Росіяни атакували з дрона жінку в Антонівці на Херсонщині: постраждалу госпіталізовано
У передмісті Херсона, селищі Антонівка, російські військові атакували жінку за допомогою безпілотника.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, інцидент стався близько 11:00. З дрона було скинуто вибухівку, внаслідок чого жінка 1956 року народження зазнала вибухової травми та уламкових поранень ніг і грудної клітини.
На місце оперативно прибули співробітники поліції, які доправили постраждалу до медичного закладу. Херсонська МВА підтвердила факт госпіталізації.
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