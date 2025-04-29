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Ночной удар по Днепропетровской области: погибла 12-летняя Маргарита Титаренко. ФОТО

В результате вражеского удара по Днепропетровщине погибла 12-летняя Маргарита Титаренко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Губинского лицея, где училась девочка.

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашей ученицы Титаренко Маргариты Викторовны, которая погибла в результате вражеского удара по дому, в котором проживала вместе с родителями и младшей сестрой. Еще с детского сада девочка росла талантливым ребенком. В лицее была победительницей творческих конкурсов и предметных олимпиад, активной участницей мероприятий в доме культуры.

Мы будем помнить Маргариту светлой, милой, доброй, воспитанной, общительной, дружелюбной девочкой.

В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Маргариту. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах. Разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами, поддерживаем вас в час скорби", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг массированно атаковал Днепропетровскую область беспилотниками: погибла 12-летняя девочка, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

погибший ребенок днепропетровская область
погибший ребенок днепропетровская область
погибший ребенок днепропетровская область

Автор: 

дети (6501) обстрел (27248) смерть (9226) Днепропетровская область (3969)


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Топ комментарии
+21
R.I.P. 😢 Спочивай з миром. Співчуття рідним та близьким! Мордору- Пекло!
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29.04.2025 14:54
+17
Коли прийде кара за вбивство дітей для рашиських варварів ?гори в пеклі фашиська росія і її дибільний народ.
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29.04.2025 14:59
+8
Знову дитина загинула, а Х-уйло непокараний, і навіть легалізований Трампоном.
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29.04.2025 15:16
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R.I.P. 😢 Спочивай з миром. Співчуття рідним та близьким! Мордору- Пекло!
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29.04.2025 14:54 Ответить
Всі засоби , всі гроші повинні бути спрямовані на найбільш надійний варіант завершення війни. Достатньо одягнути параноїка Пуйла в дерев'яний кітель і з склеєними ластами відправити на концерт Кобзона і війна дуже швидко припиниться. Причина війни- скажена собака Пуйло. Панове Малюк і Буданов.ви здійснили бувально подвиг знищивши підряд двох високопоставлених генералів. Але це "сапоги", армійські генерали, які виконують наказ. А наказ віддає Пуйло. Коли ви почнете підготовку операції "Валькірія 2.0" по фізичній ліквідації Пуйла? День, коли Пуйла винесуть із Кремля ногами вперед буде найщасливіший день в Україні. І не тільки. На це жодних грошей не жаль.
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29.04.2025 16:01 Ответить
Достатньо одягнути параноїка Пуйла в дерев'яний кітель і з склеєними ластами відправити на концерт Кобзона і війна дуже швидко припиниться. Причина війни- скажена собака Пуйло.
Не фантазуйте.путлер-всього лиш маріонетка,він виконує волю свої хазяїв.

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29.04.2025 17:18 Ответить
Коли прийде кара за вбивство дітей для рашиських варварів ?гори в пеклі фашиська росія і її дибільний народ.
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29.04.2025 14:59 Ответить
Ніколи кара не прийде. Проти цього в 2019 проголосувало 73% виборців. Люди массово голосували за власну смерть.
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29.04.2025 15:06 Ответить
це були НЕ люди, а ЗЄльоні.
зараз більшість із них повтікали або сидить по щілинах як таргани.

воюють та вмирають ті, хто голосував проти ЗЄлі

.
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29.04.2025 16:13 Ответить
Земля пухом.
Найстрашніше горе, яке тільки може бути у світі, для батьків....

Смерть кацапам !
.
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29.04.2025 15:02 Ответить
Де наші удари у відповідь по ворожим містам? Треба терміново розблокувати ракетну програму , заблокованиу клоунами в серпні 2019 р.і розпочати наносити удари у відповідь по ворогу. Тільки так можно зберегти життя мирного населення в країні. Інших варінантів нема.
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29.04.2025 15:04 Ответить
Там мірниє люді. Ані ніпрічьом!
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29.04.2025 15:13 Ответить
На нацистській россії нема цивільного населення. Вони всі там активні нацисти.
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29.04.2025 16:58 Ответить
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29.04.2025 15:05 Ответить
Знову дитина загинула, а Х-уйло непокараний, і навіть легалізований Трампоном.
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29.04.2025 15:16 Ответить
бідні наші діти..., яка страшна доля випала їм за життя...
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29.04.2025 15:26 Ответить
От і загинув цілий Всесвіт. Діти, які не народилися, онуки, правнуки.... Можливо хтось з них міг би написати чудові вірші, чи епічні твори, чи музику, яка перевершила б творіння Моцарта. А хтось винайшов би ліки від раку, чи діабету... Нічого цього не буде. Уже у третьому поколвнні не народяться тридцять дітей. Загинув Всесвіт. Трагедія. Сприйняти важко, уявити не можливо.... Мусимо пам'ятати. Щоб боротися. Щоб запобігти.
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29.04.2025 15:36 Ответить
є поняття - помста, і не треба пояснювати ********* за що
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29.04.2025 15:58 Ответить
Розділ звісно недоречний для срачу, але, скільки нобелівських лауреатів породила Україна за 36 років?
Чи хоча б вченого рівня Амосова чи Патона?
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29.04.2025 16:11 Ответить
Половина деталей детектора Атлас Великого андронного колайдера розроблена нашими вченими. Наші вчені побудуали найбільш ефективний водородний ракетний двигун. Наши вчені -винахідники технологій металевого 3D друку і багато чого іншого. Але ви про це не дізнаєтесь, бо по телевізору у нас 24 години на добу скачут клоуни і більше нікого не має.
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29.04.2025 17:04 Ответить
Рашистські тварюки це воші, яких треба знищувати не зупиняючись ні на хвилину. Зеленський, а як ти спиш, після таких сповіщень? Починаючи з житомирської траси і по цей день.
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29.04.2025 15:51 Ответить
Співчуття родині.....
СМЕРТЬ КАЦАПАМ!
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29.04.2025 17:01 Ответить
 
 