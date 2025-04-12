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Новости Авиакатастрофа F-16 12 апреля 2025
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Самолет F-16, которым управлял погибший пилот Павел Иванов, вероятно, сбила ракета РФ, - BBC

Погибший пилот F-16 Павел Иванов

Истребитель F-16, которым управлял 26-летний пилот Павел Иванов, вероятно был сбит в субботу, 12 апреля, российской ракетой. Это не был "дружественный огонь".

Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на источник во власти, передает Цензор.НЕТ.

"В целом по самолету россияне выпустили три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета класса воздух-воздух Р-37", - сказал источник издания.

Обстоятельства сейчас выясняются, однако источник BBC отвергает возможность "дружественного огня".

По словам собеседника издания, в той зоне, где выполнял боевую задачу Иванов, не могло быть работы украинских систем ПВО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) пилоту Павлу Иванову, - указ

Гибель пилота F-16 Павла Иванова

Напомним, 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и выразил соболезнования в связи с его гибелью. Он добавил, что уже заслушал необходимые доклады военных по этой боевой ситуации.

Позже президент присвоил звание Героя Украины (посмертно) пилоту Павлу Иванову, который погиб 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело об авиакатастрофе украинского F-16: следователи ГБР продолжают экспертизы

Автор: 

авиакатастрофа (1722) ракеты (3568) F-16 (553) пилот (82)


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Топ комментарии
+16
F 16 збивавися і з більш старіших радянських ЗРК з С200 в Сирії , з С 125 в Югославії.

Збивав їх ще й Ірак під час " Бурі в пустелі" . Тому чому збили ? - питання дурне - бо радянські комплекси ПВО спеціально розроблялися проти авіації НАТО і ф16 в тому числі ...
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12.04.2025 23:09
+14
Думаю, "лучшім інженєрам США" варто пройти базове навчання у українських розробників РЕБ.
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12.04.2025 23:24
+9
Не, ну если джерело у владi, то конечно.. Эти врать не будут
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12.04.2025 22:58
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... Украинские самолеты F-16 получили от Соединенных Штатов новейшую версию комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которой пока нет даже у ведущих стран мира.

Занимались лучшие инженеры США

Хорошие новости сообщила Служба распространения визуальной информации Департамента обороны США. Американские специалисты из 68-й эскадрильи РЭБ, центра передового опыта ВВС США в области РЭБ, перепрограммировали комплекс радиоэлектронного противодействия на истребителях F-16. Это те самолеты, которые передают Украине Бельгия, Дания, Норвегия и Нидерланды. ...
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12.04.2025 23:04 Ответить
Думаю, "лучшім інженєрам США" варто пройти базове навчання у українських розробників РЕБ.
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12.04.2025 23:24 Ответить
Только вот когда недавно дегенерат Трамп остановил обновление ПО этих систем - наши "лучшие спецы" подняли дружный вой. Не надо писать чушь.
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12.04.2025 23:31 Ответить
"Не надо писать чушь." Ти правий , не пиши того чого не можеш підтвердити . Щодо " вою " , то ти , здається, переплутав надання даних розвідки і програмне забезпечення , яке не передали іще при Байденові , саме тому перший ф-16 було збито.
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13.04.2025 00:42 Ответить
Консорциум европейских стран - Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия - еще в 2023 году пообещал Украине 85 готовых к полетам истребителей F-16; первые 18 уже прибыли, один из которых потерпел крушение, вероятно из-за ошибки украинской ракетной батареи.

Выносливые, сверхзвуковые истребители получили мощную поддержку США при администрации бывшего президента Джо Байдена. Американцы помогали обучать пилотов, снабжали запчасти и боеприпасами, а также поручили группе ВВС США программирование подфюзеляжных блоков радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131 для F-16.

AN/ALQ-131 является новым и критически важным потенциалом для украинских ВВС, вступивших в масштабную войну в феврале 2022 г. без существенных систем глушения. Это поставило украинские самолеты под опасность уничтожения российскими ракетами, что привело к тяжелым потерям на начальных этапах. Украинцы списали около 100 самолетов, большинство из которых в первые хаотические недели вторжения России.

Украинские F-16 гораздо лучше оснащены, чем бывшие советские самолеты МиГ и Су, и гораздо более способны защищать себя и сопутствующие самолеты от российской ПВО. Помимо AN/ALQ-131, F-16 могут нести встроенную систему распределения Pylon и встроенные системы электронной борьбы Pylon: PIDS и ECIPS.

PIDS выбрасывает металлические отражатели и обломочные ракеты для обмана приближающих ракет с радиолокационной и инфракрасной наводкой. ECIPS содержит пассивную защиту, дополняя активные отражатели и обломочные ракеты, включая глушитель AN/ALQ-162 для подавления радаров на земле, а также систему предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-60 для активации защиты.

AN/ALQ-131 может обеспечить "зону преимущества в воздухе", позволяющую достичь стратегических целей, пояснили в ВВС США. Украинские ВВС активно используют F-16 из AN/ALQ-131 для создания электронного шума на экранах российских радаров. "Они действуют как "летающая ПВО" с передовыми технологиями предупреждения о ракетном нападении", - отметила аналитическая группа Conflict Intelligence Team.

Но российские ВВС могут обойти глушение, перепрограммировав свои радары для работы на других частотах. Во времена Байдена ВВС США могли бы корректировать свои частоты AN/ALQ-131 в ответ на адаптацию России, но при Трампе украинские пилоты могут столкнуться с проблемами из-за устаревшего программирования.

К счастью, для украинских ВВС излишки Mirage 2000, предоставляемые Францией, оснащены собственными мощными глушителями, и никакие американцы не участвуют в их программировании. Франция в конечном счете может передать десятки сверхзвуковых Mirage 2000; первые несколько уже находятся в Украине.

Французский Mirage 2000-5F оснащен системой предупреждения о радаре Serval, постановщиком помех Sabre и распределителем дипольных отражателей и ловушек Eclair. Этот комплекс средств радиоэлектронной борьбы был на передовом крае войны в 1980-х, но начал отставать из-за поколения. Учитывая эту слабость и оценивая серьезность ракетной угрозы России над Украиной, Министерство обороны Франции пообещало установить новые системы электронного противодействия Mirage 2000 перед их поставкой в Украину. Возможно, это будет аналоговая система Integrated Countermeasures Suite Mark 2 или полностью цифровая Integrated Countermeasures Suite Mark 3.

Любая из этих установок будет улучшена по сравнению со старой комбинацией Serval-Sabre-Eclair и потенциальной заменой AN/ALQ-131, поскольку американские модули отстают от российской адаптации. Французы остаются верными союзниками Украины и должны быть готовы корректировать системы глушения при необходимости.

В долгосрочной перспективе украинцы могли бы переоборудовать свои F-16 в неамериканские средства электронного противодействия. Бельгийцы делали подобное в 1990-х, поэтому это невозможно, но для этого может понадобиться больше времени и денег, чем Украина может себе позволить.
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13.04.2025 00:55 Ответить
Я ж погодився - не пиши "чуш" , особливо з подання американців , для яких свого часу тесла теж була супермашиною .
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13.04.2025 01:08 Ответить
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/03/07/france-to-the-rescue-french-made-mirage-2000-jets-could-become-ukraines-most-important-aerial-radar-jammers/
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13.04.2025 01:10 Ответить
зачем перепечатывать мнение ТСН ? а не своЕ ??? зачем ???
Поддержка F-16 от США остановлена, но есть неожиданное решение для Украины - Forbes
https://tsn.ua/ru/svit/podderzhka-f-16-ot-ssha-ostanovlena-no-est-neozhidannoe-reshenie-dlya-ukrainy-forbes-2783652.html
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13.04.2025 09:13 Ответить
От такой случай, когда вам лучше не думать, "кыця".
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13.04.2025 02:44 Ответить
...хтось думав, що кацапи мовчки спостерігатимуть, як наші літаки їм на голови бомби скидатимуть?
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12.04.2025 23:48 Ответить
Как раз никто и не думал. Поэтому и говорю что вопросов больше чем ответов.
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12.04.2025 23:52 Ответить
За даними джерела ВВС, по літаку випустили три ракети. Версія про дружній вогонь виключена, оскільки українські ППО не працювали в районі завдання.
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13.04.2025 10:27 Ответить
Це всім давно відомий факт - у кацапів, нажаль, є ракети на 150 км. для знищення літаків.
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12.04.2025 23:01 Ответить
Підтверджена в бою максимальна дальність ураження р-37 207км.
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12.04.2025 23:03 Ответить
R.I.P

Вопросов больше чем ответов. А система защиты и РЭБ на F-16 почему не сработала? И что значит "может быть"?
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12.04.2025 22:57 Ответить
Спочатку розслідування провести треба, щоб знати. Може бути все що завгодно, наприклад втрата керування під час протиракетного маневру.
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12.04.2025 23:01 Ответить
Пишут было три ракеты. Но для ECIPS/CJS это не нагрузка.
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12.04.2025 23:07 Ответить
ECIPS/CJS можливо просто обісралась, її ніколи раніше не використовували проти кацапської зброї.
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12.04.2025 23:25 Ответить
Вроде использовали, и достаточно близко к русне под Сумами и Харьковом. Короче понятно что от сообщения все стало еще более Х.З.
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12.04.2025 23:29 Ответить
І ECIPS/CJS глушить радар управління вогнем, скільки там ракет на той промінь летить вже пофігу.
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12.04.2025 23:26 Ответить
Вот именно. Пофигу. Она делает самолет "невидимым" радару.
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12.04.2025 23:33 Ответить
"Она делает самолет "невидимым" радару." , це так тобі трумп розказав ? Ну так він он іще добавив що у США є супервундервафля , от тільки з Іраном справитися не може , вундервафля на Іран не діє , почали перемовини ((
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13.04.2025 00:47 Ответить
Консорциум европейских стран - Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия - еще в 2023 году пообещал Украине 85 готовых к полетам истребителей F-16; первые 18 уже прибыли, один из которых потерпел крушение, вероятно из-за ошибки украинской ракетной батареи.

Выносливые, сверхзвуковые истребители получили мощную поддержку США при администрации бывшего президента Джо Байдена. Американцы помогали обучать пилотов, снабжали запчасти и боеприпасами, а также поручили группе ВВС США программирование подфюзеляжных блоков радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131 для F-16.

AN/ALQ-131 является новым и критически важным потенциалом для украинских ВВС, вступивших в масштабную войну в феврале 2022 г. без существенных систем глушения. Это поставило украинские самолеты под опасность уничтожения российскими ракетами, что привело к тяжелым потерям на начальных этапах. Украинцы списали около 100 самолетов, большинство из которых в первые хаотические недели вторжения России.

Украинские F-16 гораздо лучше оснащены, чем бывшие советские самолеты МиГ и Су, и гораздо более способны защищать себя и сопутствующие самолеты от российской ПВО. Помимо AN/ALQ-131, F-16 могут нести встроенную систему распределения Pylon и встроенные системы электронной борьбы Pylon: PIDS и ECIPS.

PIDS выбрасывает металлические отражатели и обломочные ракеты для обмана приближающих ракет с радиолокационной и инфракрасной наводкой. ECIPS содержит пассивную защиту, дополняя активные отражатели и обломочные ракеты, включая глушитель AN/ALQ-162 для подавления радаров на земле, а также систему предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-60 для активации защиты.

AN/ALQ-131 может обеспечить "зону преимущества в воздухе", позволяющую достичь стратегических целей, пояснили в ВВС США. Украинские ВВС активно используют F-16 из AN/ALQ-131 для создания электронного шума на экранах российских радаров. "Они действуют как "летающая ПВО" с передовыми технологиями предупреждения о ракетном нападении", - отметила аналитическая группа Conflict Intelligence Team.

Но российские ВВС могут обойти глушение, перепрограммировав свои радары для работы на других частотах. Во времена Байдена ВВС США могли бы корректировать свои частоты AN/ALQ-131 в ответ на адаптацию России, но при Трампе украинские пилоты могут столкнуться с проблемами из-за устаревшего программирования.

К счастью, для украинских ВВС излишки Mirage 2000, предоставляемые Францией, оснащены собственными мощными глушителями, и никакие американцы не участвуют в их программировании. Франция в конечном счете может передать десятки сверхзвуковых Mirage 2000; первые несколько уже находятся в Украине.

Французский Mirage 2000-5F оснащен системой предупреждения о радаре Serval, постановщиком помех Sabre и распределителем дипольных отражателей и ловушек Eclair. Этот комплекс средств радиоэлектронной борьбы был на передовом крае войны в 1980-х, но начал отставать из-за поколения. Учитывая эту слабость и оценивая серьезность ракетной угрозы России над Украиной, Министерство обороны Франции пообещало установить новые системы электронного противодействия Mirage 2000 перед их поставкой в Украину. Возможно, это будет аналоговая система Integrated Countermeasures Suite Mark 2 или полностью цифровая Integrated Countermeasures Suite Mark 3.

Любая из этих установок будет улучшена по сравнению со старой комбинацией Serval-Sabre-Eclair и потенциальной заменой AN/ALQ-131, поскольку американские модули отстают от российской адаптации. Французы остаются верными союзниками Украины и должны быть готовы корректировать системы глушения при необходимости.

В долгосрочной перспективе украинцы могли бы переоборудовать свои F-16 в неамериканские средства электронного противодействия. Бельгийцы делали подобное в 1990-х, поэтому это невозможно, но для этого может понадобиться больше времени и денег, чем Украина может себе позволить.
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13.04.2025 00:56 Ответить
Навіщо так багато тексту , міг написати - "був би трумп , цієї війни не було б " (((((((
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13.04.2025 01:10 Ответить
Могу послать коротко и далеко. Так доходчиво?
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13.04.2025 01:12 Ответить
сходи сам , ось сюди : 8==> ! Так зрозуміло , дегенерате ?
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13.04.2025 21:19 Ответить
О, проснулся тормоз тупой. Проспался и опохмелился? Долго же до тебя доходило. Ну раз очухался - А теперь иди бравым шагом на@ер. Счастливого пути и скатертью дорога, имбецил. Адью.

Когда в следующий раз прочухаешься - гавкнешь что нибудь. Будет желание и время - посмотрю.
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13.04.2025 21:41 Ответить
, там ти , ідіоте , 8===>
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14.04.2025 00:21 Ответить
Не, ну если джерело у владi, то конечно.. Эти врать не будут
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12.04.2025 22:58 Ответить
Нету неуязвимой техники, рано или поздно сбили бы. Они же работают практически на линии фронта, в Сумской, Харьковской областях...
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12.04.2025 23:02 Ответить
А кацапня чомусь пише, що він був збитий ППО ВСУ, бо на F-16 немає системи свій-чужий. Хоча кацапні вірити неможна, але такий випадок вже дійсно був. І чого б це кацапні не попіаритись шо вони умєло збили буржуйський F-16 ВСУ?
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12.04.2025 23:07 Ответить
F 16 збивавися і з більш старіших радянських ЗРК з С200 в Сирії , з С 125 в Югославії.

Збивав їх ще й Ірак під час " Бурі в пустелі" . Тому чому збили ? - питання дурне - бо радянські комплекси ПВО спеціально розроблялися проти авіації НАТО і ф16 в тому числі ...
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12.04.2025 23:09 Ответить
з С-125 взагалі стелс F-116 збили в нюхославії
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12.04.2025 23:28 Ответить
f-117
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13.04.2025 09:21 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinski_f_16_otrimali_vid_ssha_najnovishu_versiju_reb_proti_ppo_rf_jiji_ne_majut_navit_sojuzniki_po_nato-16428.html
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12.04.2025 23:38 Ответить
Це теорія . А практика - збитий літак
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12.04.2025 23:48 Ответить
Вам уже доложили результаты расследования? Не поделитесь с нами грешными?
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12.04.2025 23:53 Ответить
РЕБ не є 100 % захистом ,незалежно від результатів розслідування
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12.04.2025 23:55 Ответить
Вы бы почитали вначале. Там комплекс нескольких систем. Понятно что они не дают 100% гарантии защиты, но предупредить пилота они обязаны были. И как-то же наши F-16 летали до этого над Сумами и Харьковом и бомбили русню в Курской и Белгородской областях? И далеко не раз работали там.
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13.04.2025 00:02 Ответить
Це не має значення . Застосування кількох систем підвищує захист - але не гарантує 100 % захист .
Літали успішно і не раз і Сушки ,і Міги . Але це війна - збивали і будуть збивати періодично . і ф16 не виключення . Тим паче москалі теж поліпшують ПВО і свою авіацію . Це тільки в пропаганді - вони тупі і нічого не роблять
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13.04.2025 00:06 Ответить
Короче - вопросы есть, ответов нет. И "может быть" от власти только добавляет вопросов. Пройдет время и узнаем.
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13.04.2025 00:13 Ответить
щось я думаю зельоні гниди послали виконувати завдання в курській авантюрі
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12.04.2025 23:15 Ответить
Цілком імовірно, що рашистам вдалося збити ліітак. В одній з прикордонних громад на елеваторі перед Днем незалежності у минулому році був прильот. Так вважали доти, доки не подивилися записи з камер спостереження. То була одна з ракет, які кацапи випустили вслід літаку. Тоді пілоту вдалося відірватися
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12.04.2025 23:20 Ответить
Пів року московити полювали і пускали ракети і от на жаль ймовірно їм вжалося зі ста ракет одна влучила.
Спочивай з миром пілоте, а нам тепер потрібно вдосконалювати тактику
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13.04.2025 00:02 Ответить
Обставини зараз з'ясовуються, однак джерело BBC відкидає можливість "дружнього вогню". За словами співрозмовника видання, у тій зоні, де виконував бойове завдання Іванов, не могло бути роботи українських систем ППО. Яке джерело, який співрозмовник..? Що у вас все біля та довкола, як в тих переляканих: порошок, схожих на наркотик, предмет, схожий на пістолет..?
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13.04.2025 01:17 Ответить
Є така штука в авіаціїї наземний об'єктивний контроль,який включає в себе документування мовної інформації і візуальної з екранів усіх наявних радарів ...так ось ..військові м перших хвилин знали причину,тільки всі вже другу добу дурня валяють...питання..для чого?
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13.04.2025 02:33 Ответить
щось не договорюють(((
можливо і свої збили
-------------------------------------
Вічна Пам"ять Льотчику
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13.04.2025 07:49 Ответить
А катапультування не передбачено у цьому літаку?
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13.04.2025 07:57 Ответить
Боюсь що правди ми не взнаємо ніколи! Льотчика шкода!
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13.04.2025 08:23 Ответить
Узнаємо. Уже вживають слово "ймовірно" збила. Завтра як раніше скажуть, що не розпізнали "свій чи чужий"
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13.04.2025 18:30 Ответить
 
 