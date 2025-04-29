УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11991 відвідувач онлайн
Новини
3 722 15

Нічний удар по Дніпропетровщині: загинула 12-річна Маргарита Тітаренко. ФОТО

Внаслідок ворожого удару по Дніпропетровщині загинула 12-річна Маргарита Тітаренко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Губинського ліцею, де навчалася дівчинка.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашої учениці Тітаренко Маргарити Вікторівни, яка загинула внаслідок ворожого удару по будинку, в якому проживала разом з батьками і молодшою сестрою. Ще з дитячого садочку дівчинка росла талановитою дитиною. В ліцеї була переможницею творчих конкурсів і предметних олімпіад, активною учасницею заходів у будинку культури.

Ми пам'ятатимемо Маргариту світлою, милою, доброю, вихованою, товариською, дружелюбною дівчинкою.

У цей жалобний день висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, усім, хто знав Маргариту. Світла пам'ять про неї назавжди збережеться у наших серцях. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог масовано атакував Дніпропетровщину безпілотниками: загинула 12-річна дівчинка, є постраждалі. ФОТОрепортаж

загибла дитина дніпропетровщина
загибла дитина дніпропетровщина
загибла дитина дніпропетровщина

Автор: 

діти (5074) обстріл (28568) смерть (6753) Дніпропетровська область (3746)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
R.I.P. 😢 Спочивай з миром. Співчуття рідним та близьким! Мордору- Пекло!
показати весь коментар
29.04.2025 14:54
+13
Коли прийде кара за вбивство дітей для рашиських варварів ?гори в пеклі фашиська росія і її дибільний народ.
показати весь коментар
29.04.2025 14:59
+6
Земля пухом.
Найстрашніше горе, яке тільки може бути у світі, для батьків....

Смерть кацапам !
.
показати весь коментар
29.04.2025 15:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
R.I.P. 😢 Спочивай з миром. Співчуття рідним та близьким! Мордору- Пекло!
показати весь коментар
29.04.2025 14:54 Відповісти
Всі засоби , всі гроші повинні бути спрямовані на найбільш надійний варіант завершення війни. Достатньо одягнути параноїка Пуйла в дерев'яний кітель і з склеєними ластами відправити на концерт Кобзона і війна дуже швидко припиниться. Причина війни- скажена собака Пуйло. Панове Малюк і Буданов.ви здійснили бувально подвиг знищивши підряд двох високопоставлених генералів. Але це "сапоги", армійські генерали, які виконують наказ. А наказ віддає Пуйло. Коли ви почнете підготовку операції "Валькірія 2.0" по фізичній ліквідації Пуйла? День, коли Пуйла винесуть із Кремля ногами вперед буде найщасливіший день в Україні. І не тільки. На це жодних грошей не жаль.
показати весь коментар
29.04.2025 16:01 Відповісти
Коли прийде кара за вбивство дітей для рашиських варварів ?гори в пеклі фашиська росія і її дибільний народ.
показати весь коментар
29.04.2025 14:59 Відповісти
Ніколи кара не прийде. Проти цього в 2019 проголосувало 73% виборців. Люди массово голосували за власну смерть.
показати весь коментар
29.04.2025 15:06 Відповісти
це були НЕ люди, а ЗЄльоні.
зараз більшість із них повтікали або сидить по щілинах як таргани.

воюють та вмирають ті, хто голосував проти ЗЄлі

.
показати весь коментар
29.04.2025 16:13 Відповісти
Земля пухом.
Найстрашніше горе, яке тільки може бути у світі, для батьків....

Смерть кацапам !
.
показати весь коментар
29.04.2025 15:02 Відповісти
Де наші удари у відповідь по ворожим містам? Треба терміново розблокувати ракетну програму , заблокованиу клоунами в серпні 2019 р.і розпочати наносити удари у відповідь по ворогу. Тільки так можно зберегти життя мирного населення в країні. Інших варінантів нема.
показати весь коментар
29.04.2025 15:04 Відповісти
Там мірниє люді. Ані ніпрічьом!
показати весь коментар
29.04.2025 15:13 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2025 15:05 Відповісти
Знову дитина загинула, а Х-уйло непокараний, і навіть легалізований Трампоном.
показати весь коментар
29.04.2025 15:16 Відповісти
бідні наші діти..., яка страшна доля випала їм за життя...
показати весь коментар
29.04.2025 15:26 Відповісти
От і загинув цілий Всесвіт. Діти, які не народилися, онуки, правнуки.... Можливо хтось з них міг би написати чудові вірші, чи епічні твори, чи музику, яка перевершила б творіння Моцарта. А хтось винайшов би ліки від раку, чи діабету... Нічого цього не буде. Уже у третьому поколвнні не народяться тридцять дітей. Загинув Всесвіт. Трагедія. Сприйняти важко, уявити не можливо.... Мусимо пам'ятати. Щоб боротися. Щоб запобігти.
показати весь коментар
29.04.2025 15:36 Відповісти
є поняття - помста, і не треба пояснювати ********* за що
показати весь коментар
29.04.2025 15:58 Відповісти
Розділ звісно недоречний для срачу, але, скільки нобелівських лауреатів породила Україна за 36 років?
Чи хоча б вченого рівня Амосова чи Патона?
показати весь коментар
29.04.2025 16:11 Відповісти
Рашистські тварюки це воші, яких треба знищувати не зупиняючись ні на хвилину. Зеленський, а як ти спиш, після таких сповіщень? Починаючи з житомирської траси і по цей день.
показати весь коментар
29.04.2025 15:51 Відповісти
 
 