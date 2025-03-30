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Новости Расследование катастрофы F-16
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Дело об авиакатастрофе украинского F-16: следователи ГБР продолжают экспертизы

Расследование авиакатастрофы F-16 в Украине

Государственное бюро расследований продолжает следствие по делу авиакатастрофы истребителя F-16, произошедшей 26 августа 2024 года и приведшей к гибели украинского пилота Алексея Меся (Moonfish).

Об этом ГБР сообщило в ответе на информационный запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас в рамках уголовного производства продолжаются 11 экспертиз, в частности инженерно-транспортная, военная, судебно-медицинская, компьютерно-техническая (анализ бортового самописца) и товароведческая.

В ГБР добавили, что окончательные выводы о причинах катастрофы и возможной ответственности должностных лиц можно будет сделать только после завершения экспертиз и анализа всех собранных доказательств.

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Что предшествовало?

26 августа 2024 года стало известно, что во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь с позывным "Moonfish".

Вечером 29 августа в Генеральном штабе подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Украинской службе Голоса Америки на условиях анонимности представители Воздушных Сил ВСУ сообщили, что рассматриваются различные версии, в частности "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

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Автор: 

авиакатастрофа (1720) расследование (3040) ГБР (2978) F-16 (549) пилот (81)


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Топ комментарии
+14
... слідчі ДБР продовжують експертизи
-------------------------------------------------------
... с августа 2024 года...
Куда спешить?
Зарплата, и не маленькая, все "капает и капает".
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30.03.2025 16:04
+13
Ясно, що Порошенка рука. Залишилось тільки вирішити коли саджати за грати.
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30.03.2025 16:14
+11
Якби я так "оперативно" виконував свою роботу, мене б звільнили до першої зарплати.
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30.03.2025 16:13
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Правила форума Совет форумчан
... слідчі ДБР продовжують експертизи
-------------------------------------------------------
... с августа 2024 года...
Куда спешить?
Зарплата, и не маленькая, все "капает и капает".
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30.03.2025 16:04 Ответить
Якби я так "оперативно" виконував свою роботу, мене б звільнили до першої зарплати.
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30.03.2025 16:13 Ответить
це так просто Сушкова написала
слідчі ніколи не робили і не роблять експертиз
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30.03.2025 16:43 Ответить
Своими руками не делают.
Но своей головой определяют какие экспертизы делать, прекрасно понимая, что сроки отдельных могут быть длительные, но для следствия не существенные.
А потом через некоторое время, опа! Нужны еще дополнительные экспертизы и т. д.
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30.03.2025 18:42 Ответить
Не было бы следователей, то экспертизы никто и не делал бы. И время не тянулось.
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30.03.2025 18:44 Ответить
НАБУ, НАЗК, прокурворота, тимчасова слідча комісія вр, та інш. сволота теж має бути задіяна
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30.03.2025 16:13 Ответить
Ясно, що Порошенка рука. Залишилось тільки вирішити коли саджати за грати.
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30.03.2025 16:14 Ответить
Щось там пов'язано з клістронами, котрі він невірно закупив у рашистів. зеленский ніколи не бреше.
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30.03.2025 16:25 Ответить
Продажні россійськи генерали в кошмарному сні не могли уявити, що в Україні в президенти оберуть московського кловуна.
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30.03.2025 18:24 Ответить
Доречі, "експертизують" ті самі слідчі, котрі "шиють" справу проти Порошенко на основі фсб-шної "липи"? Ну тоді зрозуміло, чому стільки часу немає результатів. Їх і не буде.
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30.03.2025 16:16 Ответить
Ну експертизу проводить скоріш за все НДЕКЦ. Отот, ангар якого, де були на експертизі залишки гвинтокрила - на якому був Монастирський, чи то гуманітарка згоріла, чи то речдоки..
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30.03.2025 17:11 Ответить
Та фуле расследовать. Безумная уже все расследовала и поставила точку. Это все проклятая Омерика опять виновата. А зелядент все равно молодец.
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30.03.2025 16:31 Ответить
 
 