НАТО начнет аудит украинских военных вузов, - Минобороны

Начиная с 1 мая 2025 года, НАТО начнет институциональный аудит украинских высших военных учебных заведений, которые входят в систему Министерства обороны Украины.

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Аудит будет проходить в несколько этапов и будет финансироваться Литвой. Первым шагом станет передача вузам критериев соответствия и оценки, по которым будет происходить сертификация курсов профессионального военного образования.

В мае заведения должны подготовить отчеты самооценки и заполнить специальные опросники на соответствие стандартам НАТО.

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В период с июня по сентябрь эксперты Альянса будут изучать предоставленные материалы, а осенью прибудут в Украину для очного оценивания. Финальный отчет по результатам проверки ожидается в декабре 2025 года.

Если итоги аудита будут положительными, это позволит сертифицировать украинские военные курсы по стандартам НАТО. Таким образом, документы об их завершении будут признаваться в странах-членах Альянса.

В Минобороны отмечают, что это будет способствовать интеграции украинского военного образования в евроатлантическое пространство и взаимосовместимости образовательных структур.

Аудит проходит при поддержке программы НАТО DEEP, которая уже способствует подготовке украинских специалистов в сферах лидерства, языковой подготовки и боевого опыта.

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