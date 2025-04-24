Нардеп Шахов, которого разыскивает НАБУ, живет в элитных апартаментах в Дубае, - СМИ. ФОТО

Народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов, которого с марта 2023 года разыскивает Национальное антикоррупционное бюро по делу о недекларировании имущества на 88 миллионов гривен, более двух лет живет в элитных апартаментах в Дубае.

Это установили журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода), информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты идентифицировали место пребывания Шахова, проанализировав фото и видео из соцсетей его старшей дочери и сопоставив интерьеры из включений депутата в онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, членом которого он является.

С помощью доступа к дубайской утечке данных о владельцах недвижимости, полученной в сотрудничестве с OCCRP, журналисты установили, что общая стоимость аренды апартаментов за этот период может достигать 300 тысяч долларов.

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Эти расходы нардеп не указывает в своих декларациях, как и стоимость обучения его детей в частной школе в Дубае, что журналисты также установили с помощью видео из соцсетей.

Журналисты просмотрели несколько записей онлайн-заседаний комитета ВР по экологической политике, в которые дистанционно включался Сергей Шахов, и обратили внимание на характерные элементы из его интерьера, что впоследствии заметили на видео и фото из апартаментов, которые 20-летняя дочь депутата София начала выкладывать в соцсетях с апреля 2023-го.

Среди них - ярко-желтый шкаф, светильник, колонна, специфическая вентиляция.

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Согласно документам из дубайской утечки, апартаменты арендует гражданская жена Шахова Инна Журба. Стоимость аренды апартаментов составляет около 100 тысяч долларов в год.

Если посчитать за все время - то есть с июля 22-го по сентябрь 25-го (когда заканчивается срок действия договоренностей) - в целом это почти 300 тысяч долларов, говорится в расследовании. Ни это имущество, ни какие-либо расходы семьи на его аренду народный депутат в своих декларациях не указывает.

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Также с помощью соцсетей "Схемы" установили, что двое младших детей депутата учатся в одной из частных школ в Дубае. Стоимость обучения для обоих составляет 40 тысяч долларов в год. Эти расходы парламентарий также не декларирует.

В 2023 году правоохранители инициировали вопрос о лишении депутатского мандата Шахова из-за его длительного пребывания за границей. Руководитель САП Александр Клименко дважды в 2023 году направлял письма в Верховную Раду по этому поводу.

В свою очередь, регламентный комитет Верховной Рады обратился к самому депутату за объяснениями. Шахов ответил, что находится на больничном, хотя в Украине официально его якобы не смог оформить, потому что "лечился за границей". В конце концов, в комитете ответили руководителю САП, что "не имеют полномочий устанавливать место пребывания депутата или признавать его выехавшим на постоянное место жительства".

Шахов также пытался обосновать свое отсутствие в Украине командировками, в частности в Эстонию, ссылаясь на согласование спикера парламента Руслана Стефанчука. Впрочем, в парламенте Эстонии "Схемам" сообщили, что Шахов их "не посещал".

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