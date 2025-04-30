НАТО начнет аудит украинских военных вузов, - Минобороны
Начиная с 1 мая 2025 года, НАТО начнет институциональный аудит украинских высших военных учебных заведений, которые входят в систему Министерства обороны Украины.
Об этом сообщили в оборонном ведомстве Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Аудит будет проходить в несколько этапов и будет финансироваться Литвой. Первым шагом станет передача вузам критериев соответствия и оценки, по которым будет происходить сертификация курсов профессионального военного образования.
В мае заведения должны подготовить отчеты самооценки и заполнить специальные опросники на соответствие стандартам НАТО.
В период с июня по сентябрь эксперты Альянса будут изучать предоставленные материалы, а осенью прибудут в Украину для очного оценивания. Финальный отчет по результатам проверки ожидается в декабре 2025 года.
Если итоги аудита будут положительными, это позволит сертифицировать украинские военные курсы по стандартам НАТО. Таким образом, документы об их завершении будут признаваться в странах-членах Альянса.
В Минобороны отмечают, что это будет способствовать интеграции украинского военного образования в евроатлантическое пространство и взаимосовместимости образовательных структур.
Аудит проходит при поддержке программы НАТО DEEP, которая уже способствует подготовке украинских специалистов в сферах лидерства, языковой подготовки и боевого опыта.
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чи я щось пропустив і вже беруть?
Джерело: https://censor.net/ua/n3549600
нато відстало від україни на десятиріччя, в методах та засобах ведення війни!!!
чото можуть нас навчити лєвацькі толєрасти пацифісти з трасгендерами по квоті?
до речі, нато ніколи не вела важку війну з рівним противником, я вже не кажу з сильнішим!!!
Ах, тоді це супер гарна задумка і добра справа на користь України!