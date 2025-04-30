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Новини Справа Тетяни Крупи
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Ексголова Хмельницької МСЕК Крупа вивезла до ЄС майже $3 мільйони, - НАБУ

Корупція в МСЕК: що знайшли в телефоні Тетяни Крупи

У справі щодо колишньої голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи Національне антикорупційне бюро України з'ясувало, що вона та її родина перемістили за кордон значні кошти.

Про це йдеться в ухвалі до справи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як повідомляється в ухвалі у справі, у 2022-2024 роках на рахунках у банках Австрії, Польщі та Швейцарії було розміщено понад 2,9 мільйона доларів США і 476 тисяч євро.

Слідство встановило, що Крупа мала рахунок у швейцарському банку, який не була задекларований. На ньому було понад 599 тисяч доларів, але станом на грудень 2024 року рахунок було закрито.

"Тетяна Крупа не повідомляла про наявність рахунку у банку в Швейцарії, який був виявлений саме органом досудового розслідування", - зазначено в документі.

Крім того, вона, її чоловік і невістка у 2022-2023 роках задекларували ввезення до ЄС ще 1,3 мільйона доларів і 26 тисяч євро.

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Справа Тетяни Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

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16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.

24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У деклараціях ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи виявили порушень на майже 35 млн грн, - НАЗК

Автор: 

незаконне збагачення (191) Крупа Тетяна (34)


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Топ коментарі
+6
Україна не продовжує бути корумпованою країною. Нє-нє, це вигадки Трампа....
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30.04.2025 13:13
+5
Кому війна а курві лафа.
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30.04.2025 13:12
+4
Проблема не в Крупах ... Проблема в тому ,що тисячі таких Круп не покарані , не посаджені ,а їх накрадене не конфісковане і не направлене на фінансування ЗСУ .
Щоб здійснити такі речі - немає ніяких обмежень - потрібна лише політична воля керівництва країни. І оскільки за 4 роки - цього не зроблено - то і не буде.
Саме це і є найбільшим демотиватором захисту країни - адже навіть самому простому посполитому стає зрозуміло - що держава стала апаратом насильства , яка захищає лише своїх холуїв і ціль якої обдирати всіх інших .

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30.04.2025 13:17
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Кому війна а курві лафа.
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30.04.2025 13:12 Відповісти
Вот это и есть та самая евроинтеграция в головах того быдла при власти и в кабинетах. Все остальное - пустой треп для плебса
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30.04.2025 13:29 Відповісти
Зачем нам новости об этих мелких сошках, они мелочь по карманам тырят, а вот те, кто воруют

миллиардами, остаются в тени, будем надеяться, пока.
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30.04.2025 13:13 Відповісти
Ти скажи дякую, що не тільки за курку беруть, бо інших затримати не можливо, що не робить а вони відкупляться
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30.04.2025 14:14 Відповісти
Україна не продовжує бути корумпованою країною. Нє-нє, це вигадки Трампа....
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30.04.2025 13:13 Відповісти
Срочна взять на порукі такую прєкрасную жєнщіну.
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30.04.2025 13:14 Відповісти
Короче, когда уже выпустят? "Достижения" известны, все ждут неизбежного результата.
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30.04.2025 13:15 Відповісти
Для пересічного це сума космічна, а для тих, хто сидить на потоках, майже дрібниця. Крупа - практично найнижча ланка у схемі, без потужного даху такі як вона не працюють.
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30.04.2025 13:15 Відповісти
3 лями - це так - заначка - копайте ще
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30.04.2025 13:16 Відповісти
Проблема не в Крупах ... Проблема в тому ,що тисячі таких Круп не покарані , не посаджені ,а їх накрадене не конфісковане і не направлене на фінансування ЗСУ .
Щоб здійснити такі речі - немає ніяких обмежень - потрібна лише політична воля керівництва країни. І оскільки за 4 роки - цього не зроблено - то і не буде.
Саме це і є найбільшим демотиватором захисту країни - адже навіть самому простому посполитому стає зрозуміло - що держава стала апаратом насильства , яка захищає лише своїх холуїв і ціль якої обдирати всіх інших .

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30.04.2025 13:17 Відповісти
Львів'янина Володимира Гузія засудили на сім років позбавлення волі за крадіжку п'ятьох пачок сигарет у магазині Стрия. Загальна вартість незаконно привласнених цигарок - 556 грн. Під час розгляду справи у суді чоловік свою провину визнав.
https://zaxid.net/news/
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30.04.2025 13:21 Відповісти
Та відпускайте вже її , не морочте людям голови .
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30.04.2025 13:25 Відповісти
Нехай повертає....Через ті ж шляхи.Це ж не особиста зарплатня ?
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30.04.2025 13:28 Відповісти
І що далі...??? Зрозуміти і пробачити?
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30.04.2025 13:30 Відповісти
На панель, хай відробляє
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30.04.2025 14:11 Відповісти
Откупится. Прокуроры- "инвалиды" скинутся и помогут ей.
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30.04.2025 13:33 Відповісти
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30.04.2025 13:35 Відповісти
інвестор
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30.04.2025 13:37 Відповісти
При Супрун такого ******** було значно меньше і ціни на ліки були в разів чотири нижчеми
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30.04.2025 13:56 Відповісти
2035 рік - справа Крупи закрита за строками давнини. Крупі повідомили у Швейцарію.
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30.04.2025 14:11 Відповісти
 
 