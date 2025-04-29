Инвестиции в украинское производство - это вклад в безопасность всей Европы, - Умеров на встрече с делегацией ПА НАТО

Делегация Парламентской ассамблеи НАТО во главе с президентом Маркосом Перестрелло провела переговоры с представителями Минобороны Украины.

Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Киеве имел честь приветствовать делегацию Парламентской ассамблеи НАТО во главе с президентом Маркосом Перестрелло. В центре наших переговоров - совместная работа с международными партнерами над достижением справедливого и прочного мира в Украине", - написал глава Минобороны.

Президент Парламентской ассамблеи Маркос Перестрелло подтвердил важность продолжения военной помощи Украине - как для обеспечения насущных потребностей на фронте, так и для укрепления нашей обороны в долгосрочной перспективе.

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О чем были переговоры

Делегация получила актуальную информацию о ситуации с безопасностью. Представитель разведки ознакомил гостей с ключевыми вызовами, а первый заместитель министра обороны Сергей Боев представил нашу оценку планов российского врага. Агрессор не отказывается от своих захватнических амбиций и не демонстрирует готовности к настоящему миру.

"Также обсудили оборонную стратегию и направления, которые требуют дополнительного усиления. Наши приоритеты остаются неизменными: удержание и стабилизация линии фронта, усиление защиты украинского неба, уничтожение наступательных возможностей врага", - отметил Умеров.

"Отдельно подчеркнул: ключевой элемент поддержки - инвестирование в украинскую оборонную промышленность. Инвестиции в украинское производство - это вклад в безопасность всей Европы. Искренне благодарен странам НАТО за помощь, которая ежедневно усиливает наших защитников и приближает победу", - резюмировал глава Минобороны.

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