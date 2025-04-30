САП инициировала новое дело против нардепа Шахова о недостоверном декларировании

Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировала перед и.о. генерального прокурора Алексеем Хоменко открытие уголовного производства в отношении народного депутата из группы "Довіра" Сергея Шахова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Основанием для этого стало расследование "Схем", в котором говорилось о том, что Шахов, которого с марта 2023 года разыскивает НАБУ по делу о недекларировании имущества на 88 миллионов гривен, более двух лет живет в элитных апартаментах в Дубае, которые арендует его гражданская жена. Эти расходы, как сообщали журналисты, нардеп не декларирует.

"По результатам обработки сведений, опубликованных в журналистском расследовании... Специализированной антикоррупционной прокуратурой 25.04.2025 перед исполняющим обязанности генерального прокурора инициировано внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований относительно возможного внесения недостоверных сведений в декларациях за 2022, 2023 и 2024 годы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации. - Ред.)", - сообщили в САП.

Санкция статьи предусматривает от штрафа до лишения свободы сроком до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Напомним, ранее сообщалось, что Шахов подозревается в декларировании недостоверных сведений - в декларации за 2020 год он не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области и офисе, находившихся в его пользовании, а также не указал принадлежащие имущество и доходы, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности. В общем депутат скрыл имущества на сумму почти 88 млн гривен.