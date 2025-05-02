Росіяни атакували Запоріжжя, 1 людина загинула, 8 - поранені, - ОВА. ВIДЕО

Ввечері 1 травня російські війська атакують Запоріжжя та область безпілотниками.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

О 21:41 Федоров повідомив про загрозу БпЛА для області.

Згодом в Запорізькій області почало працювати ППО.

Пізніше він написав про вибухи в області та різних районах Запоріжжя.

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"Росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Сталися кілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі. Усі деталі встановлюються", - написав він згодом.

За інформацією Федорова, надійшла інформація про одного пораненого. Бригада медиків виїхала на місце.

О 22:52 глава адміністрації повідомив, що загинув 61-річний чоловік внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Крім того, є люди під завалами. Є поранені.

Станом на 22:59 Одна людина загинула. Щонайменше три людини поранено.

Станом на 23:14 кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя зросла до чотирьох.

Росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури.

Попередньо є люди під завалами.

Станом на 23:26 кількість постраждалих зросла до 8.

Один чоловік знаходиться під завалами. Рятувальники роблять все можливе, аби якомога швидше його деблокувати.

О 00:05 рятувальники дістали з-під завалів чоловіка. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу.





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