Волонтерство зараховуватимуть за практику у закладах освіти: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який сприяє розвитку волонтерства серед здобувачів освіти.

Про це йдеться у картці законопроєкту № 11159, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, відтепер досвід волонтерської діяльності може впливати на вступ до закладів освіти. Абітурієнти зможуть включати волонтерський досвід у мотиваційні листи, додаючи копії матеріалів, що підтверджують участь у відповідних ініціативах.

Крім того, закон дозволяє зараховувати час, витрачений на волонтерство, як практику - за умови, що діяльність відповідає освітній програмі та за згодою навчального закладу.

Учасники волонтерських програм отримуватимуть офіційний документ, що підтверджує їхню участь, від громадських, благодійних чи волонтерських організацій.

Закон також зобов’язує керівництво навчальних закладів сприяти волонтерським ініціативам та підтримувати залучення молоді до них.

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