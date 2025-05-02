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Новини Фото Обстріли Запорізької області Обстріли Запоріжжя
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Росіяни атакували Запоріжжя, постраждали 28 людей, - ОВА (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 1 травня російські війська атакують Запоріжжя та область безпілотниками.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

О 21:41 Федоров повідомив про загрозу БпЛА для області.

Згодом в Запорізькій області почало працювати ППО.

Пізніше він написав про вибухи в області та різних районах Запоріжжя.

Оновлено

"Росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. Сталися кілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі. Усі деталі встановлюються", - написав він згодом.

За інформацією Федорова, надійшла інформація про одного пораненого. Бригада медиків виїхала на місце.

О 22:52  глава адміністрації повідомив, що загинув 61-річний чоловік внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Крім того, є люди під завалами. Є поранені.

Станом на 22:59 Одна людина загинула. Щонайменше три людини поранено.

Станом на 23:14 кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя зросла до чотирьох.  

Росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури.

Попередньо є люди під завалами.

Станом на 23:26 кількість постраждалих зросла до 8.

Один чоловік знаходиться під завалами. Рятувальники роблять все можливе, аби якомога швидше його деблокувати.

О 00:05 рятувальники дістали з-під завалів чоловіка. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу.

О 00:45 інформація про загибель 61-річного чоловіка не підтвердилась. 

Рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів. Медики доправляють його до лікарні.

Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок атаки постраждали 14 людей: десять чоловіків і чотири жінки.

Девʼять з них зараз у лікарнях. Пʼятеро отримали медичну допомогу на місці.

Станом на ранок 2 квітня кількість постраждалих зросла до 28.

"Росіяни ударили по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури", - зазначив Федоров.

Наслідки атаки на Запоріжжя

Росіяни масовано атакували Запоріжжя
Рятувальники на місці обстрілу в Запоржжі

Зруйнований російським обстрілом будинок

Читайте: Російський дрон атакував авто в Запорізькій області, - ОВА

Автор: 

вибух (4476) Запоріжжя (2272) обстріл (28613) Запорізька область (3624) Запорізький район (109) війна в Україні (4079)


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Топ коментарі
+11
Під оманським асфальтом
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01.05.2025 22:42
+9
***** ці новини? А скільки ми разів вдарили по кацапах, скільки в них дітей постраждало, скільки їх багатоповерхівок "склалося" з подохлими кацапами, скільки складів у них з ліками згоріло? Може, годі плакатись, може, щось робити у відповідь?
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01.05.2025 22:38
+4
нелюди..
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01.05.2025 23:17
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Крисюки пруть стадами у намкриш, на мостіку біля 2500 авто, де наші нептуни?
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01.05.2025 22:24 Відповісти
Під оманським асфальтом
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01.05.2025 22:42 Відповісти
АсфальтОманія
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02.05.2025 00:08 Відповісти
***** ці новини? А скільки ми разів вдарили по кацапах, скільки в них дітей постраждало, скільки їх багатоповерхівок "склалося" з подохлими кацапами, скільки складів у них з ліками згоріло? Може, годі плакатись, може, щось робити у відповідь?
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01.05.2025 22:38 Відповісти
низя, то эскалація, інвестняні розбігуться.
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01.05.2025 23:29 Відповісти
нелюди..
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01.05.2025 23:17 Відповісти
Сарана..
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02.05.2025 05:11 Відповісти
Зе чекає на переговори із кремлівським злочинцем
і кровожадним вилупком , тому відповіді не буде ,
скоріш за все , на всі ці звірства кацапʼя проти наших
мирних громадян !😡
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01.05.2025 23:34 Відповісти
шахєди вільно долають кордон, вільно літять до міст і вільно купою в 10 штук падають. І винуватий тут не зе и не ку, а трьохсотрічне братання за кацапами.
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01.05.2025 23:41 Відповісти
Це вже не війна , а терор кремлівського вибл@дка
проти украінського народу 🤬
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01.05.2025 23:52 Відповісти
Таке й буде.
Поки в новинах не буде
«пстраждали 28 депутатів »....
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02.05.2025 06:23 Відповісти
 
 