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Новини Освіта в Україні
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НАТО розпочне аудит українських військових вишів, - Міноборони

Україна сертифікує військові курси за стандартами НАТО

Починаючи з 1 травня 2025 року, НАТО розпочне інституційний аудит українських вищих військових навчальних закладів, які входять до системи Міністерства оборони України.

Про це повідомили в оборонному відомстві України, інформує Цензор.НЕТ.

Аудит проходитиме в кілька етапів і фінансуватиметься Литвою. Першим кроком стане передача вишам критеріїв відповідності та оцінювання, за якими відбуватиметься сертифікація курсів професійної військової освіти.

У травні заклади мають підготувати звіти самооцінювання та заповнити спеціальні опитувальники щодо відповідності стандартам НАТО.

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У період з червня по вересень експерти Альянсу вивчатимуть надані матеріали, а восени прибудуть до України для очного оцінювання. Фінальний звіт за результатами перевірки очікується у грудні 2025 року.

Якщо підсумки аудиту будуть позитивними, це дозволить сертифікувати українські військові курси за стандартами НАТО. Таким чином, документи про їх завершення визнаватимуться в країнах-членах Альянсу.

У Міноборони зазначають, що це сприятиме інтеграції української військової освіти в євроатлантичний простір і взаємосумісності освітніх структур.

Аудит відбувається за підтримки програми НАТО DEEP, яка вже сприяє підготовці українських фахівців у сферах лідерства, мовної підготовки та бойового досвіду.

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Автор: 

НАТО (6457) освіта (1304) Україна (5909)


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Топ коментарі
+2
Хто в Наті, хто в Явдосі - справа смаку!
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30.04.2025 12:12
+2
беруть до списку колоній,будемо найманців їм постачати,навіть законна база вже є,найманці з бойовим досвідом за копійки
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30.04.2025 12:22
+2
не для нато, а для захисту нато, що зараз і відбувається.
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30.04.2025 12:23
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навіщо?
чи я щось пропустив і вже беруть?
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30.04.2025 12:05 Відповісти
Хочуть, щоб Україна готувала спеціалістів для нати.
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30.04.2025 12:19 Відповісти
не для нато, а для захисту нато, що зараз і відбувається.
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30.04.2025 12:23 Відповісти
Можна й так сказати. Ната *рєбьонок*, її треба захищати від усіх і всього.
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30.04.2025 12:32 Відповісти
беруть до списку колоній,будемо найманців їм постачати,навіть законна база вже є,найманці з бойовим досвідом за копійки
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30.04.2025 12:22 Відповісти
теж так вважаю.
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30.04.2025 12:24 Відповісти
А будівельники родом з України, найманці, чи туристи ?
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30.04.2025 12:28 Відповісти
Українські дипломи (академічні транскрипти) цивільних ВНЗ визнаються в ЄС, дипломи та інші документи військових вишів поки не визнаються. Щоб документи визнавался в Альянсі, необхідно сертифікувати українські військові курси за стандартами НАТО. Для цього НАТО розпочне аудит українських військових вишів
Джерело: https://censor.net/ua/n3549600
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30.04.2025 13:19 Відповісти
То ми вже в НАТО?, чи ні??)
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30.04.2025 12:06 Відповісти
Хто в Наті, хто в Явдосі - справа смаку!
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30.04.2025 12:12 Відповісти
То так, у кожного смак свій,)
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30.04.2025 12:13 Відповісти
Днювальні на тумбочках напряглись )
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30.04.2025 12:10 Відповісти
А вони ще є ??
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30.04.2025 12:26 Відповісти
Яка ж то армія без днювального на тумбочці? )
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30.04.2025 12:29 Відповісти
Нема вже ніяких днювальних із тумбочками. якщо є - то фото в студію)
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30.04.2025 12:46 Відповісти
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30.04.2025 13:00 Відповісти
І без днювального, і без ночувального десь поблизу тумбочки
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30.04.2025 13:23 Відповісти
почитайте пана генерала батька залужного.
нато відстало від україни на десятиріччя, в методах та засобах ведення війни!!!
чото можуть нас навчити лєвацькі толєрасти пацифісти з трасгендерами по квоті?
до речі, нато ніколи не вела важку війну з рівним противником, я вже не кажу з сильнішим!!!
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30.04.2025 12:57 Відповісти
А це до чого? В НАТО нам не бути, так заявлено, то нахуа перед ними метати бісер?
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30.04.2025 13:22 Відповісти
Взаємне визнання документів про військову освіту.
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30.04.2025 13:25 Відповісти
Щоб ми могли набрати до лав ЗСУ десятки тисяч випускників з НАТОвских вишів!
Ах, тоді це супер гарна задумка і добра справа на користь України!
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30.04.2025 13:27 Відповісти
В них немає десятків тисяч випускників, бо армії їм винищили агенти та корисні ідіоти кремля.
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30.04.2025 13:42 Відповісти
Нехай починають з https://muzline.ua/d-addario-ez-890/ Львівської Національної академії сухопутних військ імені пАШИ тКАЧУКА
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30.04.2025 13:26 Відповісти
 
 