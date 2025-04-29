Нічний удар по Дніпропетровщині: загинула 12-річна Маргарита Тітаренко. ФОТО

Внаслідок ворожого удару по Дніпропетровщині загинула 12-річна Маргарита Тітаренко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Губинського ліцею, де навчалася дівчинка.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашої учениці Тітаренко Маргарити Вікторівни, яка загинула внаслідок ворожого удару по будинку, в якому проживала разом з батьками і молодшою сестрою. Ще з дитячого садочку дівчинка росла талановитою дитиною. В ліцеї була переможницею творчих конкурсів і предметних олімпіад, активною учасницею заходів у будинку культури.

Ми пам'ятатимемо Маргариту світлою, милою, доброю, вихованою, товариською, дружелюбною дівчинкою.

У цей жалобний день висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, усім, хто знав Маргариту. Світла пам'ять про неї назавжди збережеться у наших серцях. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи", - йдеться у повідомленні.

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