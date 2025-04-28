Наш винищувач Су-27 розбився під час відбиття дронової атаки ворога. Пілот катапультувався, загрози життю немає, - Повітряні сили

Уранці 28 квітня 2025 року, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних Сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу.

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"Пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний", - наголошують у ПС.

Загибель пілота F-16 Павла Іванова

Нагадаємо, 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію та висловив співчуття у зв’язку з його загибеллю. Він додав, що вже заслухав необхідні доповіді військових щодо цієї бойової ситуації.

Пізніше президент присвоїв звання Героя України (посмертно) пілоту Павлу Іванову, який загинув 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16.

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