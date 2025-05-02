Росіяни атакували Запоріжжя, 1 людина загинула, 8 - поранені, - ОВА. ВIДЕО
Ввечері 1 травня російські війська атакують Запоріжжя та область безпілотниками.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
О 21:41 Федоров повідомив про загрозу БпЛА для області.
Згодом в Запорізькій області почало працювати ППО.
Пізніше він написав про вибухи в області та різних районах Запоріжжя.
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"Росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Сталися кілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі. Усі деталі встановлюються", - написав він згодом.
За інформацією Федорова, надійшла інформація про одного пораненого. Бригада медиків виїхала на місце.
О 22:52 глава адміністрації повідомив, що загинув 61-річний чоловік внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Крім того, є люди під завалами. Є поранені.
Станом на 22:59 Одна людина загинула. Щонайменше три людини поранено.
Станом на 23:14 кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя зросла до чотирьох.
Росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури.
Попередньо є люди під завалами.
Станом на 23:26 кількість постраждалих зросла до 8.
Один чоловік знаходиться під завалами. Рятувальники роблять все можливе, аби якомога швидше його деблокувати.
О 00:05 рятувальники дістали з-під завалів чоловіка. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу.
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і кровожадним вилупком , тому відповіді не буде ,
скоріш за все , на всі ці звірства кацапʼя проти наших
мирних громадян !😡
проти украінського народу 🤬