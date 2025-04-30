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Новости День ГПСУ
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Зеленский поздравил ГПСУ с профессиональным праздником: Благодарим за преданность и силу

Выступление Зеленского на саммите Триморья

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих Государственной пограничной службы Украины по случаю их профессионального праздника.

Об этом он написал у себя в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства поблагодарил пограничников за мужество, силу и профессионализм, которые они ежедневно демонстрируют на защите государственной границы.

"Каждый год в этот день благодарим наших пограничников за преданность и силу, за профессионализм и храбрость", - отметил Зеленский.

Он отметил, что именно пограничники первыми встречают врага, останавливают атаки, сбивают дроны, выявляют диверсантов и защищают пограничные громады. Они воюют на самых горячих участках вместе с другими подразделениями Сил обороны.

"Спасибо всем воинам Государственной пограничной службы за защиту Украины. Гордимся вами. Благодарим за службу! Слава Украине!" - завершил президент.

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Автор: 

Госпогранслужба (6447) Зеленский Владимир (20434)


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"Глава держави подякував прикордонникам за мужність, силу й професіоналізм, які вони щодня демонструють на захисті державного кордону." Джерело: https://censor.net/ua/n3549608
Західного кордону
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30.04.2025 12:58 Ответить
 
 