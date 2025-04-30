Волонтерство будут засчитывать за практику в учебных заведениях: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который способствует развитию волонтерства среди соискателей образования.

Об этом говорится в карточке законопроекта № 11159, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, отныне опыт волонтерской деятельности может влиять на поступление в учебные заведения. Абитуриенты смогут включать волонтерский опыт в мотивационные письма, добавляя копии материалов, подтверждающих участие в соответствующих инициативах.

Кроме того, закон позволяет засчитывать время, потраченное на волонтерство, как практику - при условии, что деятельность соответствует образовательной программе и с согласия учебного заведения.

Участники волонтерских программ будут получать официальный документ, подтверждающий их участие, от общественных, благотворительных или волонтерских организаций.

Закон также обязывает руководство учебных заведений способствовать волонтерским инициативам и поддерживать привлечение молодежи к ним.

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