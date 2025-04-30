Волонтерство будут засчитывать за практику в учебных заведениях: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который способствует развитию волонтерства среди соискателей образования.
Об этом говорится в карточке законопроекта № 11159, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно документу, отныне опыт волонтерской деятельности может влиять на поступление в учебные заведения. Абитуриенты смогут включать волонтерский опыт в мотивационные письма, добавляя копии материалов, подтверждающих участие в соответствующих инициативах.
Кроме того, закон позволяет засчитывать время, потраченное на волонтерство, как практику - при условии, что деятельность соответствует образовательной программе и с согласия учебного заведения.
Участники волонтерских программ будут получать официальный документ, подтверждающий их участие, от общественных, благотворительных или волонтерских организаций.
Закон также обязывает руководство учебных заведений способствовать волонтерским инициативам и поддерживать привлечение молодежи к ним.
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