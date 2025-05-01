Російський дрон атакував авто в Запорізькій області, - ОВА

1 травня російський дрон атакував автомобіль в Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожий дрон атакував автівку у прифронтовій громаді Запорізької області. Машина згоріла. На щастя, ніхто не постраждав", - написав він.

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