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Новости Фото Шахов скрывается в Дубае
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Нардеп Шахов, которого разыскивает НАБУ, живет в элитных апартаментах в Дубае, - СМИ. ФОТО

Народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов, которого с марта 2023 года разыскивает Национальное антикоррупционное бюро по делу о недекларировании имущества на 88 миллионов гривен, более двух лет живет в элитных апартаментах в Дубае.

Это установили журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода), информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты идентифицировали место пребывания Шахова, проанализировав фото и видео из соцсетей его старшей дочери и сопоставив интерьеры из включений депутата в онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, членом которого он является.

С помощью доступа к дубайской утечке данных о владельцах недвижимости, полученной в сотрудничестве с OCCRP, журналисты установили, что общая стоимость аренды апартаментов за этот период может достигать 300 тысяч долларов.

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Сергей Шахов скрывается от НАБУ в Дубае - Схемы

Эти расходы нардеп не указывает в своих декларациях, как и стоимость обучения его детей в частной школе в Дубае, что журналисты также установили с помощью видео из соцсетей.

Журналисты просмотрели несколько записей онлайн-заседаний комитета ВР по экологической политике, в которые дистанционно включался Сергей Шахов, и обратили внимание на характерные элементы из его интерьера, что впоследствии заметили на видео и фото из апартаментов, которые 20-летняя дочь депутата София начала выкладывать в соцсетях с апреля 2023-го.

Среди них - ярко-желтый шкаф, светильник, колонна, специфическая вентиляция.

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Сергей Шахов скрывается от НАБУ в Дубае - Схемы

Сергей Шахов скрывается от НАБУ в Дубае - Схемы

Согласно документам из дубайской утечки, апартаменты арендует гражданская жена Шахова Инна Журба. Стоимость аренды апартаментов составляет около 100 тысяч долларов в год.

Если посчитать за все время - то есть с июля 22-го по сентябрь 25-го (когда заканчивается срок действия договоренностей) - в целом это почти 300 тысяч долларов, говорится в расследовании. Ни это имущество, ни какие-либо расходы семьи на его аренду народный депутат в своих декларациях не указывает.

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Сергей Шахов скрывается от НАБУ в Дубае - Схемы

Также с помощью соцсетей "Схемы" установили, что двое младших детей депутата учатся в одной из частных школ в Дубае. Стоимость обучения для обоих составляет 40 тысяч долларов в год. Эти расходы парламентарий также не декларирует.

В 2023 году правоохранители инициировали вопрос о лишении депутатского мандата Шахова из-за его длительного пребывания за границей. Руководитель САП Александр Клименко дважды в 2023 году направлял письма в Верховную Раду по этому поводу.

Сергей Шахов скрывается от НАБУ в Дубае - Схемы

В свою очередь, регламентный комитет Верховной Рады обратился к самому депутату за объяснениями. Шахов ответил, что находится на больничном, хотя в Украине официально его якобы не смог оформить, потому что "лечился за границей". В конце концов, в комитете ответили руководителю САП, что "не имеют полномочий устанавливать место пребывания депутата или признавать его выехавшим на постоянное место жительства".

Шахов также пытался обосновать свое отсутствие в Украине командировками, в частности в Эстонию, ссылаясь на согласование спикера парламента Руслана Стефанчука. Впрочем, в парламенте Эстонии "Схемам" сообщили, что Шахов их "не посещал".

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Автор: 

Дубай (63) розыск (841) Шахов Сергей (111)


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Топ комментарии
+16
нам дуже цікаво, а ще цікавіше як особисто зеленський всю цю погань плодить і прикриває.
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24.04.2025 20:34
+7
Це еліта України, у нас іншої немає. Є правда Умеров та Ермак, які в Лондоні потряслі іноземців своїми габарітами та жирними пиками.
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24.04.2025 20:41
+6
Повышенную зарплату и премии хоть не забыват выписывать этому труженнику кнопкодавства,не зря же фопы платят в бюджет дикие податки.
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24.04.2025 20:46
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Правила форума Совет форумчан
нам дуже цікаво, а ще цікавіше як особисто зеленський всю цю погань плодить і прикриває.
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24.04.2025 20:34 Ответить
Ця погань вперше стала депутатом ВР ще в 2016 від проросійської партії "Наш край", потім перефарбувався в позафракційного.
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24.04.2025 21:32 Ответить
так любого "слугу" возьми - те саме. вся необмежена влада в руках зе вже 6 років!
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24.04.2025 21:37 Ответить
Потім буде 7 , потім 8... Скільки років вже Лукашенко ?
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24.04.2025 22:16 Ответить
Хай Бог милує!
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24.04.2025 22:30 Ответить
А навіщо писати. що він від "групи довіра"_ звичайний зе-пліснявий "слуга"
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24.04.2025 22:28 Ответить
Нардеп Шахов, якого розшукує НАБУ, мешкає в елітних апартаментах у Дубаї

А решта винаймає кімнатку в лісника?
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24.04.2025 20:36 Ответить
Ось воно,справжне обличчя Украіни блиск одних і злидни другіх.Так не можна жити,так не можно керувати краіною,бо народ помтится і не обере.
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24.04.2025 20:38 Ответить
Український когнітивний дисонанс:
Чому, як багатий крадій-шахрай, так обов'язково - ТУПИЙ МОТ?!!
😫
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24.04.2025 20:39 Ответить
І що на це скаже стефанчук? Треба може ці грошики з парламенту в бюджет повернути. Взагалі я думаю що парламентарі і вище керівництво країни повинні отримувати гроші по залишковому принципу.
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24.04.2025 20:41 Ответить
Це еліта України, у нас іншої немає. Є правда Умеров та Ермак, які в Лондоні потряслі іноземців своїми габарітами та жирними пиками.
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24.04.2025 20:41 Ответить
Шахов же Шах і мат ... Всім!
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24.04.2025 20:42 Ответить
Та хер вони ложили на Україну ці депутати. Накрали і шикарно собі живуть в апартаментах де завжди тепло, море і якісна смачна їжа та віскарик елітний.
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24.04.2025 20:43 Ответить
Повышенную зарплату и премии хоть не забыват выписывать этому труженнику кнопкодавства,не зря же фопы платят в бюджет дикие податки.
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24.04.2025 20:46 Ответить
Набу вже мчить з мигалками в елітні апартаменти у Дубаї. Бус з тцкашниками слідом.
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24.04.2025 20:47 Ответить
Можна і не шукати - наколядував і в Дубаї - шахіст! - мать його заногу
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24.04.2025 20:47 Ответить
Ніхто його не шукає. Тільки "ухилянтов"якихось шукають.
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24.04.2025 22:13 Ответить
Еще говорят найти не могут, двигайте сразу в Дубай, много кто еще "вдруг" обнаружится. Филиал НАБУ надо там создать (правда и он пропасть может).
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24.04.2025 20:49 Ответить
Оспаді, та цей "цукровий депутат" з Лисичанська дарма втік, бо інші чинуши з Луганщини спокійно отримують мільйонні зп і не переймаються.
Області по факту нема, а мільйонерів вже 40 шт.
https://sd.ua/news/32948
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24.04.2025 20:59 Ответить
я вже про це писав неодноразово - території окуповані, міста і особливо села, селища зруйновані до фундаментів а чиновники і військові адміністрації кожного окупованого населеного пункту є і фінансуються з бюджету..це просто анріл
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24.04.2025 21:04 Ответить
Тих, хто мешкає в хрущовках, НАБУ не розшукує. Не цікаво
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24.04.2025 20:59 Ответить
саме головне що цей покидьок досі депутат, його не лишили мандата, він отримує чималу зарплату, матдопомогу на відпустку, на лікування, йому нараховують кошти на 30 помічників і все за наш рахунок. Країна 404 або як ми збираємося з цим всім хоча би вистояти у цій війні???
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24.04.2025 21:02 Ответить
І нахер захищати таку краіну???яка мотивація????
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24.04.2025 21:05 Ответить
Накосив бабла і в Дубаї, біснес працює, леве капає, а в селах вже не залишилося трактористів. Війна в нас справа бідних. Багаті заробляють гроші на війні. А цю гниду ніхто і не шукає. Силовики - це цеппі пси Боневтіка. На кого покаже пальцем того і будуть гнобити. Отак х..ня малята. Військові не за таку країну життя віддають. А Вовка Лєнку повіз в ЮАР вигуляти. В Україні десятки загиблих мирних, але Москву не можна бомбити. Треба збір і відправити в парашу рязянський сахарок і хай всі ідуть нах.
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24.04.2025 21:20 Ответить
СБУ має його відвідати. Якнайшвидше.
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24.04.2025 23:27 Ответить
А мусора , микол ловлять цілими ротами щоб той ішов мусорів і таки риг і слуг захищав
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25.04.2025 05:04 Ответить
Уявіть собі скіки ці ******** крадуть ,причому всі без виключення...а янелох їх наставник..і керманич..****
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25.04.2025 06:38 Ответить
Війна триватиме доти, доки існують ті хто на ній наживається!
Так зебіли?
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25.04.2025 06:55 Ответить
Дежурный идиотизм нашей власти. Если он живёт в Дубаи уже два года, то в розыск зачем объявлять?
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25.04.2025 06:56 Ответить
 
 