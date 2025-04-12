Самолет F-16, которым управлял погибший пилот Павел Иванов, вероятно, сбила ракета РФ, - BBC
Истребитель F-16, которым управлял 26-летний пилот Павел Иванов, вероятно был сбит в субботу, 12 апреля, российской ракетой. Это не был "дружественный огонь".
Об этом пишет BBC Украина со ссылкой на источник во власти, передает Цензор.НЕТ.
"В целом по самолету россияне выпустили три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета класса воздух-воздух Р-37", - сказал источник издания.
Обстоятельства сейчас выясняются, однако источник BBC отвергает возможность "дружественного огня".
По словам собеседника издания, в той зоне, где выполнял боевую задачу Иванов, не могло быть работы украинских систем ПВО.
Гибель пилота F-16 Павла Иванова
Напомним, 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и выразил соболезнования в связи с его гибелью. Он добавил, что уже заслушал необходимые доклады военных по этой боевой ситуации.
Позже президент присвоил звание Героя Украины (посмертно) пилоту Павлу Иванову, который погиб 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16.
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Занимались лучшие инженеры США
Хорошие новости сообщила Служба распространения визуальной информации Департамента обороны США. Американские специалисты из 68-й эскадрильи РЭБ, центра передового опыта ВВС США в области РЭБ, перепрограммировали комплекс радиоэлектронного противодействия на истребителях F-16. Это те самолеты, которые передают Украине Бельгия, Дания, Норвегия и Нидерланды. ...
Выносливые, сверхзвуковые истребители получили мощную поддержку США при администрации бывшего президента Джо Байдена. Американцы помогали обучать пилотов, снабжали запчасти и боеприпасами, а также поручили группе ВВС США программирование подфюзеляжных блоков радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131 для F-16.
AN/ALQ-131 является новым и критически важным потенциалом для украинских ВВС, вступивших в масштабную войну в феврале 2022 г. без существенных систем глушения. Это поставило украинские самолеты под опасность уничтожения российскими ракетами, что привело к тяжелым потерям на начальных этапах. Украинцы списали около 100 самолетов, большинство из которых в первые хаотические недели вторжения России.
Украинские F-16 гораздо лучше оснащены, чем бывшие советские самолеты МиГ и Су, и гораздо более способны защищать себя и сопутствующие самолеты от российской ПВО. Помимо AN/ALQ-131, F-16 могут нести встроенную систему распределения Pylon и встроенные системы электронной борьбы Pylon: PIDS и ECIPS.
PIDS выбрасывает металлические отражатели и обломочные ракеты для обмана приближающих ракет с радиолокационной и инфракрасной наводкой. ECIPS содержит пассивную защиту, дополняя активные отражатели и обломочные ракеты, включая глушитель AN/ALQ-162 для подавления радаров на земле, а также систему предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-60 для активации защиты.
AN/ALQ-131 может обеспечить "зону преимущества в воздухе", позволяющую достичь стратегических целей, пояснили в ВВС США. Украинские ВВС активно используют F-16 из AN/ALQ-131 для создания электронного шума на экранах российских радаров. "Они действуют как "летающая ПВО" с передовыми технологиями предупреждения о ракетном нападении", - отметила аналитическая группа Conflict Intelligence Team.
Но российские ВВС могут обойти глушение, перепрограммировав свои радары для работы на других частотах. Во времена Байдена ВВС США могли бы корректировать свои частоты AN/ALQ-131 в ответ на адаптацию России, но при Трампе украинские пилоты могут столкнуться с проблемами из-за устаревшего программирования.
К счастью, для украинских ВВС излишки Mirage 2000, предоставляемые Францией, оснащены собственными мощными глушителями, и никакие американцы не участвуют в их программировании. Франция в конечном счете может передать десятки сверхзвуковых Mirage 2000; первые несколько уже находятся в Украине.
Французский Mirage 2000-5F оснащен системой предупреждения о радаре Serval, постановщиком помех Sabre и распределителем дипольных отражателей и ловушек Eclair. Этот комплекс средств радиоэлектронной борьбы был на передовом крае войны в 1980-х, но начал отставать из-за поколения. Учитывая эту слабость и оценивая серьезность ракетной угрозы России над Украиной, Министерство обороны Франции пообещало установить новые системы электронного противодействия Mirage 2000 перед их поставкой в Украину. Возможно, это будет аналоговая система Integrated Countermeasures Suite Mark 2 или полностью цифровая Integrated Countermeasures Suite Mark 3.
Любая из этих установок будет улучшена по сравнению со старой комбинацией Serval-Sabre-Eclair и потенциальной заменой AN/ALQ-131, поскольку американские модули отстают от российской адаптации. Французы остаются верными союзниками Украины и должны быть готовы корректировать системы глушения при необходимости.
В долгосрочной перспективе украинцы могли бы переоборудовать свои F-16 в неамериканские средства электронного противодействия. Бельгийцы делали подобное в 1990-х, поэтому это невозможно, но для этого может понадобиться больше времени и денег, чем Украина может себе позволить.
Поддержка F-16 от США остановлена, но есть неожиданное решение для Украины - Forbes
https://tsn.ua/ru/svit/podderzhka-f-16-ot-ssha-ostanovlena-no-est-neozhidannoe-reshenie-dlya-ukrainy-forbes-2783652.html
Вопросов больше чем ответов. А система защиты и РЭБ на F-16 почему не сработала? И что значит "может быть"?
Выносливые, сверхзвуковые истребители получили мощную поддержку США при администрации бывшего президента Джо Байдена. Американцы помогали обучать пилотов, снабжали запчасти и боеприпасами, а также поручили группе ВВС США программирование подфюзеляжных блоков радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131 для F-16.
AN/ALQ-131 является новым и критически важным потенциалом для украинских ВВС, вступивших в масштабную войну в феврале 2022 г. без существенных систем глушения. Это поставило украинские самолеты под опасность уничтожения российскими ракетами, что привело к тяжелым потерям на начальных этапах. Украинцы списали около 100 самолетов, большинство из которых в первые хаотические недели вторжения России.
Украинские F-16 гораздо лучше оснащены, чем бывшие советские самолеты МиГ и Су, и гораздо более способны защищать себя и сопутствующие самолеты от российской ПВО. Помимо AN/ALQ-131, F-16 могут нести встроенную систему распределения Pylon и встроенные системы электронной борьбы Pylon: PIDS и ECIPS.
PIDS выбрасывает металлические отражатели и обломочные ракеты для обмана приближающих ракет с радиолокационной и инфракрасной наводкой. ECIPS содержит пассивную защиту, дополняя активные отражатели и обломочные ракеты, включая глушитель AN/ALQ-162 для подавления радаров на земле, а также систему предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-60 для активации защиты.
AN/ALQ-131 может обеспечить "зону преимущества в воздухе", позволяющую достичь стратегических целей, пояснили в ВВС США. Украинские ВВС активно используют F-16 из AN/ALQ-131 для создания электронного шума на экранах российских радаров. "Они действуют как "летающая ПВО" с передовыми технологиями предупреждения о ракетном нападении", - отметила аналитическая группа Conflict Intelligence Team.
Но российские ВВС могут обойти глушение, перепрограммировав свои радары для работы на других частотах. Во времена Байдена ВВС США могли бы корректировать свои частоты AN/ALQ-131 в ответ на адаптацию России, но при Трампе украинские пилоты могут столкнуться с проблемами из-за устаревшего программирования.
К счастью, для украинских ВВС излишки Mirage 2000, предоставляемые Францией, оснащены собственными мощными глушителями, и никакие американцы не участвуют в их программировании. Франция в конечном счете может передать десятки сверхзвуковых Mirage 2000; первые несколько уже находятся в Украине.
Французский Mirage 2000-5F оснащен системой предупреждения о радаре Serval, постановщиком помех Sabre и распределителем дипольных отражателей и ловушек Eclair. Этот комплекс средств радиоэлектронной борьбы был на передовом крае войны в 1980-х, но начал отставать из-за поколения. Учитывая эту слабость и оценивая серьезность ракетной угрозы России над Украиной, Министерство обороны Франции пообещало установить новые системы электронного противодействия Mirage 2000 перед их поставкой в Украину. Возможно, это будет аналоговая система Integrated Countermeasures Suite Mark 2 или полностью цифровая Integrated Countermeasures Suite Mark 3.
Любая из этих установок будет улучшена по сравнению со старой комбинацией Serval-Sabre-Eclair и потенциальной заменой AN/ALQ-131, поскольку американские модули отстают от российской адаптации. Французы остаются верными союзниками Украины и должны быть готовы корректировать системы глушения при необходимости.
В долгосрочной перспективе украинцы могли бы переоборудовать свои F-16 в неамериканские средства электронного противодействия. Бельгийцы делали подобное в 1990-х, поэтому это невозможно, но для этого может понадобиться больше времени и денег, чем Украина может себе позволить.
Когда в следующий раз прочухаешься - гавкнешь что нибудь. Будет желание и время - посмотрю.
Збивав їх ще й Ірак під час " Бурі в пустелі" . Тому чому збили ? - питання дурне - бо радянські комплекси ПВО спеціально розроблялися проти авіації НАТО і ф16 в тому числі ...
Літали успішно і не раз і Сушки ,і Міги . Але це війна - збивали і будуть збивати періодично . і ф16 не виключення . Тим паче москалі теж поліпшують ПВО і свою авіацію . Це тільки в пропаганді - вони тупі і нічого не роблять
Спочивай з миром пілоте, а нам тепер потрібно вдосконалювати тактику
можливо і свої збили
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Вічна Пам"ять Льотчику