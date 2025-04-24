Нардеп Шахов, якого розшукує НАБУ, мешкає в елітних апартаментах у Дубаї, - ЗМІ. ФОТО

Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов, якого з березня 2023 року розшукує Національне антикорупційне бюро у справі про недекларування майна на 88 мільйонів гривень, понад два роки мешкає в елітних апартаментах у Дубаї.

Це встановили журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти ідентифікували місце перебування Шахова, проаналізувавши фото і відео з соцмереж його старшої дочки й співставивши інтер’єри з включень депутата до онлайн-засідань комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, членом якого він є.

За допомогою доступу до дубайського витоку даних про власників нерухомості, отриманого у співпраці з OCCRP, журналісти встановили, що загальна вартість оренди апартаментів за цей період може сягати 300 тисяч доларів.

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Ці витрати нардеп не вказує у своїх деклараціях, як і вартість навчання його дітей у приватній школі у Дубаї, що журналісти також встановили за допомогою відео з соцмереж.

Журналісти переглянули декілька записів онлайн-засідань комітету ВР з екологічної політики, до яких дистанційно включався Сергій Шахов, і звернули увагу на характерні елементи з його інтер’єру, що згодом помітили на відео і фото з апартаментів, які 20-річна дочка депутата Софія почала викладати в соцмережах з квітня 2023-го.

Серед них – яскраво-жовта шафа, світильник, колона, специфічна вентиляція.

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Згідно з документами з дубайського витоку, апартаменти орендує цивільна дружина Шахова Інна Журба. Вартість оренди апартаментів становить близько 100 тисяч доларів на рік.

Якщо порахувати за весь час – тобто з липня 22-го по вересень 25-го (коли закінчується термін дії домовленостей) – загалом це майже 300 тисяч доларів, йдеться у розслідуванні. Ні це майно, ані жодні витрати родини на його оренду народний депутат у своїх деклараціях не вказує.

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Також за допомогою соцмереж "Схеми" встановили, що двоє молодших дітей депутата навчаються в одній з приватних шкіл у Дубаї. Вартість навчання для обох складає 40 тисяч доларів на рік. Ці витрати парламентар також не декларує.

У 2023 році правоохоронці ініціювали питання про позбавлення депутатського мандату Шахова через його тривале перебування за кордоном. Керівник САП Олександр Клименко двічі у 2023 році надсилав листи до Верховної Ради з цього приводу.

Своєю чергою, регламентний комітет Верховної Ради звернувся до самого депутата за поясненнями. Шахов відповів, що перебуває на лікарняному, хоча в Україні офіційно його нібито не зміг оформити, бо "лікувався за кордоном". Зрештою, у комітеті відповіли керівнику САП, що "не мають повноважень встановлювати місце перебування депутата чи визнавати його таким, що виїхав на постійне місце проживання".

Шахов також намагався обґрунтувати свою відсутність в Україні відрядженнями, зокрема до Естонії, посилаючись на погодження спікера парламенту Руслана Стефанчука. Втім у парламенті Естонії "Схемам" повідомили, що Шахов їх "не відвідував".

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