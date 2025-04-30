Экс-глава Хмельницкой МСЭК Крупа вывезла в ЕС почти $3 миллиона, - НАБУ

В деле в отношении бывшей главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы Национальное антикоррупционное бюро Украины выяснило, что она и ее семья переместили за границу значительные средства.

Об этом говорится в постановлении к делу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как сообщается в постановлении по делу, в 2022-2024 годах на счетах в банках Австрии, Польши и Швейцарии было размещено более 2,9 миллиона долларов США и 476 тысяч евро.

Следствие установило, что Крупа имела счет в швейцарском банке, который не был задекларирован. На нем было более 599 тысяч долларов, но по состоянию на декабрь 2024 года счет был закрыт.

"Татьяна Крупа не сообщала о наличии счета в банке в Швейцарии, который был обнаружен именно органом досудебного расследования", - указано в документе.

Кроме того, она, ее муж и невестка в 2022-2023 годах задекларировали ввоз в ЕС еще 1,3 миллиона долларов и 26 тысяч евро.

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Дело Татьяны Крупы

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

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16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.

24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, которая подозревается в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК.

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