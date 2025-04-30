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Новини День ДПСУ
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Зеленський привітав ДПСУ із професійним святом: Дякуємо за відданість і силу

Виступ Зеленського на саміті Тримор’я

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Державної прикордонної служби України з нагоди їхнього професійного свята.

Про це він написав у себе в телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави подякував прикордонникам за мужність, силу й професіоналізм, які вони щодня демонструють на захисті державного кордону.

"Щороку в цей день дякуємо нашим прикордонникам за відданість і силу, за професійність і хоробрість", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що саме прикордонники першими зустрічають ворога, зупиняють атаки, збивають дрони, виявляють диверсантів та боронять прикордонні громади. Вони воюють на найгарячіших ділянках разом із іншими підрозділами Сил оборони.

"Дякуємо всім воїнам Державної прикордонної служби за захист України. Пишаємося вами. Дякуємо за службу! Слава Україні!" - завершив президент.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6001) Зеленський Володимир (23901)


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"Глава держави подякував прикордонникам за мужність, силу й професіоналізм, які вони щодня демонструють на захисті державного кордону." Джерело: https://censor.net/ua/n3549608
Західного кордону
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30.04.2025 12:58 Відповісти
 
 