САП ініціювала нову справу проти нардепа Шахова щодо недостовірного декларування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала перед в.о. генерального прокурора Олексієм Хоменком відкриття кримінального провадження щодо народного депутата з групи "Довіра" Сергія Шахова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Підставою для цього стало розслідування "Схем", в якому йшлося про те, що Шахов, якого з березня 2023 року розшукує НАБУ у справі про недекларування майна на 88 мільйонів гривень, понад два роки мешкає в елітних апартаментах у Дубаї, які орендує його цивільна дружина. Ці витрати, як повідомляли журналісти, нардеп не декларує.

"За результатами опрацювання відомостей, опублікованих у журналістському розслідуванні… Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 25.04.2025 перед виконувачем обов’язків генерального прокурора ініційовано внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливого внесення недостовірних відомостей у деклараціях за 2022, 2023 та 2024 роки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації – ред.)", – повідомили в САП.

Санкція статті передбачає від штрафу до позбавлення волі строком до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Шахов, якого розшукує НАБУ, мешкає в елітних апартаментах у Дубаї, - ЗМІ. ФОТО

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахов підозрюється у декларуванні недостовірних відомостей - у декларації за 2020 рік він не зазначив інформацію про житловий будинок, земельну ділянку в Київської області та офіс, що перебували у його користуванні, а також належні майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки. Загалом депутат приховав майна на суму майже 88 млн гривень.