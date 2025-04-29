ЗСУ змінили стратегію оборони, дрони застосовуються на всьому східному фронті, - WSJ

Україна внесла деякі корективи на передовій, які допомагають ЗСУ більш ефективно відбивати російські атаки. Дрони тепер становлять першу лінію оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Видання присвятило матеріал ситуації на сході України й потенційному наступу російських військ влітку.

Як зазначається, будь-який рух уздовж лінії зіткнення відстежують українські розвідувальні дрони, зокрема оснащені тепловізорами. Ударні ж БпЛА знищують російських окупантів ще до того, як вони досягнуть окопів ЗСУ.

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Це, наголошує видання, дозволяє Україні утримувати територію з набагато меншими людськими втратами, ніж у попередніх війнах.

У коментарі виданню аналітик з ISW Джордж Баррос зауважив, що "завдяки цьому нововведенню Україна утримує величезні лінії фронту з разюче малою кількістю людей".

"Хоча останніми місяцями головною метою Росії був Покровськ, оборонна стратегія України, що базується на використанні безпілотників, тепер застосовується на всьому східному фронті", - йдеться в публікації.

Командир батальйону 15-ї бригади, який має позивний "Корсар", сказав, що зараз безпілотники завдають приблизно 85% втрат російських військ на Харківському напрямку. Однак у найближчі місяці утримувати лінію переважно за допомогою дронів, ймовірно, стане складніше, додає WSJ.

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