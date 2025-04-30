НАТО розпочне аудит українських військових вишів, - Міноборони
Починаючи з 1 травня 2025 року, НАТО розпочне інституційний аудит українських вищих військових навчальних закладів, які входять до системи Міністерства оборони України.
Про це повідомили в оборонному відомстві України, інформує Цензор.НЕТ.
Аудит проходитиме в кілька етапів і фінансуватиметься Литвою. Першим кроком стане передача вишам критеріїв відповідності та оцінювання, за якими відбуватиметься сертифікація курсів професійної військової освіти.
У травні заклади мають підготувати звіти самооцінювання та заповнити спеціальні опитувальники щодо відповідності стандартам НАТО.
У період з червня по вересень експерти Альянсу вивчатимуть надані матеріали, а восени прибудуть до України для очного оцінювання. Фінальний звіт за результатами перевірки очікується у грудні 2025 року.
Якщо підсумки аудиту будуть позитивними, це дозволить сертифікувати українські військові курси за стандартами НАТО. Таким чином, документи про їх завершення визнаватимуться в країнах-членах Альянсу.
У Міноборони зазначають, що це сприятиме інтеграції української військової освіти в євроатлантичний простір і взаємосумісності освітніх структур.
Аудит відбувається за підтримки програми НАТО DEEP, яка вже сприяє підготовці українських фахівців у сферах лідерства, мовної підготовки та бойового досвіду.
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чи я щось пропустив і вже беруть?
Джерело: https://censor.net/ua/n3549600
нато відстало від україни на десятиріччя, в методах та засобах ведення війни!!!
чото можуть нас навчити лєвацькі толєрасти пацифісти з трасгендерами по квоті?
до речі, нато ніколи не вела важку війну з рівним противником, я вже не кажу з сильнішим!!!
Ах, тоді це супер гарна задумка і добра справа на користь України!