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Новости Образование в Украине
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НАТО начнет аудит украинских военных вузов, - Минобороны

Украина сертифицирует военные курсы по стандартам НАТО

Начиная с 1 мая 2025 года, НАТО начнет институциональный аудит украинских высших военных учебных заведений, которые входят в систему Министерства обороны Украины.

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Аудит будет проходить в несколько этапов и будет финансироваться Литвой. Первым шагом станет передача вузам критериев соответствия и оценки, по которым будет происходить сертификация курсов профессионального военного образования.

В мае заведения должны подготовить отчеты самооценки и заполнить специальные опросники на соответствие стандартам НАТО.

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В период с июня по сентябрь эксперты Альянса будут изучать предоставленные материалы, а осенью прибудут в Украину для очного оценивания. Финальный отчет по результатам проверки ожидается в декабре 2025 года.

Если итоги аудита будут положительными, это позволит сертифицировать украинские военные курсы по стандартам НАТО. Таким образом, документы об их завершении будут признаваться в странах-членах Альянса.

В Минобороны отмечают, что это будет способствовать интеграции украинского военного образования в евроатлантическое пространство и взаимосовместимости образовательных структур.

Аудит проходит при поддержке программы НАТО DEEP, которая уже способствует подготовке украинских специалистов в сферах лидерства, языковой подготовки и боевого опыта.

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Автор: 

НАТО (9996) образование (2268) Украина (44961)


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Топ комментарии
+3
беруть до списку колоній,будемо найманців їм постачати,навіть законна база вже є,найманці з бойовим досвідом за копійки
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30.04.2025 12:22
+3
не для нато, а для захисту нато, що зараз і відбувається.
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30.04.2025 12:23
+3
Яка ж то армія без днювального на тумбочці? )
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30.04.2025 12:29
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навіщо?
чи я щось пропустив і вже беруть?
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30.04.2025 12:05 Ответить
Хочуть, щоб Україна готувала спеціалістів для нати.
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30.04.2025 12:19 Ответить
не для нато, а для захисту нато, що зараз і відбувається.
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30.04.2025 12:23 Ответить
Можна й так сказати. Ната *рєбьонок*, її треба захищати від усіх і всього.
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30.04.2025 12:32 Ответить
беруть до списку колоній,будемо найманців їм постачати,навіть законна база вже є,найманці з бойовим досвідом за копійки
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30.04.2025 12:22 Ответить
теж так вважаю.
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30.04.2025 12:24 Ответить
А будівельники родом з України, найманці, чи туристи ?
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30.04.2025 12:28 Ответить
Українські дипломи (академічні транскрипти) цивільних ВНЗ визнаються в ЄС, дипломи та інші документи військових вишів поки не визнаються. Щоб документи визнавался в Альянсі, необхідно сертифікувати українські військові курси за стандартами НАТО. Для цього НАТО розпочне аудит українських військових вишів
Джерело: https://censor.net/ua/n3549600
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30.04.2025 13:19 Ответить
То ми вже в НАТО?, чи ні??)
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30.04.2025 12:06 Ответить
Хто в Наті, хто в Явдосі - справа смаку!
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30.04.2025 12:12 Ответить
То так, у кожного смак свій,)
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30.04.2025 12:13 Ответить
Днювальні на тумбочках напряглись )
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30.04.2025 12:10 Ответить
А вони ще є ??
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30.04.2025 12:26 Ответить
Яка ж то армія без днювального на тумбочці? )
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30.04.2025 12:29 Ответить
Нема вже ніяких днювальних із тумбочками. якщо є - то фото в студію)
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30.04.2025 12:46 Ответить
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30.04.2025 13:00 Ответить
І без днювального, і без ночувального десь поблизу тумбочки
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30.04.2025 13:23 Ответить
почитайте пана генерала батька залужного.
нато відстало від україни на десятиріччя, в методах та засобах ведення війни!!!
чото можуть нас навчити лєвацькі толєрасти пацифісти з трасгендерами по квоті?
до речі, нато ніколи не вела важку війну з рівним противником, я вже не кажу з сильнішим!!!
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30.04.2025 12:57 Ответить
А це до чого? В НАТО нам не бути, так заявлено, то нахуа перед ними метати бісер?
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30.04.2025 13:22 Ответить
Взаємне визнання документів про військову освіту.
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30.04.2025 13:25 Ответить
Щоб ми могли набрати до лав ЗСУ десятки тисяч випускників з НАТОвских вишів!
Ах, тоді це супер гарна задумка і добра справа на користь України!
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30.04.2025 13:27 Ответить
В них немає десятків тисяч випускників, бо армії їм винищили агенти та корисні ідіоти кремля.
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30.04.2025 13:42 Ответить
Нехай починають з https://muzline.ua/d-addario-ez-890/ Львівської Національної академії сухопутних військ імені пАШИ тКАЧУКА
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30.04.2025 13:26 Ответить
 
 