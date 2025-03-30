Дело об авиакатастрофе украинского F-16: следователи ГБР продолжают экспертизы

Государственное бюро расследований продолжает следствие по делу авиакатастрофы истребителя F-16, произошедшей 26 августа 2024 года и приведшей к гибели украинского пилота Алексея Меся (Moonfish).

Об этом ГБР сообщило в ответе на информационный запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас в рамках уголовного производства продолжаются 11 экспертиз, в частности инженерно-транспортная, военная, судебно-медицинская, компьютерно-техническая (анализ бортового самописца) и товароведческая.

В ГБР добавили, что окончательные выводы о причинах катастрофы и возможной ответственности должностных лиц можно будет сделать только после завершения экспертиз и анализа всех собранных доказательств.

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Что предшествовало?

26 августа 2024 года стало известно, что во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь с позывным "Moonfish".

Вечером 29 августа в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Украинской службе Голоса Америки на условиях анонимности представители Воздушных Сил ВСУ сообщили, что рассматриваются различные версии, в частности "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

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