Змусити РФ припинити вогонь мають не просто слова, а тиск США, Європи та інших країн, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав партнерів тиснути на Росію, щоб та пішла на припинення вогню та завершення війни.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Весь ранок у небі над Україною продовжують літати російські дрони. І так – щодня. Саме тому потрібен тиск на Росію, сильні додаткові санкції, які спрацюють. Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити Росію до припинення вогню та завершення війни. Тиск Сполучених Штатів, Європи, всіх у світі, хто вважає, що війні не місце на Землі. Потрібні додаткові системи ППО для захисту наших людей, які зроблять цей повітряний терор Росії неможливим", - наголосив він.
Зеленський зазначив, що сьогодні окупанти атакували Харків, Дніпро, Добропілля та інші міста й громади України.
Понад 100 ударних БпЛА випустили окупанти сьогодні. А за тиждень - понад 375 ударних дронів, з них понад 190 - "шахеди",
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самий надійний спосіб перемовин із терористами
США програли війну в Афганістані, з-за корупції афганської влади.
США програли війну в ....
Може краще вже натиснути на кришку рояля, щоб вона нарешті закрилася ! Вже досить насміялися...
Если опыт Грузии, Ичкерии, Молдовы, недостаточно убедителен, 3 года безнаказанного геноцида в Украине, должно бы чему то научить украинцев.
Китай единственная страна которая могла реально способствовать миру.
Еще 2 года назад Китай предложил свою помощь в план мирного урегулирования и выдвинул план полностью учитывающий интересы Украины.
Украинское правительство надменно проигнорировало инициативы и мирный план Китая.
В следствием недальновидной, высокомерной политики Украина оказалась заложником шантажистов сша и вассалом недееспособных Евроимпотентов.
В итоге, Украину ожидает утрата оккупированных территорий и кабальная зависимость от алчных стервятников сша .
Альтернативой неминуемой капитуляции, может стать безотлагательный договор с китайцами. .