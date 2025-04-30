Ексголова Хмельницької МСЕК Крупа вивезла до ЄС майже $3 мільйони, - НАБУ

У справі щодо колишньої голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи Національне антикорупційне бюро України з'ясувало, що вона та її родина перемістили за кордон значні кошти.

Про це йдеться в ухвалі до справи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як повідомляється в ухвалі у справі, у 2022-2024 роках на рахунках у банках Австрії, Польщі та Швейцарії було розміщено понад 2,9 мільйона доларів США і 476 тисяч євро.

Слідство встановило, що Крупа мала рахунок у швейцарському банку, який не була задекларований. На ньому було понад 599 тисяч доларів, але станом на грудень 2024 року рахунок було закрито.

"Тетяна Крупа не повідомляла про наявність рахунку у банку в Швейцарії, який був виявлений саме органом досудового розслідування", - зазначено в документі.

Крім того, вона, її чоловік і невістка у 2022-2023 роках задекларували ввезення до ЄС ще 1,3 мільйона доларів і 26 тисяч євро.

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Справа Тетяни Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

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16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.

24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.

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