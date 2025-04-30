Змусити РФ припинити вогонь мають не просто слова, а тиск США, Європи та інших країн, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів тиснути на Росію, щоб та пішла на припинення вогню та завершення війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Весь ранок у небі над Україною продовжують літати російські дрони. І так – щодня. Саме тому потрібен тиск на Росію, сильні додаткові санкції, які спрацюють. Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити Росію до припинення вогню та завершення війни. Тиск Сполучених Штатів, Європи, всіх у світі, хто вважає, що війні не місце на Землі. Потрібні додаткові системи ППО для захисту наших людей, які зроблять цей повітряний терор Росії неможливим", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що сьогодні окупанти атакували Харків, Дніпро, Добропілля та інші міста й громади України.

Понад 100 ударних БпЛА випустили окупанти сьогодні. А за тиждень - понад 375 ударних дронів, з них понад 190 - "шахеди",

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