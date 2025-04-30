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Новости Шахов скрывается в Дубае
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САП инициировала новое дело против нардепа Шахова о недостоверном декларировании

Сергей Шахов скрывается от НАБУ в Дубае - Схемы

Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировала перед и.о. генерального прокурора Алексеем Хоменко открытие уголовного производства в отношении народного депутата из группы "Довіра" Сергея Шахова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Основанием для этого стало расследование "Схем", в котором говорилось о том, что Шахов, которого с марта 2023 года разыскивает НАБУ по делу о недекларировании имущества на 88 миллионов гривен, более двух лет живет в элитных апартаментах в Дубае, которые арендует его гражданская жена. Эти расходы, как сообщали журналисты, нардеп не декларирует.

"По результатам обработки сведений, опубликованных в журналистском расследовании... Специализированной антикоррупционной прокуратурой 25.04.2025 перед исполняющим обязанности генерального прокурора инициировано внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований относительно возможного внесения недостоверных сведений в декларациях за 2022, 2023 и 2024 годы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации. - Ред.)", - сообщили в САП.

Санкция статьи предусматривает от штрафа до лишения свободы сроком до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Шахов, которого разыскивает НАБУ, живет в элитных апартаментах в Дубае, - СМИ. ФОТО

Напомним, ранее сообщалось, что Шахов подозревается в декларировании недостоверных сведений - в декларации за 2020 год он не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области и офисе, находившихся в его пользовании, а также не указал принадлежащие имущество и доходы, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности. В общем депутат скрыл имущества на сумму почти 88 млн гривен.

Автор: 

депутат (3317) САП (2066) Шахов Сергей (111)


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Шахов у Дубаях аж маргаритою поперхнувся.
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30.04.2025 00:08 Ответить
Вот пока не мокнут ( в очередной раз ) в дерьмо эти - САП , НАБУ , прокурватуру - никто из них ничего "не видит" .
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30.04.2025 00:15 Ответить
Ну а чому б не пововтузитися з папірцями, коли фігурант вже у повній безпеці і нізвідки нічого не прилетить?

Приємна та безпечна робота.
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30.04.2025 00:20 Ответить
Назвіть нардепів з достовірним декларуванням!

Пальців однієї руки хватить?
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30.04.2025 00:15 Ответить
З такими пиками у парламенті, Україна ще довго буде страждати від свого вибору. Чимось це рило похоже на пику олежки царьова, може брат?
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30.04.2025 06:12 Ответить
х...й він клав на САП з дубаїв
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30.04.2025 07:22 Ответить
Просте питання яке я вже задаю сотий раз - І ЩО???
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30.04.2025 08:26 Ответить
 
 