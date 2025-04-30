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Новини Обстріли України
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Змусити РФ припинити вогонь мають не просто слова, а тиск США, Європи та інших країн, - Зеленський

Зеленський закликав тиснути на Росію діями, а не словами

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів тиснути на Росію, щоб та пішла на припинення вогню та завершення війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Весь ранок у небі над Україною продовжують літати російські дрони. І так – щодня. Саме тому потрібен тиск на Росію, сильні додаткові санкції, які спрацюють. Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити Росію до припинення вогню та завершення війни. Тиск Сполучених Штатів, Європи, всіх у світі, хто вважає, що війні не місце на Землі. Потрібні додаткові системи ППО для захисту наших людей, які зроблять цей повітряний терор Росії неможливим", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що сьогодні окупанти атакували Харків, Дніпро, Добропілля та інші міста й громади України.

Понад 100 ударних БпЛА випустили окупанти сьогодні. А за тиждень - понад 375 ударних дронів, з них понад 190 - "шахеди",

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Автор: 

Зеленський Володимир (23901) обстріл (28580) війна в Україні (4032)


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Топ коментарі
+5
Він має на увазі, що тиснути мають інші, а він займеться власними справами по збереженню влади
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30.04.2025 11:26
+3
шалшиче, можеш тиснути на нього відосіками, або потужнимм менеджерами )))
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30.04.2025 11:24
+3
Який вумний Боневтік, так 73%? Кацапстан припинити вогонь мають заставити партнери? А ти для чого? Ти ж обіцяв закінчити війну, бо в очах пуйла був мир, а війну не зупиняв Порошенко, бо з твоїх слів він на ній наживається. Цими висловлюваннями Боневтік Потужно-Брехливий переконав не тільки довбнів в Україні, а в усьому світу і дав їм "зелену дорогу" розвивати бізнес, а тут оббрехавши Порошенка прийшов до влади і переше, що зробив -скоротив армію, знищив ракетні програми, фортифікації і мінні поля...відкрив на півдні навіть не фіртку, а цілу браму ворогу. А сьогодні винні партнери?
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30.04.2025 11:39
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Треба вконтакте відновити, там у цього верховного блогера більша аудиторія
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30.04.2025 11:09 Відповісти
А ще змусять припинити вогонь наші власні балістичні ракети у нормальній кількості.
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30.04.2025 11:13 Відповісти
найкращий аргумент для ***** за мир - зграя томагавків по кривавій площі 09.05.25 о 10:00 на мацкві
самий надійний спосіб перемовин із терористами
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30.04.2025 11:17 Відповісти
Що він мав на уващі під "тиском"? 120/80, чи 180/120?
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30.04.2025 11:18 Відповісти
Він має на увазі, що тиснути мають інші, а він займеться власними справами по збереженню влади
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30.04.2025 11:26 Відповісти
шалшиче, можеш тиснути на нього відосіками, або потужнимм менеджерами )))
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30.04.2025 11:24 Відповісти
США програли війну у В'єтнамі, з-за корупції в'єтнамської влади.
США програли війну в Афганістані, з-за корупції афганської влади.
США програли війну в ....
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30.04.2025 11:26 Відповісти
...США
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30.04.2025 11:32 Відповісти
Трамп не тисне - Європа на нього дивиться
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30.04.2025 11:28 Відповісти
Тисни вава, тисни, але не сильно дуйся
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30.04.2025 11:28 Відповісти
Тільки і чути тиснути...тиснути....Це усе на що здатний Верховний Головнокомандувач?
Може краще вже натиснути на кришку рояля, щоб вона нарешті закрилася ! Вже досить насміялися...
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30.04.2025 11:31 Відповісти
Який вумний Боневтік, так 73%? Кацапстан припинити вогонь мають заставити партнери? А ти для чого? Ти ж обіцяв закінчити війну, бо в очах пуйла був мир, а війну не зупиняв Порошенко, бо з твоїх слів він на ній наживається. Цими висловлюваннями Боневтік Потужно-Брехливий переконав не тільки довбнів в Україні, а в усьому світу і дав їм "зелену дорогу" розвивати бізнес, а тут оббрехавши Порошенка прийшов до влади і переше, що зробив -скоротив армію, знищив ракетні програми, фортифікації і мінні поля...відкрив на півдні навіть не фіртку, а цілу браму ворогу. А сьогодні винні партнери?
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30.04.2025 11:39 Відповісти
Самокритики зеро.Ти курво неголене тільки войовничий образ для себе створив, а реально за шість років мав вже мати свої ракети які поставлять москву навколішки!!! Нездари зелені і ті хто їх привів до корита!
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30.04.2025 11:41 Відповісти
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30.04.2025 11:56 Відповісти
Господин Зеленский, США & Европа, не имеют сил, влияния и желания оказывать давление на кацапсарню .
Если опыт Грузии, Ичкерии, Молдовы, недостаточно убедителен, 3 года безнаказанного геноцида в Украине, должно бы чему то научить украинцев.
Китай единственная страна которая могла реально способствовать миру.
Еще 2 года назад Китай предложил свою помощь в план мирного урегулирования и выдвинул план полностью учитывающий интересы Украины.
Украинское правительство надменно проигнорировало инициативы и мирный план Китая.
В следствием недальновидной, высокомерной политики Украина оказалась заложником шантажистов сша и вассалом недееспособных Евроимпотентов.
В итоге, Украину ожидает утрата оккупированных территорий и кабальная зависимость от алчных стервятников сша .
Альтернативой неминуемой капитуляции, может стать безотлагательный договор с китайцами. .
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30.04.2025 12:10 Відповісти
 
 