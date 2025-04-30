Били школяра та знімали на відео: поліція затримала двох підлітків у Делятині на Івано-Франківщині

У Делятині на Івано-Франківщині 14-річний підліток скоїв напад на 16-річного школяра з Яремче, завдавши йому тілесних ушкоджень. Відео побиття на телефон зняв товариш нападника.

Про це повідомила поліція області, інформує Цензор.НЕТ.

До поліції звернувся мешканець Яремче, який повідомив про побиття його неповнолітнього сина в Делятині. Потерпілого було доставлено до медичного закладу, де лікарі діагностували в нього тілесні ушкодження.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники ювенальної превенції. Правоохоронці з’ясували, що інцидент трапився біля місцевого футбольного поля.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фізична розправа і застосування пневматичної зброї: Поліція розслідує конфлікт між чотирма неповнолітніми і 18-річним юнаком у Конотопі

Поліцейські оперативно встановили особу, яка побила неповнолітнього. Ним виявився 14-річний мешканець Делятина. Також було встановлено хлопця, який знімав хуліганські дії на мобільний телефон.

Зазначається, що обидва підлітки із благополучних сімей та раніше на обліку в поліції не перебували.

Наразі ювенальні поліцейські проводять опитування неповнолітніх у присутності їхніх законних представників.

Слідчі Надвірнянського районного відділу відкрили провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Поліція Прикарпаття проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин події та притягнення винних до відповідальності.

Читайте також: Побиття військового у Гідропарку: четверо підлітків перебуватимуть під домашнім арештом