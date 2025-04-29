ВСУ изменили стратегию обороны, дроны применяются на всем восточном фронте, - WSJ

Украина внесла некоторые коррективы на передовой, которые помогают ВСУ более эффективно отражать российские атаки. Дроны теперь составляют первую линию обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание посвятило материал ситуации на востоке Украины и потенциальному наступлению российских войск летом.

Как отмечается, любое движение вдоль линии соприкосновения отслеживают украинские разведывательные дроны, в частности оснащенные тепловизорами. Ударные же БпЛА уничтожают российских оккупантов еще до того, как они достигнут окопов ВСУ.

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Это, отмечает издание, позволяет Украине удерживать территорию с гораздо меньшими человеческими потерями, чем в предыдущих войнах.

В комментарии изданию аналитик из ISW Джордж Баррос отметил, что "благодаря этому нововведению Украина удерживает огромные линии фронта с поразительно малым количеством людей".

"Хотя в последние месяцы главной целью России был Покровск, оборонительная стратегия Украины, основанная на использовании беспилотников, теперь применяется на всем восточном фронте", - говорится в публикации.

Командир батальона 15-й бригады, который имеет позывной "Корсар", сказал, что сейчас беспилотники наносят примерно 85% потерь российских войск на Харьковском направлении. Однако в ближайшие месяцы удерживать линию преимущественно с помощью дронов, вероятно, станет сложнее, добавляет WSJ.

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