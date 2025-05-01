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Новини Обстріли Запорізької області
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Російський дрон атакував авто в Запорізькій області, - ОВА

Машина в яку влучив російський дрон

1 травня російський дрон атакував автомобіль в Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожий дрон атакував автівку у прифронтовій громаді Запорізької області. Машина згоріла. На щастя, ніхто не постраждав", - написав він.

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Автор: 

Запоріжжя (2270) обстріл (28613) Запорізька область (3624) Запорізький район (109) війна в Україні (4079)


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Ударів у відповідь традиційно не буде.
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01.05.2025 21:00 Відповісти
Кацапня нашу громаду атакує щодня🤬
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01.05.2025 21:49 Відповісти
 
 