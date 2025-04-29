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Новини Застосування дронів ЗСУ Безпілотні технології
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ЗСУ змінили стратегію оборони, дрони застосовуються на всьому східному фронті, - WSJ

Дрони на півдні

Україна внесла деякі корективи на передовій, які допомагають ЗСУ більш ефективно відбивати російські атаки. Дрони тепер становлять першу лінію оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Видання присвятило матеріал ситуації на сході України й потенційному наступу російських військ влітку.

Як зазначається, будь-який рух уздовж лінії зіткнення відстежують українські розвідувальні дрони, зокрема оснащені тепловізорами. Ударні ж БпЛА знищують російських окупантів ще до того, як вони досягнуть окопів ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має уніфікувати дрони для підвищення їхньої ефективності на фронті, - Міноборони

Це, наголошує видання, дозволяє Україні утримувати територію з набагато меншими людськими втратами, ніж у попередніх війнах. 

У коментарі виданню аналітик з ISW Джордж Баррос зауважив, що "завдяки цьому нововведенню Україна утримує величезні лінії фронту з разюче малою кількістю людей".

"Хоча останніми місяцями головною метою Росії був Покровськ, оборонна стратегія України, що базується на використанні безпілотників, тепер застосовується на всьому східному фронті", - йдеться в публікації.

Командир батальйону 15-ї бригади, який має позивний "Корсар", сказав, що зараз безпілотники завдають приблизно 85% втрат російських військ на Харківському напрямку. Однак у найближчі місяці утримувати лінію переважно за допомогою дронів, ймовірно, стане складніше, додає WSJ.

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Автор: 

безпілотник (4181) Донецька область (8505) ЗСУ (7556) Покровськ (628) Покровський район (581) війна в Україні (4032)


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Дроны это волшебная палочка для Украины. Это подарок от самого Бога и не нужно этим подарком брезговать. При достаточном, производственном рождении дронов для ЗСУ, русские бабы не будут успевать рожать и воспитывать мясо для кремлевской орды.
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29.04.2025 17:05 Відповісти
без дронів у ******** війні не вижити
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29.04.2025 17:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lbDFc37MVJM&t=69s
Розбір майже повний текст Залужного про новітню війну...
Ігор Яковенко . Думаем с Мергеем Грабским -ютуб ( учора)
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29.04.2025 17:11 Відповісти
Потрібно більше дронів щоб знищувати ще більше кацапів, щоб на глибині 100 км усіх знищувати хто пробує наступати!
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29.04.2025 17:16 Відповісти
Потрібні групи диверсантів з фпв у Масквабаді. Десяток дроноводів паралізують півмегаполіса.
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29.04.2025 18:11 Відповісти
 
 