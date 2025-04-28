Наш истребитель Су-27 разбился во время отражения дроновой атаки врага. Пилот катапультировался, угрозы жизни нет, - Воздушные силы

Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексной боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БпЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу.

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"Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное", - отмечают в ВС.

Гибель пилота F-16 Павла Иванова

Напомним, 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и выразил соболезнования в связи с его гибелью. Он добавил, что уже заслушал необходимые доклады военных по этой боевой ситуации.

Позже президент присвоил звание Героя Украины (посмертно) пилоту Павлу Иванову, который погиб 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16.

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