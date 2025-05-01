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Новости Обстрелы Запорожской области
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Российский дрон атаковал автомобиль на Запорожье, - ОВА

Машина, в которую попал российский дрон

1 мая российский дрон атаковал автомобиль на Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской области Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеский дрон атаковал машину в прифронтовой громаде Запорожской области. Машина сгорела. К счастью, никто не пострадал", - написал он.

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Запорожье (2656) обстрел (27292) Запорожская область (3102) Запорожский район (108) война в Украине (4044)


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Ударів у відповідь традиційно не буде.
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01.05.2025 21:00 Ответить
Кацапня нашу громаду атакує щодня🤬
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01.05.2025 21:49 Ответить
 
 