертельного ризику.
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28.04.2025 13:13 Відповісти
http://lib.ru/INOFANT/MAKLAFLIN/ Дин Маклафлин. Ястреб среди воробьев
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28.04.2025 13:18 Відповісти
Це вже мінімум четвертий літак (про які ми знаємо) втрачений при відбитті дроново-ракетних атак. Таки рашистські дронові атаки ефективні даже якщо подивитись з цього боку. Зате як у нас розказують що рашисти витрачають багато грошей на шахеди. Да вони вже відбили свої капіталовкладення в шахеди не раз
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28.04.2025 13:04 Відповісти
Кацапом смердиш
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28.04.2025 13:16 Відповісти
А ти що *********, мокша? Чи коли в тебе немає слів ти ригаєш
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28.04.2025 13:39 Відповісти
Цим машинам уже по 30+ років. Понятно що вони будуть падати.

Держуправління в країні жахливе всі 30 років а країні 6 - це просто дно
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28.04.2025 13:09 Відповісти
Шахеди збивати треба АН-2 встановивши ДШК в салоні літака.
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28.04.2025 13:10 Відповісти
ФН МАГ достатньо.
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28.04.2025 13:13 Відповісти
Може, мотодельтапланами?
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28.04.2025 13:29 Відповісти
З дирижаблів і повітряних куль треба збивати.
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28.04.2025 13:48 Відповісти
Йде четвертий рік повномасштабної війни. А ми продовжуємо збивати шлюхеди з літаків.
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28.04.2025 13:11 Відповісти
А Зеленський вважає що збивати треба виключно Патріотами і вже третій рік їх клянчить!
Дебіли не додумаються на кукурузниках з дробовиками полювати... Бо дебіл і в лампасах, і сз булавою все рівно залишається дебілом випуску Криворого Юніверситета!
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28.04.2025 13:18 Відповісти
Задрали дебіли. Якщо швидкість літака і цілі приблизно однакова, винищувач майже нічим не відрізняється від мобільної бригади на землі. Щоб перекрити ділянку фронту буде потрібно по кукурузнику на кожні 5 км. При тому щоб його заздалегідь попереджали літаки спостереження типу АВАКС. Тоді КПД буде 1/10 з кулеметом. З рушницею 12 калібру буде втрата 1 літака з экипажем на два-три Шахеди. Або навпаки. Де взяти тисячі кукурузників, тисячі пілотів, тисячі самовбивць з рушницями? Накуя?
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28.04.2025 13:27 Відповісти
Одне питання: де взяти кукурузники?
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28.04.2025 13:50 Відповісти
Негоже використовувати винищувачі проти дронів,якщо є універсальний пристрій,який збиває дрони,літаки,гвинтокрили,літаки-лазерна зброя Тризуб,яку представляв сам начальник військ бпла?
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28.04.2025 13:23 Відповісти
ага, ******** зброя...
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28.04.2025 13:57 Відповісти
 
 