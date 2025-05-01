Россияне атаковали женщину с дрона в Антоновке Херсонской области: пострадавшая госпитализирована
В пригороде Херсона, поселке Антоновка, российские военные атаковали женщину с помощью беспилотника.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инцидент произошел около 11:00. С дрона была сброшена взрывчатка, в результате чего женщина 1956 года рождения получила взрывную травму и осколочные ранения ног и грудной клетки.
На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые доставили пострадавшую в медицинское учреждение. Херсонская ГВА подтвердила факт госпитализации.
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