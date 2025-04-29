Інвестиції в українське виробництво - це внесок у безпеку всієї Європи, - Умєров на зустрічі з делегацією ПА НАТО
Делегація Парламентської асамблеї НАТО на чолі з президентом Маркосом Перестрелло провела перемовини з представниками Міноборони України.
Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Києві мав за честь вітати делегацію Парламентської асамблеї НАТО на чолі з президентом Маркосом Перестрелло. У центрі наших переговорів — спільна робота з міжнародними партнерами над досягненням справедливого і тривалого миру в Україні", - написав очільник Міноборони.
Президент Парламентської асамблеї Маркос Перестрелло підтвердив важливість продовження військової допомоги Україні — як для забезпечення нагальних потреб на фронті, так і для зміцнення нашої оборони у довгостроковій перспективі.
Про що були переговори
Делегація отримала актуальну інформацію про безпекову ситуацію. Представник розвідки ознайомив гостей із ключовими викликами, а перший заступник міністра оборони Сергій Боєв презентував нашу оцінку планів російського ворога. Агресор не відмовляється від своїх загарбницьких амбіцій і не демонструє готовності до справжнього миру.
"Також обговорили оборонну стратегію та напрямки, які потребують додаткового підсилення. Наші пріоритети залишаються незмінними: утримання і стабілізація лінії фронту, посилення захисту українського неба, знищення наступальних можливостей ворога", - зауважив Умєров.
"Окремо наголосив: ключовий елемент підтримки — інвестування в українську оборонну промисловість. Інвестиції в українське виробництво — це внесок у безпеку всієї Європи. Щиро вдячний країнам НАТО за допомогу, яка щодня посилює наших захисників і наближає перемогу", - резюмував очільник Міноборони.
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