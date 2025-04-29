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Новости Применение дронов ВСУ Беспилотные технологии
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ВСУ изменили стратегию обороны, дроны применяются на всем восточном фронте, - WSJ

Дроны на юге

Украина внесла некоторые коррективы на передовой, которые помогают ВСУ более эффективно отражать российские атаки. Дроны теперь составляют первую линию обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание посвятило материал ситуации на востоке Украины и потенциальному наступлению российских войск летом.

Как отмечается, любое движение вдоль линии соприкосновения отслеживают украинские разведывательные дроны, в частности оснащенные тепловизорами. Ударные же БпЛА уничтожают российских оккупантов еще до того, как они достигнут окопов ВСУ.

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Это, отмечает издание, позволяет Украине удерживать территорию с гораздо меньшими человеческими потерями, чем в предыдущих войнах.

В комментарии изданию аналитик из ISW Джордж Баррос отметил, что "благодаря этому нововведению Украина удерживает огромные линии фронта с поразительно малым количеством людей".

"Хотя в последние месяцы главной целью России был Покровск, оборонительная стратегия Украины, основанная на использовании беспилотников, теперь применяется на всем восточном фронте", - говорится в публикации.

Командир батальона 15-й бригады, который имеет позывной "Корсар", сказал, что сейчас беспилотники наносят примерно 85% потерь российских войск на Харьковском направлении. Однако в ближайшие месяцы удерживать линию преимущественно с помощью дронов, вероятно, станет сложнее, добавляет WSJ.

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Автор: 

беспилотник (3617) Донецкая область (9694) ВСУ (6596) Покровск (596) Покровский район (574) война в Украине (3972)


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Дроны это волшебная палочка для Украины. Это подарок от самого Бога и не нужно этим подарком брезговать. При достаточном, производственном рождении дронов для ЗСУ, русские бабы не будут успевать рожать и воспитывать мясо для кремлевской орды.
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29.04.2025 17:05 Ответить
без дронів у ******** війні не вижити
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29.04.2025 17:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lbDFc37MVJM&t=69s
Розбір майже повний текст Залужного про новітню війну...
Ігор Яковенко . Думаем с Мергеем Грабским -ютуб ( учора)
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29.04.2025 17:11 Ответить
Потрібно більше дронів щоб знищувати ще більше кацапів, щоб на глибині 100 км усіх знищувати хто пробує наступати!
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29.04.2025 17:16 Ответить
 
 