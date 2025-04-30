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Новости Дело Татьяны Крупы
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Экс-глава Хмельницкой МСЭК Крупа вывезла в ЕС почти $3 миллиона, - НАБУ

Коррупция в МСЭК: что нашли в телефоне Татьяны Крупы

В деле в отношении бывшей главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы Национальное антикоррупционное бюро Украины выяснило, что она и ее семья переместили за границу значительные средства.

Об этом говорится в постановлении к делу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как сообщается в постановлении по делу, в 2022-2024 годах на счетах в банках Австрии, Польши и Швейцарии было размещено более 2,9 миллиона долларов США и 476 тысяч евро.

Следствие установило, что Крупа имела счет в швейцарском банке, который не был задекларирован. На нем было более 599 тысяч долларов, но по состоянию на декабрь 2024 года счет был закрыт.

"Татьяна Крупа не сообщала о наличии счета в банке в Швейцарии, который был обнаружен именно органом досудебного расследования", - указано в документе.

Кроме того, она, ее муж и невестка в 2022-2023 годах задекларировали ввоз в ЕС еще 1,3 миллиона долларов и 26 тысяч евро.

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Дело Татьяны Крупы

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

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16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.

24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, которая подозревается в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В декларациях экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы обнаружили нарушений на почти 35 млн грн, - НАПК

Автор: 

незаконное обогащение (147) Крупа Татьяна (31)


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Топ комментарии
+9
Україна не продовжує бути корумпованою країною. Нє-нє, це вигадки Трампа....
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30.04.2025 13:13
+6
Кому війна а курві лафа.
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30.04.2025 13:12
+6
Проблема не в Крупах ... Проблема в тому ,що тисячі таких Круп не покарані , не посаджені ,а їх накрадене не конфісковане і не направлене на фінансування ЗСУ .
Щоб здійснити такі речі - немає ніяких обмежень - потрібна лише політична воля керівництва країни. І оскільки за 4 роки - цього не зроблено - то і не буде.
Саме це і є найбільшим демотиватором захисту країни - адже навіть самому простому посполитому стає зрозуміло - що держава стала апаратом насильства , яка захищає лише своїх холуїв і ціль якої обдирати всіх інших .

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30.04.2025 13:17
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Правила форума Совет форумчан
Кому війна а курві лафа.
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30.04.2025 13:12 Ответить
Вот это и есть та самая евроинтеграция в головах того быдла при власти и в кабинетах. Все остальное - пустой треп для плебса
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30.04.2025 13:29 Ответить
Зачем нам новости об этих мелких сошках, они мелочь по карманам тырят, а вот те, кто воруют

миллиардами, остаются в тени, будем надеяться, пока.
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30.04.2025 13:13 Ответить
Ти скажи дякую, що не тільки за курку беруть, бо інших затримати не можливо, що не робить а вони відкупляться
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30.04.2025 14:14 Ответить
Україна не продовжує бути корумпованою країною. Нє-нє, це вигадки Трампа....
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30.04.2025 13:13 Ответить
Срочна взять на порукі такую прєкрасную жєнщіну.
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30.04.2025 13:14 Ответить
Достойна ОП-ы
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30.04.2025 14:24 Ответить
Короче, когда уже выпустят? "Достижения" известны, все ждут неизбежного результата.
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30.04.2025 13:15 Ответить
Для пересічного це сума космічна, а для тих, хто сидить на потоках, майже дрібниця. Крупа - практично найнижча ланка у схемі, без потужного даху такі як вона не працюють.
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30.04.2025 13:15 Ответить
3 лями - це так - заначка - копайте ще
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30.04.2025 13:16 Ответить
Проблема не в Крупах ... Проблема в тому ,що тисячі таких Круп не покарані , не посаджені ,а їх накрадене не конфісковане і не направлене на фінансування ЗСУ .
Щоб здійснити такі речі - немає ніяких обмежень - потрібна лише політична воля керівництва країни. І оскільки за 4 роки - цього не зроблено - то і не буде.
Саме це і є найбільшим демотиватором захисту країни - адже навіть самому простому посполитому стає зрозуміло - що держава стала апаратом насильства , яка захищає лише своїх холуїв і ціль якої обдирати всіх інших .

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30.04.2025 13:17 Ответить
Львів'янина Володимира Гузія засудили на сім років позбавлення волі за крадіжку п'ятьох пачок сигарет у магазині Стрия. Загальна вартість незаконно привласнених цигарок - 556 грн. Під час розгляду справи у суді чоловік свою провину визнав.
https://zaxid.net/news/
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30.04.2025 13:21 Ответить
Кесарю - кесарево...
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30.04.2025 14:27 Ответить
Та відпускайте вже її , не морочте людям голови .
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30.04.2025 13:25 Ответить
Нехай повертає....Через ті ж шляхи.Це ж не особиста зарплатня ?
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30.04.2025 13:28 Ответить
І що далі...??? Зрозуміти і пробачити?
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30.04.2025 13:30 Ответить
На панель, хай відробляє
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30.04.2025 14:11 Ответить
Откупится. Прокуроры- "инвалиды" скинутся и помогут ей.
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30.04.2025 13:33 Ответить
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30.04.2025 13:35 Ответить
інвестор
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30.04.2025 13:37 Ответить
При Супрун такого ******** було значно меньше і ціни на ліки були в разів чотири нижчеми
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30.04.2025 13:56 Ответить
2035 рік - справа Крупи закрита за строками давнини. Крупі повідомили у Швейцарію.
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30.04.2025 14:11 Ответить
Шо там з рєзніковськими харчами?) 700 лямів тільки офіційно, а так то там певно мова про мільярди. А ще ж є паливно-мастильні, турнікети там і так далі.

Гарні новини - Гетьманцев постарається і компенсує державі збитки. Правда є нюанс.
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30.04.2025 14:42 Ответить
 
 