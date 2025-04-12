Самолет F-16, которым управлял погибший пилот Павел Иванов, вероятно, сбила ракета РФ, - BBC

Истребитель F-16, которым управлял 26-летний пилот Павел Иванов, вероятно был сбит в субботу, 12 апреля, российской ракетой. Это не был "дружественный огонь".

Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на источник во власти, передает Цензор.НЕТ.

"В целом по самолету россияне выпустили три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета класса воздух-воздух Р-37", - сказал источник издания.

Обстоятельства сейчас выясняются, однако источник BBC отвергает возможность "дружественного огня".

По словам собеседника издания, в той зоне, где выполнял боевую задачу Иванов, не могло быть работы украинских систем ПВО.

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Гибель пилота F-16 Павла Иванова

Напомним, 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и выразил соболезнования в связи с его гибелью. Он добавил, что уже заслушал необходимые доклады военных по этой боевой ситуации.

Позже президент присвоил звание Героя Украины (посмертно) пилоту Павлу Иванову, который погиб 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16.

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