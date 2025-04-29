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Новости НАТО
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Инвестиции в украинское производство - это вклад в безопасность всей Европы, - Умеров на встрече с делегацией ПА НАТО

міноборони

Делегация Парламентской ассамблеи НАТО во главе с президентом Маркосом Перестрелло провела переговоры с представителями Минобороны Украины.

Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Киеве имел честь приветствовать делегацию Парламентской ассамблеи НАТО во главе с президентом Маркосом Перестрелло. В центре наших переговоров - совместная работа с международными партнерами над достижением справедливого и прочного мира в Украине", - написал глава Минобороны.

Президент Парламентской ассамблеи Маркос Перестрелло подтвердил важность продолжения военной помощи Украине - как для обеспечения насущных потребностей на фронте, так и для укрепления нашей обороны в долгосрочной перспективе.

Также читайте: Украина должна получить мощнейшие гарантии безопасности, - глава ПА НАТО Перестрелло

Умеров встретился с делегацией ПА НАТО — что обсудили
Умеров встретился с делегацией ПА НАТО — что обсудили

О чем были переговоры

Делегация получила актуальную информацию о ситуации с безопасностью. Представитель разведки ознакомил гостей с ключевыми вызовами, а первый заместитель министра обороны Сергей Боев представил нашу оценку планов российского врага. Агрессор не отказывается от своих захватнических амбиций и не демонстрирует готовности к настоящему миру.

"Также обсудили оборонную стратегию и направления, которые требуют дополнительного усиления. Наши приоритеты остаются неизменными: удержание и стабилизация линии фронта, усиление защиты украинского неба, уничтожение наступательных возможностей врага", - отметил Умеров.

"Отдельно подчеркнул: ключевой элемент поддержки - инвестирование в украинскую оборонную промышленность. Инвестиции в украинское производство - это вклад в безопасность всей Европы. Искренне благодарен странам НАТО за помощь, которая ежедневно усиливает наших защитников и приближает победу", - резюмировал глава Минобороны.

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Автор: 

Минобороны (9345) НАТО (9996) Умеров Рустем (533)


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Інвестиції в українське виробництво - це внесок у статки корупціонерів
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29.04.2025 21:16 Ответить
У Німеччині вказуй, ​​кому, куди і навіщо вносити, розумник.
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29.04.2025 21:22 Ответить
у Німечині немає крупції відмінно від яце підорів
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29.04.2025 21:28 Ответить
Схематозна морда Умєрова лише відлякує інвесторів.
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29.04.2025 21:32 Ответить
Ще один торговець повітрям тільки вже не з РФ чи США, атипу з української строни.
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29.04.2025 21:33 Ответить
Прикольно это слышать от гельминтов, которые три года отказывались вкладывать средства в собственную оборонку, а строили бассейны со стадионами. А теперь еще и поучают других
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29.04.2025 21:40 Ответить
Умеров сначала разогнал наблюдательный совет в Агенстве закупки оружия, потом рассадил там своих людей, потом стал передавать гроши на закупку оружия польским фирмам-прокладкам. А потом вышел к инвесторам и сказал, вкладайте Ваши гроши. Дураков нема, вкладай свои, если есть.
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29.04.2025 23:10 Ответить
 
 