Заставить РФ прекратить огонь должны не просто слова, а давление США, Европы и других стран, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал партнеров давить на Россию, чтобы та пошла на прекращение огня и завершение войны.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Все утро в небе над Украиной продолжают летать российские дроны. И так - ежедневно. Именно поэтому нужно давление на Россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают. Давление, а не просто слова или попытки убедить должны принудить Россию к прекращению огня и завершению войны. Давление Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на Земле. Нужны дополнительные системы ПВО для защиты наших людей, которые сделают этот воздушный террор России невозможным", - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что сегодня оккупанты атаковали Харьков, Днепр, Доброполье и другие города и громады Украины.
Более 100 ударных БпЛА выпустили оккупанты сегодня. А за неделю - более 375 ударных дронов, из них более 190 - "Шахеды",
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