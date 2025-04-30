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Новости Обстрелы Украины
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Заставить РФ прекратить огонь должны не просто слова, а давление США, Европы и других стран, - Зеленский

Зеленский призвал давить на Россию действиями, а не словами

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров давить на Россию, чтобы та пошла на прекращение огня и завершение войны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Все утро в небе над Украиной продолжают летать российские дроны. И так - ежедневно. Именно поэтому нужно давление на Россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают. Давление, а не просто слова или попытки убедить должны принудить Россию к прекращению огня и завершению войны. Давление Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на Земле. Нужны дополнительные системы ПВО для защиты наших людей, которые сделают этот воздушный террор России невозможным", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что сегодня оккупанты атаковали Харьков, Днепр, Доброполье и другие города и громады Украины.

Более 100 ударных БпЛА выпустили оккупанты сегодня. А за неделю - более 375 ударных дронов, из них более 190 - "Шахеды",

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Автор: 

Зеленский Владимир (20434) обстрел (27259) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+2
шалшиче, можеш тиснути на нього відосіками, або потужнимм менеджерами )))
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30.04.2025 11:24
+2
Він має на увазі, що тиснути мають інші, а він займеться власними справами по збереженню влади
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30.04.2025 11:26
+1
Треба вконтакте відновити, там у цього верховного блогера більша аудиторія
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30.04.2025 11:09
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Треба вконтакте відновити, там у цього верховного блогера більша аудиторія
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30.04.2025 11:09 Ответить
А ще змусять припинити вогонь наші власні балістичні ракети у нормальній кількості.
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30.04.2025 11:13 Ответить
найкращий аргумент для ***** за мир - зграя томагавків по кривавій площі 09.05.25 о 10:00 на мацкві
самий надійний спосіб перемовин із терористами
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30.04.2025 11:17 Ответить
Що він мав на уващі під "тиском"? 120/80, чи 180/120?
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30.04.2025 11:18 Ответить
Він має на увазі, що тиснути мають інші, а він займеться власними справами по збереженню влади
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30.04.2025 11:26 Ответить
шалшиче, можеш тиснути на нього відосіками, або потужнимм менеджерами )))
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30.04.2025 11:24 Ответить
США програли війну у В'єтнамі, з-за корупції в'єтнамської влади.
США програли війну в Афганістані, з-за корупції афганської влади.
США програли війну в ....
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30.04.2025 11:26 Ответить
...США
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30.04.2025 11:32 Ответить
Трамп не тисне - Європа на нього дивиться
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30.04.2025 11:28 Ответить
Тисни вава, тисни, але не сильно дуйся
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30.04.2025 11:28 Ответить
Тільки і чути тиснути...тиснути....Це усе на що здатний Верховний Головнокомандувач?
Може краще вже натиснути на кришку рояля, щоб вона нарешті закрилася ! Вже досить насміялися...
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30.04.2025 11:31 Ответить
Який вумний Боневтік, так 73%? Кацапстан припинити вогонь мають заставити партнери? А ти для чого? Ти ж обіцяв закінчити війну, бо в очах пуйла був мир, а війну не зупиняв Порошенко, бо з твоїх слів він на ній наживається. Цими висловлюваннями Боневтік Потужно-Брехливий переконав не тільки довбнів в Україні, а в усьому світу і дав їм "зелену дорогу" розвивати бізнес, а тут оббрехавши Порошенка прийшов до влади і переше, що зробив -скоротив армію, знищив ракетні програми, фортифікації і мінні поля...відкрив на півдні навіть не фіртку, а цілу браму ворогу. А сьогодні винні партнери?
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30.04.2025 11:39 Ответить
Самокритики зеро.Ти курво неголене тільки войовничий образ для себе створив, а реально за шість років мав вже мати свої ракети які поставлять москву навколішки!!! Нездари зелені і ті хто їх привів до корита!
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30.04.2025 11:41 Ответить
 
 