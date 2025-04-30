НАТО розпочне аудит українських військових вишів, - Міноборони

Починаючи з 1 травня 2025 року, НАТО розпочне інституційний аудит українських вищих військових навчальних закладів, які входять до системи Міністерства оборони України.

Про це повідомили в оборонному відомстві України, інформує Цензор.НЕТ.

Аудит проходитиме в кілька етапів і фінансуватиметься Литвою. Першим кроком стане передача вишам критеріїв відповідності та оцінювання, за якими відбуватиметься сертифікація курсів професійної військової освіти.

У травні заклади мають підготувати звіти самооцінювання та заповнити спеціальні опитувальники щодо відповідності стандартам НАТО.

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У період з червня по вересень експерти Альянсу вивчатимуть надані матеріали, а восени прибудуть до України для очного оцінювання. Фінальний звіт за результатами перевірки очікується у грудні 2025 року.

Якщо підсумки аудиту будуть позитивними, це дозволить сертифікувати українські військові курси за стандартами НАТО. Таким чином, документи про їх завершення визнаватимуться в країнах-членах Альянсу.

У Міноборони зазначають, що це сприятиме інтеграції української військової освіти в євроатлантичний простір і взаємосумісності освітніх структур.

Аудит відбувається за підтримки програми НАТО DEEP, яка вже сприяє підготовці українських фахівців у сферах лідерства, мовної підготовки та бойового досвіду.

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