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Новини Атака дрона на Херсонщині
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Росіяни атакували з дрона жінку в Антонівці на Херсонщині: постраждалу госпіталізовано

російський дрон на оптоволокні

У передмісті Херсона, селищі Антонівка, російські військові атакували жінку за допомогою безпілотника.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався близько 11:00. З дрона було скинуто вибухівку, внаслідок чого жінка 1956 року народження зазнала вибухової травми та уламкових поранень ніг і грудної клітини.

На місце оперативно прибули співробітники поліції, які доправили постраждалу до медичного закладу. Херсонська МВА підтвердила факт госпіталізації.

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Автор: 

дрони (4739) Херсонська область (5776) Херсонський район (284) Антонівка (68)


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