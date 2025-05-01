Российский дрон атаковал автомобиль на Запорожье, - ОВА

1 мая российский дрон атаковал автомобиль на Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской области Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеский дрон атаковал машину в прифронтовой громаде Запорожской области. Машина сгорела. К счастью, никто не пострадал", - написал он.

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