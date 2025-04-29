Ночной удар по Днепропетровской области: погибла 12-летняя Маргарита Титаренко. ФОТО
В результате вражеского удара по Днепропетровщине погибла 12-летняя Маргарита Титаренко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Губинского лицея, где училась девочка.
"С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашей ученицы Титаренко Маргариты Викторовны, которая погибла в результате вражеского удара по дому, в котором проживала вместе с родителями и младшей сестрой. Еще с детского сада девочка росла талантливым ребенком. В лицее была победительницей творческих конкурсов и предметных олимпиад, активной участницей мероприятий в доме культуры.
Мы будем помнить Маргариту светлой, милой, доброй, воспитанной, общительной, дружелюбной девочкой.
В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Маргариту. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах. Разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами, поддерживаем вас в час скорби", - говорится в сообщении.
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Не фантазуйте.путлер-всього лиш маріонетка,він виконує волю свої хазяїв.
зараз більшість із них повтікали або сидить по щілинах як таргани.
воюють та вмирають ті, хто голосував проти ЗЄлі
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Найстрашніше горе, яке тільки може бути у світі, для батьків....
Смерть кацапам !
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Чи хоча б вченого рівня Амосова чи Патона?
СМЕРТЬ КАЦАПАМ!