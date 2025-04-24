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Новини Фото Сергій Шахов переховується у Дубаї
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Нардеп Шахов, якого розшукує НАБУ, мешкає в елітних апартаментах у Дубаї, - ЗМІ. ФОТО

Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов, якого з березня 2023 року розшукує Національне антикорупційне бюро у справі про недекларування майна на 88 мільйонів гривень, понад два роки мешкає в елітних апартаментах у Дубаї.

Це встановили журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти ідентифікували місце перебування Шахова, проаналізувавши фото і відео з соцмереж його старшої дочки й співставивши інтер’єри з включень депутата до онлайн-засідань комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, членом якого він є.

За допомогою доступу до дубайського витоку даних про власників нерухомості, отриманого у співпраці з OCCRP, журналісти встановили, що загальна вартість оренди апартаментів за цей період може сягати 300 тисяч доларів.

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Сергій Шахов переховується від НАБУ у Дубаї - Схеми

Ці витрати нардеп не вказує у своїх деклараціях, як і вартість навчання його дітей у приватній школі у Дубаї, що журналісти також встановили за допомогою відео з соцмереж. 

Журналісти переглянули декілька записів онлайн-засідань комітету ВР з екологічної політики, до яких дистанційно включався Сергій Шахов, і звернули увагу на характерні елементи з його інтер’єру, що згодом помітили на відео і фото з апартаментів, які 20-річна дочка депутата Софія почала викладати в соцмережах з квітня 2023-го.

Серед них – яскраво-жовта шафа, світильник, колона, специфічна вентиляція.

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Сергій Шахов переховується від НАБУ у Дубаї - Схеми

Сергій Шахов переховується від НАБУ у Дубаї - Схеми

Згідно з документами з дубайського витоку, апартаменти орендує цивільна дружина Шахова Інна Журба. Вартість оренди апартаментів становить близько 100 тисяч доларів на рік.

Якщо порахувати за весь час – тобто з липня 22-го по вересень 25-го (коли закінчується термін дії домовленостей) – загалом це майже 300 тисяч доларів, йдеться у розслідуванні. Ні це майно, ані жодні витрати родини на його оренду народний депутат у своїх деклараціях не вказує.

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Сергій Шахов переховується від НАБУ у Дубаї - Схеми

Також за допомогою соцмереж "Схеми" встановили, що двоє молодших дітей депутата навчаються в одній з приватних шкіл у Дубаї. Вартість навчання для обох складає 40 тисяч доларів на рік. Ці витрати парламентар також не декларує.

У 2023 році правоохоронці ініціювали питання про позбавлення депутатського мандату Шахова через його тривале перебування за кордоном. Керівник САП Олександр Клименко двічі у 2023 році надсилав листи до Верховної Ради з цього приводу.

Сергій Шахов переховується від НАБУ у Дубаї - Схеми

Своєю чергою, регламентний комітет Верховної Ради звернувся до самого депутата за поясненнями. Шахов відповів, що перебуває на лікарняному, хоча в Україні офіційно його нібито не зміг оформити, бо "лікувався за кордоном". Зрештою, у комітеті відповіли керівнику САП, що "не мають повноважень встановлювати місце перебування депутата чи визнавати його таким, що виїхав на постійне місце проживання".

Шахов також намагався обґрунтувати свою відсутність в Україні відрядженнями, зокрема до Естонії, посилаючись на погодження спікера парламенту Руслана Стефанчука. Втім у парламенті Естонії "Схемам" повідомили, що Шахов їх "не відвідував".

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Автор: 

Дубай (74) розшук (652) Шахов Сергій (115)


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Топ коментарі
+21
нам дуже цікаво, а ще цікавіше як особисто зеленський всю цю погань плодить і прикриває.
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24.04.2025 20:34
+9
Це еліта України, у нас іншої немає. Є правда Умеров та Ермак, які в Лондоні потряслі іноземців своїми габарітами та жирними пиками.
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24.04.2025 20:41
+8
Повышенную зарплату и премии хоть не забыват выписывать этому труженнику кнопкодавства,не зря же фопы платят в бюджет дикие податки.
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24.04.2025 20:46
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нам дуже цікаво, а ще цікавіше як особисто зеленський всю цю погань плодить і прикриває.
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24.04.2025 20:34 Відповісти
Ця погань вперше стала депутатом ВР ще в 2016 від проросійської партії "Наш край", потім перефарбувався в позафракційного.
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24.04.2025 21:32 Відповісти
так любого "слугу" возьми - те саме. вся необмежена влада в руках зе вже 6 років!
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24.04.2025 21:37 Відповісти
Потім буде 7 , потім 8... Скільки років вже Лукашенко ?
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24.04.2025 22:16 Відповісти
Хай Бог милує!
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24.04.2025 22:30 Відповісти
А навіщо писати. що він від "групи довіра"_ звичайний зе-пліснявий "слуга"
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24.04.2025 22:28 Відповісти
Нардеп Шахов, якого розшукує НАБУ, мешкає в елітних апартаментах у Дубаї

А решта винаймає кімнатку в лісника?
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24.04.2025 20:36 Відповісти
Ось воно,справжне обличчя Украіни блиск одних і злидни другіх.Так не можна жити,так не можно керувати краіною,бо народ помтится і не обере.
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24.04.2025 20:38 Відповісти
Український когнітивний дисонанс:
Чому, як багатий крадій-шахрай, так обов'язково - ТУПИЙ МОТ?!!
😫
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24.04.2025 20:39 Відповісти
І що на це скаже стефанчук? Треба може ці грошики з парламенту в бюджет повернути. Взагалі я думаю що парламентарі і вище керівництво країни повинні отримувати гроші по залишковому принципу.
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24.04.2025 20:41 Відповісти
Це еліта України, у нас іншої немає. Є правда Умеров та Ермак, які в Лондоні потряслі іноземців своїми габарітами та жирними пиками.
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24.04.2025 20:41 Відповісти
Шахов же Шах і мат ... Всім!
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24.04.2025 20:42 Відповісти
Та хер вони ложили на Україну ці депутати. Накрали і шикарно собі живуть в апартаментах де завжди тепло, море і якісна смачна їжа та віскарик елітний.
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24.04.2025 20:43 Відповісти
Повышенную зарплату и премии хоть не забыват выписывать этому труженнику кнопкодавства,не зря же фопы платят в бюджет дикие податки.
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24.04.2025 20:46 Відповісти
Набу вже мчить з мигалками в елітні апартаменти у Дубаї. Бус з тцкашниками слідом.
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24.04.2025 20:47 Відповісти
Можна і не шукати - наколядував і в Дубаї - шахіст! - мать його заногу
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24.04.2025 20:47 Відповісти
Ніхто його не шукає. Тільки "ухилянтов"якихось шукають.
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24.04.2025 22:13 Відповісти
Еще говорят найти не могут, двигайте сразу в Дубай, много кто еще "вдруг" обнаружится. Филиал НАБУ надо там создать (правда и он пропасть может).
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24.04.2025 20:49 Відповісти
Оспаді, та цей "цукровий депутат" з Лисичанська дарма втік, бо інші чинуши з Луганщини спокійно отримують мільйонні зп і не переймаються.
Області по факту нема, а мільйонерів вже 40 шт.
https://sd.ua/news/32948
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24.04.2025 20:59 Відповісти
я вже про це писав неодноразово - території окуповані, міста і особливо села, селища зруйновані до фундаментів а чиновники і військові адміністрації кожного окупованого населеного пункту є і фінансуються з бюджету..це просто анріл
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24.04.2025 21:04 Відповісти
Тих, хто мешкає в хрущовках, НАБУ не розшукує. Не цікаво
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24.04.2025 20:59 Відповісти
саме головне що цей покидьок досі депутат, його не лишили мандата, він отримує чималу зарплату, матдопомогу на відпустку, на лікування, йому нараховують кошти на 30 помічників і все за наш рахунок. Країна 404 або як ми збираємося з цим всім хоча би вистояти у цій війні???
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24.04.2025 21:02 Відповісти
І нахер захищати таку краіну???яка мотивація????
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24.04.2025 21:05 Відповісти
Їхав би ти у свій ху....лостан, там тобі зроблять мотивацію.
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25.04.2025 07:44 Відповісти
Накосив бабла і в Дубаї, біснес працює, леве капає, а в селах вже не залишилося трактористів. Війна в нас справа бідних. Багаті заробляють гроші на війні. А цю гниду ніхто і не шукає. Силовики - це цеппі пси Боневтіка. На кого покаже пальцем того і будуть гнобити. Отак х..ня малята. Військові не за таку країну життя віддають. А Вовка Лєнку повіз в ЮАР вигуляти. В Україні десятки загиблих мирних, але Москву не можна бомбити. Треба збір і відправити в парашу рязянський сахарок і хай всі ідуть нах.
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24.04.2025 21:20 Відповісти
СБУ має його відвідати. Якнайшвидше.
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24.04.2025 23:27 Відповісти
Там вже черга на відвідування
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25.04.2025 07:42 Відповісти
А мусора , микол ловлять цілими ротами щоб той ішов мусорів і таки риг і слуг захищав
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25.04.2025 05:04 Відповісти
Уявіть собі скіки ці ******** крадуть ,причому всі без виключення...а янелох їх наставник..і керманич..****
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25.04.2025 06:38 Відповісти
Війна триватиме доти, доки існують ті хто на ній наживається!
Так зебіли?
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25.04.2025 06:55 Відповісти
Дежурный идиотизм нашей власти. Если он живёт в Дубаи уже два года, то в розыск зачем объявлять?
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25.04.2025 06:56 Відповісти
Навіщо, а вот мені цікаво, скільки представників закону поїхали в Дубаї брати показання, як створюється їх черговість і скільки на це виділено грошей
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25.04.2025 07:41 Відповісти
Ошибаетесь. Они все в Вену ездят на видедознание проводить. Климат лучше. Та и бабло притрамбовать заодно.
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25.04.2025 20:41 Відповісти
"Нардеп Шахов, якого розшукує НАБУ." Тут головне не вийти на самих себе.
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25.04.2025 08:30 Відповісти
і увесь цей час справно отримує зарплатню депутата, доплати за роботу в комітеті, грошики в конверті і голосує як портібно зепідару.
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25.04.2025 10:20 Відповісти
талантище!
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25.04.2025 14:00 Відповісти
 
 