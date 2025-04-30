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Новини Побиття підлітків
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Били школяра та знімали на відео: поліція затримала двох підлітків у Делятині на Івано-Франківщині

У Делятині 14-річний підліток побив 16-річного школяра

У Делятині на Івано-Франківщині 14-річний підліток скоїв напад на 16-річного школяра з Яремче, завдавши йому тілесних ушкоджень. Відео побиття на телефон зняв товариш нападника.

Про це повідомила поліція області, інформує Цензор.НЕТ.

До поліції звернувся мешканець Яремче, який повідомив про побиття його неповнолітнього сина в Делятині. Потерпілого було доставлено до медичного закладу, де лікарі діагностували в нього тілесні ушкодження.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники ювенальної превенції. Правоохоронці з’ясували, що інцидент трапився біля місцевого футбольного поля.

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Поліцейські оперативно встановили особу, яка побила неповнолітнього. Ним виявився 14-річний мешканець Делятина. Також було встановлено хлопця, який знімав хуліганські дії на мобільний телефон.

Зазначається, що обидва підлітки із благополучних сімей та раніше на обліку в поліції не перебували.

Наразі ювенальні поліцейські проводять опитування неповнолітніх у присутності їхніх законних представників.

Слідчі Надвірнянського районного відділу відкрили провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Поліція Прикарпаття проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин події та притягнення винних до відповідальності.

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Автор: 

побиття (937) підлітки (410) Івано-Франківська область (950) Надвірнянський район (2) Делятин (1)


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Телефон запхнути в сраку оператору. Руками того хто бив. Відео цього показового покарання розповсюдити у місцевості проживання.
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30.04.2025 15:19 Відповісти
Не можна так, це ж кадровий резерв доч поліцаїв чи тцкашників
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30.04.2025 15:30 Відповісти
Нажаль така сутність людини, сильніший завжди гнобить слабшого. Потрібна культура, яку в Україні не впроваджують, ну типу як казав наполєончік- какя разніца! От і маємо, їм какая разніца , мова, релігія, війна!
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30.04.2025 15:58 Відповісти
З "благополучних" сімей? Які критерії їх благополуччя, якщо дити виросли дикими садистами?
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30.04.2025 17:11 Відповісти
 
 