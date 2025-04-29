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Новини НАТО
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Інвестиції в українське виробництво - це внесок у безпеку всієї Європи, - Умєров на зустрічі з делегацією ПА НАТО

міноборони

Делегація Парламентської асамблеї НАТО на чолі з президентом Маркосом Перестрелло провела перемовини з представниками Міноборони України.

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Києві мав за честь вітати делегацію Парламентської асамблеї НАТО на чолі з президентом Маркосом Перестрелло. У центрі наших переговорів — спільна робота з міжнародними партнерами над досягненням справедливого і тривалого миру в Україні", - написав очільник Міноборони.

Президент Парламентської асамблеї Маркос Перестрелло підтвердив важливість продовження військової допомоги Україні — як для забезпечення нагальних потреб на фронті, так і для зміцнення нашої оборони у довгостроковій перспективі.

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Умєров зустрівся делегацією ПА НАТО - що обговорили
Умєров зустрівся делегацією ПА НАТО - що обговорили

Про що були переговори

Делегація отримала актуальну інформацію про безпекову ситуацію. Представник розвідки ознайомив гостей із ключовими викликами, а перший заступник міністра оборони Сергій Боєв презентував нашу оцінку планів російського ворога. Агресор не відмовляється від своїх загарбницьких амбіцій і не демонструє готовності до справжнього миру.

"Також обговорили оборонну стратегію та напрямки, які потребують додаткового підсилення. Наші пріоритети залишаються незмінними: утримання і стабілізація лінії фронту, посилення захисту українського неба, знищення наступальних можливостей ворога", - зауважив Умєров.

"Окремо наголосив: ключовий елемент підтримки — інвестування в українську оборонну промисловість. Інвестиції в українське виробництво — це внесок у безпеку всієї Європи. Щиро вдячний країнам НАТО за допомогу, яка щодня посилює наших захисників і наближає перемогу", - резюмував очільник Міноборони.

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Автор: 

Міноборони (7386) НАТО (6457) Умєров Рустем (613)


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Інвестиції в українське виробництво - це внесок у статки корупціонерів
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29.04.2025 21:16 Відповісти
У Німеччині вказуй, ​​кому, куди і навіщо вносити, розумник.
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29.04.2025 21:22 Відповісти
у Німечині немає крупції відмінно від яце підорів
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29.04.2025 21:28 Відповісти
Схематозна морда Умєрова лише відлякує інвесторів.
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29.04.2025 21:32 Відповісти
Ще один торговець повітрям тільки вже не з РФ чи США, атипу з української строни.
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29.04.2025 21:33 Відповісти
Прикольно это слышать от гельминтов, которые три года отказывались вкладывать средства в собственную оборонку, а строили бассейны со стадионами. А теперь еще и поучают других
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29.04.2025 21:40 Відповісти
Умеров сначала разогнал наблюдательный совет в Агенстве закупки оружия, потом рассадил там своих людей, потом стал передавать гроши на закупку оружия польским фирмам-прокладкам. А потом вышел к инвесторам и сказал, вкладайте Ваши гроши. Дураков нема, вкладай свои, если есть.
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29.04.2025 23:10 Відповісти
 
 