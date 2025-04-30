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Новости Избиение подростков
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Били школьника и снимали на видео: полиция задержала двух подростков в Делятине Ивано-Франковской области

В Делятине 14-летний подросток избил 16-летнего школьника

В Делятине на Ивано-Франковщине 14-летний подросток совершил нападение на 16-летнего школьника из Яремче, нанеся ему телесные повреждения. Видео избиения на телефон снял товарищ нападавшего.

Об этом сообщила полиция области, информирует Цензор.НЕТ.

В полицию обратился житель Яремче, который сообщил об избиении его несовершеннолетнего сына в Делятине. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него телесные повреждения.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции. Правоохранители выяснили, что инцидент произошел возле местного футбольного поля.

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Полицейские оперативно установили того, кто избил несовершеннолетнего. Им оказался 14-летний житель Делятина. Также было установлено парня, который снимал хулиганские действия на мобильный телефон.

Отмечается, что оба подростка из благополучных семей и ранее на учете в полиции не состояли.

Сейчас ювенальные полицейские проводят опрос несовершеннолетних в присутствии их законных представителей.

Следователи Надворнянского районного отдела открыли производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Полиция Прикарпатья проводит необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности.

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Автор: 

избиение (9800) подростки (448) Ивано-Франковская область (921) Надворнянский район (2) Делятин (1)


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Телефон запхнути в сраку оператору. Руками того хто бив. Відео цього показового покарання розповсюдити у місцевості проживання.
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30.04.2025 15:19 Ответить
Не можна так, це ж кадровий резерв доч поліцаїв чи тцкашників
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30.04.2025 15:30 Ответить
Нажаль така сутність людини, сильніший завжди гнобить слабшого. Потрібна культура, яку в Україні не впроваджують, ну типу як казав наполєончік- какя разніца! От і маємо, їм какая разніца , мова, релігія, війна!
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30.04.2025 15:58 Ответить
 
 