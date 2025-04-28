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Новости Утраты Украины Украина потеряла самолет
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Наш истребитель Су-27 разбился во время отражения дроновой атаки врага. Пилот катапультировался, угрозы жизни нет, - Воздушные силы

Истребитель Су-27

Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексной боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БпЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу.

Читайте также: Самолет F-16, которым управлял погибший пилот Павел Иванов, вероятно, сбила ракета РФ, - BBC

"Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное", - отмечают в ВС.

Гибель пилота F-16 Павла Иванова

Напомним, 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и выразил соболезнования в связи с его гибелью. Он добавил, что уже заслушал необходимые доклады военных по этой боевой ситуации.

Позже президент присвоил звание Героя Украины (посмертно) пилоту Павлу Иванову, который погиб 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело об авиакатастрофе украинского F-16: следователи ГБР продолжают экспертизы

Автор: 

авиакатастрофа (1722) авиация (2828) самолет (3592) Воздушные силы (2313) война в Украине (3953)


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Топ комментарии
+9
Ну що, апологети збиття дронів бойовими винищувачами?
І це ще, на щастя, пілот вижив. Бувало й інакше.
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28.04.2025 13:04
+9
Шахеди збивати треба АН-2 встановивши ДШК в салоні літака.
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28.04.2025 13:10
+4
А Зеленський вважає що збивати треба виключно Патріотами і вже третій рік їх клянчить!
Дебіли не додумаються на кукурузниках з дробовиками полювати... Бо дебіл і в лампасах, і сз булавою все рівно залишається дебілом випуску Криворого Юніверситета!
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28.04.2025 13:18
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Ну що, апологети збиття дронів бойовими винищувачами?
І це ще, на щастя, пілот вижив. Бувало й інакше.
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28.04.2025 13:04 Ответить
Крилаті ракети легше збивати для винищувачів ,ніж ці шахеди. А все через значну різницю в швидкостях. Збивалося ж мабуть гарматою ,не ракетою.
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28.04.2025 13:04 Ответить
В сети немало видео, где сбивают ракетами малой дальности "воздух-воздух".
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28.04.2025 13:09 Ответить
Ну це запроста ,от тільки вартість збиття буде в 10 раз більше вартості шахеда , тому пробують хбивати гарматою ,але це вдається тільки асам з великою долею смертельного ризику.
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28.04.2025 13:13 Ответить
http://lib.ru/INOFANT/MAKLAFLIN/ Дин Маклафлин. Ястреб среди воробьев
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28.04.2025 13:18 Ответить
Це вже мінімум четвертий літак (про які ми знаємо) втрачений при відбитті дроново-ракетних атак. Таки рашистські дронові атаки ефективні даже якщо подивитись з цього боку. Зате як у нас розказують що рашисти витрачають багато грошей на шахеди. Да вони вже відбили свої капіталовкладення в шахеди не раз
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28.04.2025 13:04 Ответить
Кацапом смердиш
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28.04.2025 13:16 Ответить
А ти що *********, мокша? Чи коли в тебе немає слів ти ригаєш
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28.04.2025 13:39 Ответить
Цим машинам уже по 30+ років. Понятно що вони будуть падати.

Держуправління в країні жахливе всі 30 років а країні 6 - це просто дно
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28.04.2025 13:09 Ответить
Шахеди збивати треба АН-2 встановивши ДШК в салоні літака.
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28.04.2025 13:10 Ответить
ФН МАГ достатньо.
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28.04.2025 13:13 Ответить
Може, мотодельтапланами?
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28.04.2025 13:29 Ответить
З дирижаблів і повітряних куль треба збивати.
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28.04.2025 13:48 Ответить
Він його не дожене =) Да і збивають не тільки шахеди, крилаті ракети більш небезпечні!
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28.04.2025 14:39 Ответить
..A-10 Thunderbolt II
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28.04.2025 15:32 Ответить
Йде четвертий рік повномасштабної війни. А ми продовжуємо збивати шлюхеди з літаків.
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28.04.2025 13:11 Ответить
А Зеленський вважає що збивати треба виключно Патріотами і вже третій рік їх клянчить!
Дебіли не додумаються на кукурузниках з дробовиками полювати... Бо дебіл і в лампасах, і сз булавою все рівно залишається дебілом випуску Криворого Юніверситета!
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28.04.2025 13:18 Ответить
Задрали дебіли. Якщо швидкість літака і цілі приблизно однакова, винищувач майже нічим не відрізняється від мобільної бригади на землі. Щоб перекрити ділянку фронту буде потрібно по кукурузнику на кожні 5 км. При тому щоб його заздалегідь попереджали літаки спостереження типу АВАКС. Тоді КПД буде 1/10 з кулеметом. З рушницею 12 калібру буде втрата 1 літака з экипажем на два-три Шахеди. Або навпаки. Де взяти тисячі кукурузників, тисячі пілотів, тисячі самовбивць з рушницями? Накуя?
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28.04.2025 13:27 Ответить
Якщо швидкість цілі і літака однакова то для літака шахед буде нерухомою ціллю. Паралельним курсом збивати з кулемета. Абсолютно некоректне порівняння з мобільною наземною командою для якої шахед це швикісна рухома ціль. В школі замість фізики цигарки палив?
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28.04.2025 14:28 Ответить
А доганяти ви як збираєтесь? Інакше читай "Щоб перекрити ділянку фронту буде потрібно по кукурузнику на кожні 5 км"!
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28.04.2025 14:42 Ответить
Мова не про ,,кукурузники,, виключно. А про ЛА різного типу включно з гелікоптерами різноманітних типів. Тобто все що має швикість порядка 200 км та може базуватись(злітати) на непідготовлених майданчиках далеко від фронту. Тобто вся мала та СГ авіація.
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28.04.2025 15:00 Ответить
Цим "геніям" диванной інженерії ви нічого не докажете, прийдуть зі школи настрочать вам відповідь =)
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28.04.2025 14:41 Ответить
Одне питання: де взяти кукурузники?
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28.04.2025 13:50 Ответить
Негоже використовувати винищувачі проти дронів,якщо є універсальний пристрій,який збиває дрони,літаки,гвинтокрили,літаки-лазерна зброя Тризуб,яку представляв сам начальник військ бпла?
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28.04.2025 13:23 Ответить
ага, ******** зброя...
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28.04.2025 13:57 Ответить
 
 